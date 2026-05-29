Lombard Odier verbessert sein gruppenweites Rahmenwerk für Anlagerisiken durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Bloomberg

Gruppenweite Einführung eines einheitlichen Rahmenwerks für Anlagerisiken in den Bereichen Vermögensverwaltung, Private Banking und Asset Management

Mehr Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit durch einheitliche Daten, Kontrollmechanismen und Technologien

LONDON, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg und Lombard Odier, ein weltweit tätiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Genf und einem verwalteten Vermögen von 349 Milliarden Schweizer Franken, bauen ihre Zusammenarbeit aus, um die von Bloomberg entwickelten Risikomanagementlösungen für die Vermögensverwaltung in allen Unternehmenseinheiten von Lombard Odier einzusetzen.

Nach dem bewährten und erfolgreichen Einsatz im Bereich Asset Management unterstützt diese Ausweitung auf die Bereiche Wealth Management und Private Banking die Ziele von Lombard Odier, die operative Effizienz und Robustheit durch ein einheitliches Anlagerisikomanagementsystem zu stärken.

Dieser gruppenweite Ansatz spiegelt die Strategie von Lombard Odier wider, sein Anlagerisikomanagement schrittweise über alle Geschäftsbereiche, Regionen und Anlageklassen hinweg zu vereinheitlichen, gestützt auf einheitliche Daten, robuste Kontrollen und skalierbare Technologie.

Alexandre Meyer, Managing Partner bei Lombard Odier, kommentierte: „Im Rahmen der Transformation unseres Zielbetriebsmodells führen wir von Bloomberg entwickelte Lösungen für das Anlagerisikomanagement in unseren Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Aktivitäten ein, nachdem diese bereits seit langem im Asset Management eingesetzt werden. Dies ermöglicht es uns, unsere Systeme für das Anlagerisikomanagement schrittweise in der gesamten Lombard Odier Group zu vereinheitlichen. Durch den Einsatz eines einzigen, einheitlichen Rahmens stärken wir die Risikoüberwachung, steigern die Effizienz und sichern uns eine zukunftsfähige Plattform, die alle unsere Anlagebereiche unterstützt."

Die integrierten Lösungen ermöglichen es Lombard Odier, Anlageaktivitäten über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit robusten Multi-Asset-Fähigkeiten zu unterstützen. Das anpassungsfähige und skalierbare Design steigert die Effizienz, indem es Research, Portfoliokonstruktion, Risikoüberwachung, Compliance, Ausführung und operative Prozesse in einem nahtlosen Workflow miteinander verbindet. Unterstützt durch eine einheitliche, qualitativ hochwertige Datenumgebung ist die Gruppe in der Lage, präzisere und transparentere Entscheidungen zu treffen, tiefere Einblicke in die Anlageaktivitäten zu gewinnen und skalierbare Workflows zu schaffen, die konsistent im gesamten Unternehmen eingesetzt werden können.

Jose Ribas, Global Head of Buy-Side Solutions bei Bloomberg, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, unsere technologische Integration mit Lombard Odier zu vertiefen und die gruppenweite Risikotransformation zu unterstützen. Durch die Kombination von Bloomberg AIM, PORT Enterprise, MARS und unserem Data Validation Service bieten wir globalen Vermögensverwaltern eine skalierbare, integrierte Risikolösung mit echter Multi-Asset-Abdeckung und einer modernen API-first-Architektur, die die Transparenz erhöht und die Abläufe weltweit sowie über alle Geschäftsbereiche hinweg optimiert."

Die Buy-Side-Lösungen von Bloomberg bieten Multi-Asset-Funktionen über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Mit einem modularen und flexiblen Ansatz bieten die Buy-Side-Lösungen von Bloomberg Funktionen für Research-Management, Order- und Ausführungsmanagement, Portfolio- und Risikoanalyse sowie Trade Compliance und Operations. Integriert in den Bloomberg-Terminal-Service bieten diese Lösungen Konsistenz und Qualität, die eine genaue und transparente Entscheidungsfindung, fundierte Anlageanalysen und skalierbare Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Informationen zu Bloomberg

Bloomberg ist ein weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinformationen und liefert vertrauenswürdige Daten, Nachrichten und Einblicke, die für Transparenz, Effizienz und Fairness auf den Märkten sorgen. Das Unternehmen trägt dazu bei, einflussreiche Gemeinschaften im gesamten globalen Finanzökosystem miteinander zu vernetzen – mithilfe zuverlässiger Technologielösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter Bloomberg.com/unternehmen oder fordern Sie eine Demo an.

Informationen zu Lombard Odier

Lombard Odier ist ein global tätiger Vermögensverwalter. Seit 230 Jahren und durch mehr als 40 Finanzkrisen hindurch hat sich die Gruppe an den langfristigen Interessen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Sie verfügt über eine starke Bilanz mit einer CET1-Quote von 33 % und einem Fitch-Rating von AA-, dem höchstmöglichen Rating für eine Bank dieser Größe.

Lombard Odier ist als unabhängige Partnerschaft strukturiert und befindet sich vollständig im Besitz seiner geschäftsführenden Partner. Dieses Führungsmodell ermöglicht es der Gruppe, vollständig kundenorientiert zu bleiben und auf höchster Organisationsebene innovativ zu sein.

Lombard Odier ist ein Investmenthaus, das ein umfassendes Angebot an diskretionärem und beratendem Portfoliomanagement, Vermögensdienstleistungen und Verwahrung bereitstellt. Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden über Lombard Odier Investment Managers (LOIM) angeboten. Die Gruppe hat modernste Bankentechnologie entwickelt, die auch von anderen in der Schweiz und in Europa ansässigen Privatbanken und Finanzinstituten genutzt wird.

Die Gruppe verwaltete zum 31. Dezember 2025 ein Kundenvermögen von insgesamt 349 Milliarden CHF. Die Gruppe hat seit 1796 ihren Hauptsitz in Genf und verfügte Ende Dezember über 28 Niederlassungen in 19 Ländern sowie 2.910 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: www.lombardodier.com

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