Longsys präsentiert auf der Embedded World 2026 KI-gestützte Speicherlösungen

NÜRNBERG, Deutschland, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Embedded World 2026 präsentierte das Unternehmen für Marken-Halbleiterspeicher Longsys (301308.SZ) unter dem Motto „AI Storage for Embedded World" seine Innovationskraft bei integrierten Speicherlösungen sowie den Wert seines dualen Geschäftsmodells.

Portfolio in Automobilqualität treibt intelligente Fahrzeuge voran

Mit sieben Jahren Erfahrung im Bereich Automotive-Speicher hat Longsys umfassende Kompetenzen in der Forschung und Entwicklung von Chips, der Gehäusetechnik sowie dem Lieferkettenmanagement aufgebaut. Um Herausforderungen der Branche bei stabiler Versorgung und Kostenkontrolle zu begegnen, nutzt das Unternehmen seine Modelle TCM (Technology-Contract Manufacturing) und PTM (Product Technology Manufacturing), um Lösungen aus einer Hand bereitzustellen.

Das TCM-Modell wandelt kurzfristige Transaktionen in langfristige Verträge um, indem es Wafer-Ressourcen, Controller, Gehäusetechnik und Tests entlang der gesamten Lieferkette integriert und so eine stabile und zuverlässige Ressourcenversorgung sicherstellt. Das PTM-Modell bietet maßgeschneiderte Speicherlösungen, die Validierungskosten und Risiken für Kunden reduzieren.

Auf der Messe präsentierte Longsys sein komplettes AEC-Q100-qualifiziertes Produktportfolio für die Automobilbranche, darunter:

eMMC in Automobilqualität: Mit selbst entwickeltem WM6000-Controller, bis zu 128 GB Kapazität, konform mit Grade-2/3-Standards

Mit selbst entwickeltem WM6000-Controller, bis zu 128 GB Kapazität, konform mit Grade-2/3-Standards UFS in Automobilqualität: Bis zu 256 GB Kapazität mit überragender Lese-/Schreibleistung für ADAS-Anwendungen; zukünftige Versionen werden selbstentwickelte WM7400/7300/7200-Controller integrieren

Bis zu 256 GB Kapazität mit überragender Lese-/Schreibleistung für ADAS-Anwendungen; zukünftige Versionen werden selbstentwickelte WM7400/7300/7200-Controller integrieren LPDDR4x in Automobilqualität: 4266 Mbps Datenrate zur Verbesserung des KI-Cockpit-Erlebnisses mit integrierter ODT- und DQS-Technologie

KI-Roboterlösungen ermöglichen Embodied Intelligence

Angesichts der wachsenden Nachfrage im Bereich Embodied Intelligence stellte Longsys in seinem AI-Robot-Bereich das Hochgeschwindigkeits-Speichermedium mSSD sowie Lösungen auf Basis von Lexar AI Storage Core vor. Die mSSD bietet Qualität auf Chip-Niveau mit sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7400/6500 MB/s sowie 4K-Zufallslese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000K/820K IOPS und unterstützt damit das schnelle Laden von KI-Modellen für Robotikanwendungen. Der Lexar AI Storage Core übernimmt die Hauptmerkmale von mSSD, fügt jedoch Hot-Swap-Funktionen und gezielte Firmware-Optimierungen für KI-Anwendungen hinzu.

Mit der weiteren Entwicklung von KI-Speicherlösungen will Longsys die nächste Generation intelligenter eingebetteter Systeme unterstützen.

Informationen zu Longsys

Longsys (301308.SZ) wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für Marken-Halbleiterspeicher, das F&E, Design, Gehäusetechnik und Tests, Fertigung sowie Vertriebsdienste unter einem Dach vereint. Longsys verfolgt die Unternehmensvision „Everything for memory" („Alles für Speicher"). Mit Speichertechnologie-Innovationen als Kernkompetenz bietet Longsys globalen Kunden hochwertige, flexible und effiziente umfassende maßgeschneiderte Dienste. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.longsys.com/. Folgen Sie Longsys auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

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