Lombard Odier versterkt het beleggingsrisicokader binnen de Groep via uitgebreide samenwerking met Bloomberg

Groepsbrede uitrol van een uniform beleggingsrisicokader binnen Wealth Management, Private Banking en Asset Management

Verbeterde efficiëntie, transparantie en schaalbaarheid dankzij consistente data, controles en technologie

LONDEN, 29 mei 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg en Lombard Odier, een wereldwijde vermogens- en asset manager met hoofdkantoor in Genève en CHF 349 miljard aan beheerd vermogen, breiden hun samenwerking uit om door Bloomberg ontwikkelde oplossingen voor beleggingsrisicobeheer uit te rollen binnen de entiteiten van Lombard Odier.

Na het bestaande en succesvolle gebruik binnen Asset Management wordt deze uitbreiding naar de activiteiten van Wealth Management en Private Banking ingezet ter ondersteuning van de doelstelling van Lombard Odier om de operationele efficiëntie en robuustheid verder te versterken via een consistent systeem voor beleggingsrisicobeheer.

Deze groepsbrede aanpak weerspiegelt de strategie van Lombard Odier om zijn beleggingsrisicokader geleidelijk op elkaar af te stemmen over verschillende businesslijnen, geografische regio's en activaklassen heen, ondersteund door consistente data, robuuste controles en schaalbare technologie.

Alexandre Meyer, Managing Partner bij Lombard Odier, verklaarde: "Als onderdeel van de transformatie van ons doelbedrijfsmodel rollen wij door Bloomberg ontwikkelde oplossingen voor beleggingsrisicobeheer uit binnen onze Wealth Management- en Private Banking-activiteiten, na hun langdurige toepassing binnen Asset Management. Dit stelt ons in staat onze systemen voor beleggingsrisicobeheer geleidelijk te uniformiseren binnen de volledige Lombard Odier Group. Door te vertrouwen op één consistent kader versterken wij het risicotoezicht, verhogen wij de efficiëntie en zorgen wij voor een toekomstbestendig platform dat al onze beleggingsactiviteiten ondersteunt."

De geïntegreerde oplossingen stellen Lombard Odier in staat beleggingsactiviteiten gedurende de volledige levenscyclus te ondersteunen met robuuste multi-assetmogelijkheden. Het flexibele en schaalbare ontwerp verhoogt de efficiëntie door research, portefeuilleconstructie, risicotoezicht, compliance, uitvoering en operationele processen te verbinden binnen één naadloze workflow. Dankzij een consistente en hoogwaardige dataomgeving kan de Groep nauwkeurigere en transparantere beslissingen nemen, diepgaandere beleggingsinzichten genereren en schaalbare workflows uitrollen die consistent binnen de organisatie kunnen worden toegepast.

Jose Ribas, Global Head of Buy-Side Solutions bij Bloomberg, verklaarde: "Wij zijn trots onze technologische integratie met Lombard Odier verder te verdiepen en hun groepsbrede risicotransformatie te ondersteunen. Door Bloomberg AIM, PORT Enterprise, MARS en onze Data Validation Service te combineren, bieden wij wereldwijde wealth managers en asset managers een schaalbare, geïntegreerde risico-oplossing met echte multi-assetdekking en een moderne API-first architectuur die de transparantie vergroot en processen wereldwijd en over businesslijnen heen stroomlijnt."

Bloomberg's Buy-Side Solutions bieden multi-assetmogelijkheden gedurende de volledige beleggingscyclus. Met een modulaire en flexibele aanpak bieden Bloomberg's Buy-Side Solutions functionaliteiten voor research management, order- en uitvoeringsbeheer, portefeuille- en risicoanalyse, handelscompliance en operationele ondersteuning. Geïntegreerd met de Bloomberg Terminal-dienst bieden deze oplossingen de consistentie en kwaliteit die nauwkeurige en transparante besluitvorming, goed onderbouwde beleggingsanalyse en schaalbare workflows binnen de onderneming mogelijk maken. Klik hier voor meer informatie.

Over Bloomberg

Bloomberg is een wereldwijde leider op het gebied van zakelijke en financiële informatie en levert betrouwbare data, nieuws en inzichten die transparantie, efficiëntie en eerlijkheid naar de markten brengen. Het bedrijf helpt invloedrijke gemeenschappen binnen het wereldwijde financiële ecosysteem met elkaar te verbinden via betrouwbare technologische oplossingen die klanten in staat stellen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en een effectievere samenwerking te bevorderen.

Ga voor meer informatie naar Bloomberg.com/company of vraag een demo aan.

Over Lombard Odier

Lombard Odier is een wereldwijde vermogens- en asset manager. Al 230 jaar en door meer dan 40 financiële crises heen heeft de Groep haar belangen afgestemd op de langetermijnbelangen van particuliere en institutionele cliënten. De Groep beschikt over een sterke balans met een CET1-ratio van 33% en een Fitch-rating van AA-, de hoogst mogelijke rating voor een bank van deze omvang.

Lombard Odier is gestructureerd als een onafhankelijke maatschap en is volledig eigendom van haar Managing Partners. Dit bestuursmodel stelt de Groep in staat volledig cliëntgericht te blijven en innovatie op het hoogste niveau van de organisatie te bevorderen.

Lombard Odier is een investment house dat een uitgebreid aanbod biedt op het gebied van discretionair en adviserend portefeuillebeheer, vermogensdiensten en bewaarneming. Assetmanagementdiensten worden aangeboden via Lombard Odier Investment Managers (LOIM). De Groep heeft geavanceerde banktechnologie ontwikkeld die ook wordt gebruikt door andere Zwitserse en Europese private banken en financiële instellingen.

Per 31 december 2025 bedroegen de totale cliëntactiva van de Groep CHF 349 miljard. Met hoofdkantoor in Genève sinds 1796 beschikte de Groep eind december over 28 kantoren in 19 rechtsgebieden en stelde zij 2.910 mensen te werk.

Voor meer informatie: www.lombardodier.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/649927/Bloomberg_Black_Logo.jpg