Loftware obtient une validation par Zebra Technologies

La validation de Loftware NiceLabel répond aux besoins critiques des clients en matière d'étiquetage et d'impression

PORTSMOUTH, New Hampshire, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Loftware, le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir passé avec succès le programme de tests destiné aux entreprises de Zebra Technologies pour sa suite de solutions d'étiquetage et d'impression Loftware NiceLabel. Cette désignation indique aux clients et partenaires que Loftware NiceLabel a réussi les tests, confirmant ses performances et sa fonctionnalité avec les imprimantes industrielles à transfert thermique de Zebra.

Le programme de tests pour les entreprises de Zebra permet aux partenaires de distribution éligibles de tester l'interopérabilité de leurs solutions logicielles et matérielles avec certains ordinateurs mobiles, scanners, imprimantes, solutions RFID et logiciels Zebra, afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. La validation garantit que tous les aspects du logiciel NiceLabel de Loftware, y compris les fonctionnalités utilisées sur les appareils Zebra, fonctionnent en harmonie pour offrir une expérience supérieure à l'utilisateur final, répondant ainsi aux besoins critiques des clients en matière d'étiquetage et d'impression.

« Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs experts de Zebra Technologies et nous sommes ravis d'avoir récemment passé le plus haut niveau de tests pour notre suite de produits NiceLabel », a déclaré Paul Vogt, vice-président des programmes Réseau et Alliances de Loftware. « Le logiciel NiceLabel tire le meilleur parti de votre imprimante Zebra parce que nous optimisons toutes les fonctionnalités disponibles ; tout ce dont vous avez besoin et ce que vous recherchez dans une imprimante Zebra, nous l'optimisons. »

Loftware NiceLabel, hébergé sur les plateformes cloud les plus sécurisées, offre aux entreprises tout ce qui est en son pouvoir pour gérer les processus d'étiquetage au sein d'un système unique et facile à utiliser. Conçue pour des déploiements rapides sur des sites uniques ou multiples, il s'agit d'une solution idéale pour les entreprises de taille moyenne ou en pleine croissance. Les utilisateurs peuvent être opérationnels en quelques minutes tout en ayant tout ce dont ils ont besoin pour gérer l'intégralité de leur processus d'étiquetage, de la conception des étiquettes à l'impression en passant par la gestion des modèles. Cela permet aux entreprises d'intégrer l'étiquetage aux principaux systèmes commerciaux afin de créer un processus d'étiquetage plus efficace. Les utilisateurs peuvent démarrer des applications locales ou de petite taille et étendre facilement le système à plusieurs sites.

Zebra est un innovateur au premier plan de son activité avec des solutions et des partenaires qui offrent un avantage en termes de performances. Loftware est fière d'être un partenaire du réseau de fournisseurs indépendants de logiciels (Independent Software Vendor, ISV) dans le cadre du programme primé PartnerConnect de Zebra.

Découvrez comment votre entreprise peut tirer partir de Loftware NiceLabel ici.

Loftware est le plus grand fournisseur au monde de solutions professionnelles d'étiquetage et de gestion des illustrations sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware compte plus de 35 années d'expertise dans la résolution des problèmes liés à l'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la vitesse et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations pour les entreprises, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion du contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales pour un large éventail de secteurs. Ceux-ci incluent l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

