Lombard Odier améliore le cadre du risque d'investissement dans l'ensemble du groupe grâce à une collaboration élargie avec Bloomberg

Déploiement à l'échelle du groupe d'un cadre unifié de gestion du risque d'investissement dans les secteurs de la gestion de fortune, de la banque privée et de la gestion d'actifs.

Amélioration de l'efficacité, de la transparence et de l'évolutivité grâce à des données, des contrôles et des technologies cohérents

LONDRES , 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg et Lombard Odier, un gestionnaire mondial de fortune et d'actifs dont le siège est à Genève et qui gère 349 milliards de francs suisses, étendent leur collaboration pour déployer des solutions de gestion des risques d'investissement développées par Bloomberg dans les entités de Lombard Odier.

Après avoir fait ses preuves dans le domaine de la gestion d'actifs, cette extension aux activités de gestion de fortune et de banque privée s'inscrit dans la stratégie de Lombard Odier visant à renforcer son efficacité opérationnelle et sa solidité grâce à un système cohérent de gestion des risques d'investissement.

Cette approche à l'échelle du groupe reflète la stratégie de Lombard Odier visant à aligner progressivement son cadre de risque d'investissement entre les lignes d'activité, les zones géographiques et les classes d'actifs, en s'appuyant sur des données cohérentes, des contrôles robustes et une technologie évolutive.

Alexandre Meyer, associé gérant de Lombard Odier, a commenté l'événement : « Dans le cadre de la transformation de notre modèle opérationnel cible, nous déployons des solutions de risque d'investissement développées par Bloomberg dans nos activités de gestion de fortune et de banque privée, après les avoir utilisées de longue date dans le domaine de la gestion d'actifs. Cela nous permet d'unifier progressivement nos systèmes de gestion des risques d'investissement dans l'ensemble du groupe Lombard Odier. En nous appuyant sur un cadre unique et cohérent, nous renforçons la surveillance des risques, nous améliorons l'efficacité et nous garantissons une plateforme prête pour l'avenir qui soutient toutes nos activités d'investissement. »

Les solutions intégrées permettent à Lombard Odier de soutenir les activités d'investissement tout au long du cycle de vie grâce à de solides capacités multi-actifs. La conception adaptable et évolutive renforce l'efficacité en reliant la recherche, la construction de portefeuille, la surveillance des risques, la conformité, l'exécution et les processus opérationnels dans un flux de travail simplifié. Grâce à un environnement de données cohérent et de haute qualité, le groupe est en mesure de prendre des décisions plus précises et plus transparentes, d'obtenir des analyses d'investissement plus approfondies et de mettre en place des flux de travail évolutifs pouvant être déployés de manière uniforme à l'échelle de l'organisation.

Jose Ribas, responsable mondial des solutions Buy-Side chez Bloomberg, a commenté : « Nous sommes fiers d'approfondir notre intégration technologique avec Lombard Odier et de soutenir la transformation des risques à l'échelle du groupe. En combinant Bloomberg AIM, PORT Enterprise, MARS et notre service de validation des données, nous fournissons aux gestionnaires de patrimoine et d'actifs mondiaux une solution de risque intégrée et évolutive offrant une véritable couverture multi-actifs et une architecture moderne API-first qui améliore la transparence et rationalise les opérations dans le monde entier et à travers les lignes d'affaires. »

Les solutions Buy-Side de Bloomberg offrent des capacités multi-actifs sur l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une approche modulaire et flexible, les solutions Buy-Side de Bloomberg offrent des capacités de gestion de la recherche, de gestion des ordres et de l'exécution, d'analyse des portefeuilles et des risques, de conformité des transactions et d'opérations. Intégrées au service Bloomberg Terminal, ces solutions offrent une cohérence et une qualité qui permettent une prise de décision précise et transparente, une analyse éclairée des investissements et des flux de travail évolutifs dans l'ensemble de l'entreprise. Pour plus d'informations, cliquez ici.

À propos de Bloomberg

Bloomberg est un leader mondial de l'information commerciale et financière, fournissant des données fiables, des actualités et des informations qui apportent transparence, efficacité et équité aux marchés. L'entreprise aide à connecter des communautés influentes à travers l'écosystème financier mondial grâce à des solutions technologiques fiables qui permettent à nos clients de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser une meilleure collaboration.

Pour plus d'informations, visitez le site Bloomberg.com/company ou demandez une démonstration.

A propos de Lombard Odier

Lombard Odier est un gestionnaire mondial de patrimoine et d'actifs. Depuis 230 ans et après plus de 40 crises financières, le groupe s'est aligné sur les intérêts à long terme des clients privés et institutionnels. Son bilan est solide, avec un ratio CET1 de 33 % et une note Fitch de AA-, la meilleure note possible pour une banque de cette taille.

Structurée comme une société de personnes indépendante, Lombard Odier est détenue uniquement par ses associés gérants. Ce modèle de gouvernance permet au groupe de rester totalement centré sur le client et innovant au plus haut niveau de l'organisation.

Lombard Odier est une maison d'investissement qui propose une offre complète de gestion de portefeuille discrétionnaire et consultative, de services patrimoniaux et de conservation. Les services de gestion d'actifs sont proposés par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le groupe a créé une technologie bancaire de pointe, qui est également utilisée par d'autres banques privées et institutions financières basées en Suisse et en Europe.

Au 31 décembre 2025, le groupe disposait d'un total de 349 milliards de francs suisses d'avoirs de clients. Basé à Genève depuis 1796, le groupe comptait à la fin décembre 28 bureaux dans 19 juridictions et employait 2 910 personnes.

Pour plus d'informations : www.lombardodier.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/649927/Bloomberg_Black_Logo.jpg