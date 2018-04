Spoločnosť LONGi vytvorila podľa platformy PV Tech nový rekord investícií do výskumu a vývoja

Podľa nedávno uverejnenej výročnej finančnej správy spoločnosti LONGi za rok 2017 sa jej celkové výdavky do výskumu a vývoja v roku 2017 skoro zdvojnásobili na 1,1 miliardy RMB (175,7 milióna USD), to je nárast o 96,67% oproti sume 89,2 miliónov USD z roku 2016.

Spoločnosť LONGi dosiahla v roku 2017 celkové výnosy 16,362 miliárd RMB (2,59 miliárd USD), čo znamená 42-percentný medziročný nárast. Investície do výskumu a vývoja tak predstavovali 6,77% výnosov za rok 2017.

Podľa Dlhodobej analýzy investícií do výskumu a vývoja platformy PV Tech zameranej na popredných výrobcov fotovoltických modulov sa k tomuto výsledku priblížila len spoločnosť SunPower, keď v roku 2015 investovala do výskumu a vývoja 6% svojich príjmov a firma First Solar dosiahla najvyššie číslo 5,1% v roku 2011.

Najväčšou odmenou v rámci týchto ukazovateľov je skutočnosť, že sa spoločnosti LONGi podarilo výrazne predstihnúť dlhodobé jednotky v investíciách do výskumu a vývoja ako je First Solar a SunPower. Obe tieto firmy znížili v roku 2017 svoje výdavky do inovácií, u spoločnosti SunPower to bolo po prvýkrát za štyri roky, zakiaľ čo First Solar znižuje svoj rozpočet na výskum a vývoj už tretí rok za sebou.

Naopak LONGi zvyšuje výdavky na vývoj a výskum už po šiesty rok a v ostatných štyroch rokoch sa jej darí udržiavať ich na veľmi vysokej úrovni.

Spočiatku sa spoločnosť LONGi sústredila výlučne na výrobu monokryštalických ingotov a doštičky, ale v roku 2015 začala aj s produkciou monokryštalických solárnych článkov a modulov. Po roku 2016 sa zamerala na vysokoúčinnú technológiu PERC (Passivated Emitter Rear Cell) a jej výdavky na výskum a vývoj sa v každom nasledujúcom roku skoro zdvojnásobili.

Podľa analýzy platformy PV Tech vytvorila spoločnosť LONGi nový ročný rekord vo výdavkoch na výskum a vývoj v oblasti solárnych technológií vo výške 175,7 milióna USD.

Spoločnosť First Solar držala v rekord z roku 2014 vo výške 143,9 milióna USD. First Solar zostáva lídrom v investíciách do výskumu a vývoja na kumulatívnej báze, keď v rokoch 2007 až 2017 prekročili jej výdavky 1,11 miliardy USD.

SunPower zostáva na druhom mieste so sumou viac ako 663 miliónov USD investovanou v priebehu rovnakého obdobia. Napriek tomu firma LONGi prekonala niekoľkých výrobcov fotovoltiky a umiestnil sa na treťom mieste s viac ako 390 miliónmi USD v rámci kumulatívnych investícií do výskumu a vývoja od roku 2012.

