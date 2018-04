LONGi estabelece recorde da indústria solar para gastos com P&D, de acordo com PV Tech

De acordo com o relatório financeiro anual de 2017 liberado recentemente da LONGi, o total de gastos com P&D em 2017 praticamente dobrou para RMB 1,1 bilhão (US$ 175,7 milhões), um aumento de 96,67%, dos US$ 89,2 milhões em 2016.

A LONGi divulgou uma receita total de RMB 16,362 bilhões (US$ 2,59 bilhões) em 2017, um aumento de quase 42% em relação ao ano anterior. Portanto, os gastos com P&D representaram 6,77% da receita em 2017.

De acordo com a consagrada análise de gastos com P&D da PV Tech das principais fabricantes de módulos FV, somente a SunPower chegou perto do nível da LONGi quando, em 2015, os gastos com P&D representaram 6% da receita, e a First Solar teve como máximo 5,1% em 2011.

No entanto, uma das principais métricas é que a LONGi ultrapassou aqueles que historicamente mais gastavam com P&D, a First Solar e a SunPower, respectivamente, por uma margem significativa. Ambas as empresas cortaram os gastos com P&D em 2017, a primeira vez para a SunPower em quatro anos, enquanto que a First Solar reduziu os gastos com P&D pelo terceiro ano consecutivo.

Em contraste, a LONGi aumentou os gastos com P&D pelo sexto ano consecutivo e tem mantido um alto nível de investimento em P&D nos últimos quatro anos.

Inicialmente, a LONGi era uma fabricante de wafer e lingote monocristalino exclusivo, mas em 2015, a empresa começou a produzir módulos e células solares monocristalinas. Focada na PERC (do inglês, Passivated Emitter Rear Cell, ou Célula Emissora Passiva Posterior) de alta eficiência, os gastos com P&D praticamente dobraram a cada ano após 2016.

No entanto, ao relatar os gastos com P&D de US$ 175,7 milhões, a LONGi também estabeleceu um novo recorde de gastos da indústria solar anual, de acordo com a análise da PV Tech.

A First Solar detinha o recorde anterior de US$ 143,9 milhões, estabelecido em 2014. A First Solar continua sendo a líder em gastos com P&D acumulados, atingindo mais de US$ 1,11 bilhão entre 2007 e 2017.

A SunPower continua em segundo lugar, com mais de US$ 663 milhões no mesmo período de tempo. No entanto, a LONGi saltou à frente de várias outras fabricantes FV assumindo o terceiro lugar com mais de US$ 390 milhões em gastos cumulativos com P&D desde 2012.

O artigo original da PV Tech pode ser encontrado em: https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spending

