Longsys présente ses solutions de stockage optimisées par l'IA à l'Embedded World 2026

NUREMBERG, Allemagne, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Longsys (301308.SZ), le spécialiste de la mémoire de semiconducteurs a présenté lors de l'Embedded World 2026 ses capacités d'innovation en matière de stockage intégré et la valeur de son modèle commercial double sous le thème « AI Storage for Embedded World ».

Un portefeuille de qualité automobile pour les véhicules intelligents

Fort de sept années d'expertise dans le domaine du stockage automobile, Longsys a développé des capacités complètes dans les domaines de la R&D de puces, de l'emballage et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour relever les défis de l'industrie en matière de stabilité de l'approvisionnement et de contrôle des coûts, l'entreprise s'appuie sur ses modèles TCM (Technology-Contract Manufacturing) et PTM (Product Technology Manufacturing) pour proposer des solutions exhaustives.

Le modèle TCM transforme les transactions à court terme en contrats à long terme en intégrant les ressources en plaquettes, les contrôleurs, l'emballage et les tests tout au long de la chaîne d'approvisionnement, une approche qui garantit un approvisionnement stable et fiable. Le modèle PTM fournit des solutions de stockage personnalisées pour réduire les coûts de validation et les risques pour le client.

Lors du salon, Longsys a présenté l'ensemble de sa gamme automobile qualifiée AEC-Q100, notamment :

eMMC de qualité automobile : contrôleur WM6000 développé en interne, capacité jusqu'à 128 Go, conforme aux normes Grade 2/3

contrôleur WM6000 développé en interne, capacité jusqu'à 128 Go, conforme aux normes Grade 2/3 UFS de qualité automobile : capacité allant jusqu'à 256 Go avec des performances de lecture/écriture supérieures pour les applications ADAS ; les futures versions intégreront des contrôleurs WM7400/7300/7200 développés en interne.

capacité allant jusqu'à 256 Go avec des performances de lecture/écriture supérieures pour les applications ADAS ; les futures versions intégreront des contrôleurs WM7400/7300/7200 développés en interne. LPDDR4x de qualité automobile : débit de données de 4 266 Mo/s améliorant les expériences IA grâce à la technologie ODT et DQS intégrée

Les solutions de robots d'IA permettent l'intelligence incarnée

Pour répondre à la demande croissante en matière d'intelligence incarnée, Longsys a présenté sa zone d'exposition consacrée aux robots d'IA, en mettant en avant le support de stockage à grande vitesse mSSD et les solutions Lexar AI Storage Core. Le mSSD offre une qualité de niveau puce avec des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu'à 7 400/6 500 Mo/s et des vitesses de lecture/écriture aléatoire 4K allant jusqu'à 1 000K/820K IOPS, prenant en charge le chargement rapide de modèles d'IA pour les applications de robotique. Le Lexar AI Storage Core hérite des caractéristiques clés du mSSD tout en ajoutant une fonctionnalité d'échange à chaud et des optimisations micrologicielles ciblées pour les applications d'intelligence artificielle.

Alors que le stockage de l'IA continue d'évoluer, Longsys s'engage à alimenter la prochaine génération de systèmes embarqués intelligents.

À propos de Longsys

Fondé en 1999, Longsys (301308.SZ) est un leader mondial des mémoires à semi-conducteur de marque, qui intègre la recherche et le développement, la conception, l'emballage et les essais, la fabrication et les services de vente. Longsys défend la vision de l'entreprise : « Tout pour la mémoire ». Grâce à l'innovation technologique en matière de mémoire, Longsys fournit des services personnalisés haut de gamme, flexibles et efficaces à des clients du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.longsys.com/, et suivez Longsys sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2933346/image_835402_29538603.jpg