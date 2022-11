Loftware réunit plus de 2 100 professionnels de la chaîne d'approvisionnement et de l'étiquetage à la conférence annuelle Convergence

Convergence 2022 comprend 45 sessions et 75 conférenciers

PORTSMOUTH, New Hampshire, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Loftware , leader mondial des solutions d' étiquetage et de gestion du graphisme d'entreprise , a annoncé aujourd'hui que Convergence 2022 a attiré plus de 2 100 professionnels de l'étiquetage, du graphisme d'emballage et de la chaîne d'approvisionnement, faisant de la conférence de cette année le plus grand événement d'étiquetage et de gestion des graphismes de l'année et la conférence Convergence la plus réussie de l'histoire de Loftware. Parmi les participants figuraient des employés de 1 124 entreprises de 32 secteurs et de 92 pays.

Cet événement virtuel de trois jours a accueilli plus de 45 sessions destinées aux utilisateurs finaux et aux partenaires de distribution et d'alliance de Loftware, qui ont mis en lumière les dernières réflexions et technologies émergentes axées sur des solutions d'étiquetage innovantes et avant-gardistes. Parmi les intervenants figuraient des représentants de Gartner, GS1 US, SAP, VDC Research, Epson, Videojet, Domino, et bien d'autres. En plus des discussions, des présentations et des opportunités de réseautage, les participants ont pu assister à des démonstrations de produits Loftware Spectrum, Loftware NiceLabel, Loftware Smartflow et Loftware Prisym 360 et participer à des sessions de présentation de ces solutions.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour l'événement de cette année, qui a battu tous les records. Je pense que la forte participation à la conférence Convergence 2022 souligne la volonté croissante des professionnels du secteur de découvrir de nouvelles façons de transformer leur entreprise et leur chaîne d'approvisionnement grâce aux meilleures pratiques d'étiquetage, a déclaré Bob O'Connor, président et PDG de Loftware. Nous espérons que les participants ont développé les stratégies, les nouvelles relations et les idées nécessaires pour garantir la croissance de leurs opérations, aujourd'hui et à l'avenir. Alors que nos clients et partenaires poursuivent leur chemin vers l'excellence en matière d'étiquetage, l'ensemble de l'équipe internationale de Loftware est toujours disponible pour les aider et les soutenir à chaque étape de leur parcours. »

Pour inaugurer l'événement, M. O'Connor a animé une table ronde avec des cadres dirigeants de l'industrie. Cette conversation a permis de se pencher sur le rôle important que joue la technologie du cloud dans les programmes de transformation numérique et de souligner les nombreux avantages que ce modèle offre aux entreprises de toutes tailles. Le troisième jour, M. O'Connor a également animé une table ronde interactive avec des membres de l'équipe de direction de Loftware, qui consistait à répondre aux questions d'un public en direct. Cette session de questions-réponses a permis de comprendre comment Loftware développe et fournit des programmes et des solutions qui aident les clients à adopter les meilleures pratiques et à préparer l'avenir de leur étiquetage. Le groupe a également abordé la croissance de la société et a passé du temps à décrire comment la société a évolué au cours des dernières années avec de nouvelles acquisitions et comment les équipes de Loftware continuent à soutenir leur base de clients internationale.

John Blake, directeur de recherche senior chez Gartner, a prononcé le discours principal de la deuxième journée, qui présentait des informations tirées du guide du marché de la gestion des étiquettes et des graphismes (LAM) de Gartner de cette année, qui sera publié en décembre. Il a souligné les conséquences coûteuses d'un étiquetage erroné et a expliqué comment les allergènes non déclarés, l'étiquetage erroné et les graphiques d'emballage inexacts continuent d'être une cause majeure de retards et de rappels de produits, coûtant finalement aux fabricants des millions de dollars en pertes de ventes. Il a expliqué que les violations de conformité dans l'industrie pharmaceutique ont dépassé 50 milliards de dollars depuis 2000, tandis que le coût moyen de la non-conformité a augmenté de 43 % au cours des neuf dernières années. M. Blake a expliqué pourquoi la mise en œuvre d'une solution d'étiquetage d'entreprise, qui relie les processus d'étiquetage aux processus d'affaires afin de favoriser la rapidité, la précision et la conformité, contribue à éliminer le risque d'erreurs d'étiquetage, ce qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent, du temps et de préserver la réputation de leur marque.

Parmi les présentations d'autres experts du secteur, une session intitulée « Labeling with SAP for S/4HANA compliance » (étiquetage avec SAP pour la conformité S/4HANA) a été animée par Ralf Coenning, responsable de la conformité des produits chez SAP, et une table ronde a réuni des experts du secteur de GS1 US. Cette présentation portait sur la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et sur la façon dont la technologie RFID compatible EPC et les codes à barres 2D, tels que le GS1 DataMatrix, révolutionnent la réponse aux attentes changeantes des consommateurs dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs de la restauration, du commerce de détail, de l'épicerie et des produits pharmaceutiques, notamment en matière de traçabilité et de visibilité.

Voici d'autres sessions notables de la conférence Convergence 2022 :

Table ronde sur la transformation de la chaîne d'approvisionnement avec une solution centralisée pour l'étiquetage, le marquage et le codage.

Étiquetage et meilleures pratiques pour les sciences de la vie avec Illumina et B. Braun.

Questions-réponses sur la façon dont Bic a rationalisé l'emballage des produits et réduit les délais de mise sur le marché.

Exigences du SGH en matière d'impression couleur : avantages et inconvénients des technologies d'impression actuelles avec Epson.

Avantages de l'étiquetage cloud pour préparer l'avenir de votre entreprise.

Adoption de méthodologies de production souples et décentralisation dans les essais cliniques.

Comment les solutions d'étiquetage centralisé contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité des entreprises.

