LONGi publikuje raport roczny za 2021 r. i I kwartał 2022 r.

Według raportu przychody operacyjne LONGi za rok 2021 wyniosły 80,932 mld CNY, co oznacza wzrost o 48,27% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto przypisany spółce dominującej w tym okresie wyniósł 9,086 mld CNY, w tym 8,826 mld CNY zysku netto odliczonego od zysków i strat jednorazowych przypisanych akcjonariuszom spółek notowanych na giełdzie. Skonsolidowana marża brutto wyniosła 20,19%, a wskaźnik aktywów i pasywów 51,31%, co oznacza spadek o 8,07% w stosunku do roku poprzedniego.

Jeśli chodzi o wyniki za I kwartał 2022 r., firma osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 18,595 mld CNY, co stanowi wzrost o 17,29% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim i nadal jest liderem w branży fotowoltaicznej. LONGi dostrzega znaczny potencjał w zakresie globalnej transformacji energetycznej oraz możliwości związane z dążeniem do osiągnięcia neutralności węglowej na całym świecie i postawiła sobie za cel osiągnięcie w 2022 roku przychodów operacyjnych w wysokości ponad 100 mld CNY.

Produkcja płytek i modułów odnotowuje szybki wzrost, a dostawy utrzymują się na pierwszym miejscu na świecie

W 2021 roku firma LONGi dostarczyła 70,01 GW płytek, z czego 33,92 GW stanowiło sprzedaż zewnętrzną a 36,09 GW zostało przeznaczonych na użytek wewnętrzny, oraz dostarczyła 38,52 GW modułów monokrystalicznych, z czego na sprzedaż zewnętrzną przypadło 37,24 GW, a na użytek wewnętrzny 1,28 GW. W okresie sprawozdawczym wyniki sprzedaży globalnej, udział w rynku i wpływ marki zapewniły firmie 1. miejsce na świecie, a łączna wielkość dostaw modułów krajowych i eksportowych przewyższyła 2. miejsce o ponad 10 GW.

W I kwartale 2022 roku firma LONGi dostarczyła 18,36 GW monokrystalicznych płytek krzemowych, z czego 8,42 GW stanowiło sprzedaż zewnętrzną a 9,94 GW zostało przeznaczonych na użytek wewnętrzny, a także dostarczyła 6,44 GW modułów monokrystalicznych, z czego na sprzedaż zewnętrzną przypadło 6,35 GW, a na użytek wewnętrzny 0,09 GW.

Na koniec 2021 roku moce produkcyjne firmy w zakresie płytek, ogniw i modułów osiągnęły odpowiednio 105 GW, 37 GW i 60 GW, a w 2022 roku docelowe moce produkcyjne wzrosły do 150 GW, 60 GW i 85 GW.

Firma LONGi określiła docelowe wielkości dostaw na 2022 r. na 90 GW-100 GW (w tym na użytek wewnętrzny) dla płytek i 50 GW-60 GW (w tym na użytek wewnętrzny) dla modułów.

Strategia globalizacji i lokalizacji umożliwia wejście rynku przedsiębiorstw w nową fazę

Jako kluczowy gracz w zakresie wdrażania strategii globalizacji i lokalizacji, firma LONGi osiągnęła pozycję lidera pod względem udziału w rynku w Chinach, Azji i Pacyfiku, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na Bliskim Wschodzie i Afryce. Firma posiada obecnie zakłady produkcyjne i sieci sprzedaży w ponad 150 krajach i regionach na całym świecie, zatrudniając 49967 pełnoetatowych pracowników korporacyjnych, z czego 9827 osób spoza Chin stanowi 7,59% ogółu pracowników.

W sytuacji, gdy spory pracownicze (WRO) i inne doraźne kwestie mają wpływ na chińską branżę fotowoltaiczną, atutem firmy LONGi jest to, że nie polega ona tylko na jednym rynku, co pozwala jej osiągać stałe dobre wyniki i spełniać oczekiwania dotyczące wzrostu. Zakończenie transformacji technicznej istniejących linii produkcyjnych wzmocni ogólną koordynację sprzedaży globalnej w różnych regionach, skróci czas transportu produktów i jeszcze bardziej zwiększy poziom ich wysyłki.

Innowacja przemysłowa dzięki trwałym inwestycjom w badania i rozwój technologii

LONGi utrzymuje długoterminowe zaangażowanie w badania i rozwój w dziedzinie technologii. Od momentu wejścia firmy na giełdę w 2012 r. do 2021 r. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów operacyjnych wyniósł 53,52%, a całkowite przychody wzrosły z 1,71 mld CNY do ponad 80 mld CNY, co stanowi 47-krotny wzrost. Tempo wzrostu nakładów na badania i rozwój w tym okresie jest niemal identyczne i wynosi ponad 10 mld CNY.

W 2021 roku LONGi uzyskała łącznie 1387 patentów i zainwestowała 4,394 miliarda CNY w badania i rozwój technologii, co stanowiło 5,43% przychodów, co oznacza wzrost o 69,55% w stosunku do roku poprzedniego. Tylko w ciągu ostatniego roku firma LONGi siedmiokrotnie pobiła światowy rekord sprawności konwersji ogniwa w różnych dziedzinach techniki i zapewniła sobie pozycję lidera w dziedzinie nowych technologii ogniw o wysokiej sprawności, w tym TOPCon typu n i p oraz HJT typu n i p. Nowa technologia ogniw słonecznych firmy zostanie wdrożona do produkcji w trzecim kwartale 2022 roku.

Organizacje międzynarodowe potwierdzają renomę marki LONGi i jakość produktów

W 2021 r. amerykański instytut RETC przyznał LONGi trzeci rok z rzędu nagrodę „High Achiever" w swoim raporcie PVMI, a LONGi uzyskało również status Top Performer w karcie wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych opracowanej przez instytut PVEL.

Na targach Intersolar 2021 firma LONGi została uznana za zwycięzcę w kategorii Fotowoltaika za swój wysokowydajny moduł z serii Hi-MO 5 (182 mm). Nagroda ta jest przyznawana firmom, które poprzez innowacje technologiczne wnoszą znaczący wkład w rozwój branży.

W 2021 r. firma LONGi po raz kolejny została doceniona na kongresie Solar TÜV Rheinland „All Quality Matters", a jej wysokowydajne moduły Hi-MO 4 i Hi-MO 5 zdobyły nagrody odpowiednio za Zewnętrzny Uzysk Energii (grupa monofazowa) i Symulację Uzysku Energii (grupa monokrystaliczna bifazowa).

Promowanie koncepcji środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

LONGi aktywnie wdraża działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku firma ogłosiła na konferencji ONZ dotyczącej różnorodności biologicznej (COP15) ambitne zobowiązanie do przekształcenia do 2023 roku bazy produkcyjnej Baoshan w prowincji Yunnan w swój pierwszy „zeroemisyjny zakład". Ogłoszenie tego zobowiązania oznacza początek projektu „Zeroemisyjne LONGi" i utworzenie poligonu doświadczalnego dla koncepcji zrównoważonego rozwoju firmy „Solar for Solar".

Podczas szczytu COP26 w 2021 r. firma LONGi wydała również swoją pierwszą Białą Księgę dotyczącą działań na rzecz klimatu. Zgodnie z tym dokumentem firma będzie nadal aktywnie wypełniać swoje zobowiązanie do promowania realizacji czterech międzynarodowych inicjatyw: RE100, EV100, EP100 i SBTi.

W raporcie rocznym za rok 2021 stwierdza się ponadto, że firma LONGi osiągnęła 40,19% udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w swojej działalności na całym świecie i zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 1687933 ton dzięki własnym zakładom energetycznym, nabyciu zakładów energetycznych innych firm oraz zamówieniom kontraktowym na energię ekologiczną.

Jako firma odpowiedzialna społecznie z siedzibą w Xi'an, stolicy północno-zachodniej chińskiej prowincji Shaanxi, LONGi przekazała 10 mln CNY na rzecz władz lokalnych w celu zwalczania pandemii wirusa COVID-19. Firma przekazała również 15 mln CNY mieszkańcom prowincji Henan na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych po rozległych powodziach.

W przyszłości LONGi będzie nadal rozwijać swoją strategię przywództwa w zakresie produktów, przyjmując za punkt wyjścia tworzenie wartości dla klientów. Firma będzie wprowadzać innowacje technologiczne, realizując ambitne cele i nieustannie dążąc do obniżenia kosztów produktów oraz poprawy wydajności i jakości, nadal wspierając intensywne inwestycje w badania i rozwój oraz dostarczając wysokowartościowych wyników klientom na całym świecie.

Uwaga: dane finansowe w raporcie podawane są w juanach chińskich (CNY).

