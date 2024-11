L'OIA ANNONCE UNE COLLABORATION STRATÉGIQUE DE 500 MILLIONS DE DOLLARS AVEC LE FONDS OYAK DE LA TÜRKIYE

MARQUANT SON NEUVIÈME PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC DES FONDS D'INVESTISSEMENT MONDIAUX

MUSCAT, Oman, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la visite d'État de Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tarik en République de Turquie, Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain d'Oman, a annoncé une collaboration de 500 millions de dollars avec le fonds public turc OYAK. Cette allocation conjointe de capital, avec des contributions égales des deux entités, souligne l'engagement d'Oman à renforcer les liens économiques avec les partenaires mondiaux tout en favorisant la croissance et le développement mutuels.

OIA ANNOUNCES A US$500 MILLION STRATEGIC COLLABORATION WITH TÜRKIYE’S OYAK FUND

Ce partenariat se concentrera sur les investissements à Oman et en Turquie, avec des perspectives d'expansion sur d'autres marchés internationaux. Cette initiative renforce la stratégie actuelle de l'OIA visant à établir des alliances d'investissement de grande valeur qui offrent des retours financiers et stratégiques significatifs.

S.E. Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi, président de l'Autorité d'investissement d'Oman, a déclaré : "Nous avons acquis une réputation mondiale et une expertise suffisante pour former des partenariats efficaces qui apportent des avantages tangibles à l'économie d'Oman. Cette nouvelle collaboration avec le fonds OYAK s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos objectifs stratégiques visant à étendre notre réseau d'investissement et à garantir des rendements significatifs".

Le directeur général d'OYAK, Süleyman Savaş Erdem, a ajouté : "Le fonds commun que nous avons créé avec l'Autorité d'investissement d'Oman est une indication de la confiance accordée à notre pays et à notre entreprise. Avec ce fonds, nous ferons des investissements dans des domaines stratégiques non seulement dans les deux pays, mais aussi dans différentes régions du monde. Ce partenariat renforcera notre vision d'une entreprise mondiale".

Le fonds OYAK apporte des ressources et une expertise significatives à cette collaboration, renforçant ainsi son potentiel de stimulation de la croissance économique dans les deux pays. Les principales industries visées par les investissements sont l'exploitation minière, la métallurgie, la construction automobile, la logistique, les produits chimiques, l'agriculture, la production alimentaire et l'énergie. Il vise également à faciliter le transfert de technologie et à localiser l'expertise à Oman, en favorisant le renforcement des capacités et le partage des connaissances.

Cet accord marque le neuvième partenariat stratégique de l'OIA avec des entités internationales, après des collaborations fructueuses avec l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Espagne, le Brunei Darussalam, le Viêt Nam, l'Ouzbékistan, le Pakistan et l'Inde. Ces alliances ont produit des résultats positifs, tels que de nouveaux investissements, des sorties rentables et une augmentation des allocations de capital. Le portefeuille croissant de l'autorité souligne son rôle central dans la diversification économique d'Oman et dans la diplomatie économique internationale.

En tirant parti de l'expertise et des ressources de partenaires internationaux de confiance, l'OIA continue à ouvrir la voie à une croissance économique soutenue et à la prospérité du Sultanat d'Oman.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569604/Oman_Investment_Authority.jpg