LogiNext, une entreprise mondiale de technologie logistique, s'associe à AmRest, l'un des plus importants exploitants de franchises de KFC, Pizza Hut, Burger King et Starbucks pour les livraisons du dernier kilomètre

Grâce à ce partenariat, AmRest a accès à la plateforme LogiNext Mile, qui permet la saisie automatisée des commandes, la planification des horaires, l'affectation des chauffeurs et l'expérience client intégrale pour les plus de 2000 établissements de restauration rapide et de restauration décontractée d'AmRest, y compris des marques comme KFC, Pizza Hut, Burger King et Starbucks. Pour LogiNext, la présence massive d'AmRest en Europe contribuera à propulser la région au deuxième rang sur le plan des revenus. Avec son expérience de livraison rapide et unique, ce partenariat permettra à AmRest de rivaliser contre les géants de la technologie alimentaire comme Uber Eats, Meituan, Grubhub et Deliveroo.

« En utilisant les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine de LogiNext pour procéder à l'automatisation globale de la logistique, plusieurs entreprises du Fortune 500 ont complètement automatisé à la fois les modèles de livraison sur demande et les modèles de livraison programmée. Ce partenariat avec AmRest est d'une importance capitale, car il marquera le début de la prochaine étape de l'expérience client dans le domaine du service rapide et de la restauration décontractée », a déclaré Mradul Khandelwal, vice-président du développement des affaires à LogiNext.

« La plateforme LogiNext Mile a traité des millions de commandes l'an dernier pour les restaurants d'AmRest et les puissants algorithmes d'optimisation des itinéraires et d'affectation automatique ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité. Le déploiement de cette technologie offre une meilleure visibilité aux managers des opérations, une empreinte carbone réduite pour une planète plus verte, et une expérience supérieure et plus sûre pour les partenaires de livraison et le client final », a affirmé Dinesh Dixit, vice-président de l'excellence client à LogiNext.

« Amrest est le plus grand exploitant indépendant de chaînes de restaurants en Europe de l'Est. Ce partenariat passionnant élève aujourd'hui nos capacités opérationnelles à un niveau encore plus élevé. Sur la base des résultats obtenus jusqu'à présent, nous sommes tout à fait convaincus que la technologie de LogiNext accélérera notre croissance dans le segment des services en ligne et de livraison à l'échelle mondiale », a ajouté Dingeman Heijboer, président des nouvelles affaires et de l'innovation à AmRest.

