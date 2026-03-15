Longsys presentó soluciones de almacenamiento basadas en IA en Embedded World 2026

NUREMBERG, Alemania, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En Embedded World 2026, la empresa de memorias de semiconductores de marca Longsys (301308.SZ) demostró sus capacidades de innovación en almacenamiento integrado y el valor de su modelo de negocio dual bajo el lema "Almacenamiento de IA para el mundo embebido".

Una gama de productos de calidad automotriz impulsa los vehículos inteligentes

Con siete años de experiencia en almacenamiento para la industria automotriz, Longsys ha desarrollado capacidades integrales en I+D de chips, empaquetado y gestión de la cadena de suministro. Para abordar los desafíos del sector en materia de estabilidad del suministro y control de costes, la empresa aprovecha sus modelos TCM (Fabricación por Contrato Tecnológico) y PTM (Fabricación de Tecnología de Producto) para ofrecer soluciones integrales.

El modelo TCM transforma las transacciones a corto plazo en contratos a largo plazo mediante la integración de recursos de obleas, controladores, empaquetado y pruebas a lo largo de toda la cadena de suministro, garantizando así un suministro de recursos estable y fiable. El modelo PTM proporciona soluciones de almacenamiento personalizadas, reduciendo los costes y riesgos de validación para el cliente.

En la feria, Longsys presentó su cartera completa de productos para el sector automotriz que cumplen con la norma AEC-Q100, entre los que se incluyen:

Memoria eMMC de grado automotriz : Con controlador WM6000 de desarrollo propio, hasta 128 GB de capacidad, compatible con los estándares de grado 2/3.

: Con controlador WM6000 de desarrollo propio, hasta 128 GB de capacidad, compatible con los estándares de grado 2/3. Memoria UFS de grado automotriz : Hasta 256 GB de capacidad con un rendimiento de lectura/escritura superior para aplicaciones ADAS; las futuras versiones integrarán controladores WM7400/7300/7200 de desarrollo propio.

: Hasta 256 GB de capacidad con un rendimiento de lectura/escritura superior para aplicaciones ADAS; las futuras versiones integrarán controladores WM7400/7300/7200 de desarrollo propio. Memoria LPDDR4x de grado automotriz: Velocidad de datos de 4266 Mbps que mejora la experiencia de la cabina de IA con tecnología ODT y DQS integradas.

Las soluciones de robótica con IA permiten la inteligencia incorporada

Para responder a la creciente demanda de inteligencia artificial integrada, Longsys presentó su área de demostración de robots con IA, donde destacó las soluciones de almacenamiento de alta velocidad mSSD y Lexar AI Storage Core. El mSSD ofrece calidad de chip con velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 7400/6500 MB/s y velocidades de lectura/escritura aleatorias de 4K de hasta 1000K/820K IOPS, lo que permite la carga rápida de modelos de IA para aplicaciones de robótica. El Lexar AI Storage Core hereda las características clave del mSSD, añadiendo funcionalidad de intercambio en caliente y optimizaciones de firmware específicas para aplicaciones de IA.

A medida que el almacenamiento con IA continúa evolucionando, Longsys se compromete a impulsar la próxima generación de sistemas integrados inteligentes.

Acerca de Longsys

Fundada en 1999, Longsys (301308.SZ) es una empresa líder mundial en el sector de las memorias de semiconductores, que integra I+D, diseño, empaquetado y pruebas, fabricación y servicios de venta. Longsys mantiene su visión corporativa de "Todo para la memoria". Con la innovación en tecnología de memoria como pilar fundamental, Longsys ofrece servicios integrales personalizados, flexibles y eficientes a clientes de todo el mundo. Para más información, visite https://www.longsys.com/ y siga a Longsys en LinkedIn, Facebook y Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933346/image_835402_29538603.jpg