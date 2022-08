Lojas oficiais de marcas famosas reduzem preços em até 80% no AliExpress

Ação entre os dias 22 e 26 de agosto permitirá que usuários comprem eletrônicos de marcas que fazem sucesso no mundo todo por preços inéditos no Brasil; cashback chega a 5%

SÃO PAULO , 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O AliExpress permitirá que seus usuários no Brasil comprem eletrônicos de marcas mundialmente famosas por preços especialmente reduzidos. Os cortes chegam a até 80% do preço normalmente oferecido pelos fabricantes no marketplace e incluem itens como eletrônicos da Xiaomi, drones da DJI, dispositivos da Huawei, auto-falantes da Anker e acessórios da Motorola, por exemplo.



Chamada de "Grandes Marcas, Grandes Descobertas", a ação oferecerá, ainda, até 5% de cashback para os usuários sobre qualquer compra que realizarem no período promocional, além de descontos progressivos, que retiram R$ 15 do custo final de uma compra a cada R$ 150 gastos. Na prática, ao selecionar itens, por exemplo, que somem R$ 450 reais, o usuário paga apenas R$ 405, já que R$ 45 são aplicados como parte do desconto progressivo. Ao final, sobre os R$ 405 efetivamente pagos, o equivalente a até 5% (R$ 20) retorna para o usuário, como um bônus, e pode ser usado em compras futuras.



"Com esta ação, esperamos que mais consumidores brasileiros possam se beneficiar de produtos de qualidade mundialmente reconhecida, de marcas que já são consolidadas em muitos países e estão, agora, sendo descobertas também pelos usuários locais", afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil.



Uma das vantagens do AliExpress é, justamente, incluir os fabricantes ou distribuidores internacionais oficiais em sua plataforma, o que remove revendedores e atravessadores do processo de compra, conectando os consumidores diretamente a quem produz. Este modelo assegura que o usuário encontre no AliExpress os menores preços do mercado ao comprar itens produzidos em outros países. Atualmente, o AliExpress freta 8 voos semanais para o Brasil, o que permite aos vendedores internacionais entregar suas encomendas em território nacional em prazo máximo de 7 dias. A partir da entrada no Brasil, os pacotes podem levar mais alguns dias até chegar à porta da casa do comprador, dependendo da localidade onde vive. O prazo é o menor do mercado entre dos marketplaces que operam vendas internacionais para o Brasil. Todas as compras feitas pelo app do AliExpress podem ser parceladas, em reais, em até seis vezes, sem juros.



Para divulgar a semana "Grandes Marcas, Grandes Descobertas" peças com o influenciador e ator Gusta Stocker serão promovidas em mídias sociais como Instagram, TikTok e Kwai.



Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, o AliExpress é um marketplace global do Grupo Alibaba, que dá aos consumidores em todo o mundo a possibilidade de comprar diretamente de fabricantes e distribuidores. A organização pretende se tornar uma plataforma para que comerciantes de todas as partes do mundo possam vender local e globalmente. O AliExpress opera em vários idiomas, entre eles português, inglês, russo, espanhol, italiano e francês.

Sobre o Alibaba Group - O Alibaba Group é uma multinacional de tecnologia cuja missão é tornar mais fácil fazer negócios em qualquer lugar na era digital. O grupo pretende construir a infraestrutura comercial do futuro, visando que seus clientes possam se encontrar, trabalhar e viver inseridos no universo do Alibaba, que será uma empresa que durará pelo menos 102 anos.

