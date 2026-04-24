Loftie inaugure le Calm Café à Versatile, un sanctuaire public de restauration pendant la Biennale d'art de Venise

VENISE, Italie, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de l'une des semaines les plus animées - et les plus exigeantes - du calendrier artistique mondial, Calm Café arrive comme un contrepoint bien nécessaire. Présentée par Loftie en partenariat avec Versatile et produite par Lover LLC, cette activation de trois jours (du 7 au 9 mai) se déroule pendant la semaine d'ouverture de la Biennale de Venise 2026 Art , transformant un palais vénitien historique près du pont du Rialto en un espace de repos, de concentration et de connexion silencieuse.

Alors que des milliers de collectionneurs, de conservateurs, d'artistes et de journalistes déferlent sur la ville, le Calm Café propose quelque chose d'absent de la semaine de la Biennale : un environnement dédié pour ralentir. Gratuit et ouvert au public, l'espace invite les visiteurs à s'éloigner du flux constant d'expositions et d'événements pour se ressourcer ou travailler en toute tranquillité.

L'expérience se déroule dans les locaux récemment ouverts par Versatile à la Calle Seconda de la Fava, dans des salles intimes, sur une terrasse donnant sur le canal et dans un salon central. Pendant les jours d'ouverture de la Biennale, le salon sert également de salle de presse où les journalistes peuvent se reposer entre deux rendez-vous.

Les visiteurs se déplacent dans l'espace à leur propre rythme, guidés par un menu sélectionné de rituels apaisants conçus pour remettre les sens en éveil - du travail sur la respiration avec un chronomètre en sable aux incitations à la rédaction d'un journal et aux kits sensoriels avec des masques pour les yeux, des bouchons d'oreille et des éléments de mise à la terre comme la lavande ou les pierres de réconfort. Chaque rituel encourage la pause et la présence.

La programmation supplémentaire comprend le yoga du matin, des séances d'aquarelle et des bains sonores en direct. Toutes les offres sont facultatives et favorisent le repos, la créativité et la régulation du système nerveux, tandis que l'espace reste ouvert tout au long de la journée pour le travail ou la réflexion en toute tranquillité.

Chaque invité recevra une carte Loftie Focus, prolongeant l'expérience au-delà de l'activation et encourageant des moments plus intentionnels, sans téléphone, dans la vie de tous les jours.

À propos de Loftie

Loftie est une marque de bien-être du sommeil qui crée des produits aidant les gens à poser leur téléphone, favorisant ainsi un meilleur sommeil et une vie plus concentrée. Sa gamme comprend l'horloge, la lampe et le Loftie+. Ses produits sont disponibles à l'adresse , en ligne, chez des détaillants sélectionnés et des partenaires du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans le monde entier.

À propos de Versatile

Versatile est un club de travail basé à Venise et un centre de création conçu pour les indépendants et les travailleurs à distance. Cet espace réservé aux membres offre des postes de travail flexibles et accueille une série de programmes communautaires.

À propos de Lover LLC

Lover LLC est un studio créatif produisant des expériences communautaires, dirigé par la productrice Ella Fitch. Parmi ses clients figurent Frank Ocean, Spike Jonze, Björk, Google et le Guggenheim.

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