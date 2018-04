LONGi établit un record pour les dépenses en R et D dans l'industrie du solaire d'après PV Tech

D'après le rapport financier annuel dernièrement émis par LONGi pour 2017, le total des dépenses en R et D a pratiquement doublé en 2017 en atteignant 1,1 milliard de renminbis (175,7 millions de dollars des États-Unis) par rapport aux 89,2 millions de dollars en 2016, soit une progression de 96,67 %.

LONGi a fait état de recettes totales de 16,362 milliards de RMB (2,59 milliards de dollars US) en 2017, soient presque 42 % par rapport à l'année précédente. LONGi a ainsi consacré 6,77 % de ses recettes à la R et D en 2017.

D'après l'analyse à long terme de PV Tech sur les dépenses en R et D des plus importants fabricants de modules photovoltaïques, seul SunPower s'est approché du niveau de LONGi dont les dépenses de R et D en 2015 ont représenté 6 % des recettes alors que First Solar plafonnait à 5,1 % en 2011.

Néanmoins, l'un des paramètres essentiels à retenir est que LONGi a distancé de façon significative les dépenses de ceux qui habituellement détenaient les chiffres plus hauts, à savoir First Solar et SunPower. Les deux sociétés ont réduit leurs dépenses en R et D en 2017, SunPower pour la première fois en quatre ans et First Solar pour la troisième année consécutive.

En revanche, LONGi a augmenté ses dépenses de recherche et développement pendant six années de suite et a maintenu un niveau élevé d'investissement dans ce domaine au cours des quatre dernières années.

LONGi était à l'origine un producteur spécialisé de barres ('lingots') et tranches monocristallines, mais en 2015 a commencé à produire des cellules et modules solaires monocristallins. Sa R et D s'est alors concentrée sur la technologie PERC (Passivated emitter rear contact, émetteur passivé et contact arrière), et les dépenses consacrées ont doublé chaque année depuis 2016.

Par ailleurs, l'analyse de PV Tech montre qu'en faisant état de dépenses en R et D de 175,7 millions de dollars US, LONGi bat également un nouveau record de dépenses annuelles dans le cadre de l'industrie solaire.

First Solar a été le premier à établir ce record en 2014, avec 143,9 millions de dollars US, et est resté en tête sur une base cumulée pour atteindre 1,11 milliard de dollars US entre 2007 et 2017.

SunPower occupait durant la même période la deuxième place avec plus de 663 millions de dollars US. LONGi est néanmoins passé devant plusieurs autres fabricants de photovoltaïque pour se classer troisième avec plus de 390 millions de dollars US en dépenses cumulées pour la recherche et développement depuis 2012.

L'article original de PV Tech peut se trouver sur : https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spending

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/665454/LONGi_Green_Energy_Technology.jpg

SOURCE LONGi Solar