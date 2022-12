Lopez Negrete y Hyundai trascienden el concepto del vehículo con la campaña "Mamá entrenadora"

HOUSTON, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se trata de motivar, desafiar y proteger a sus pequeños, las mamás latinas son expertas. Tomando esto en cuenta, Hyundai Motor America y Lopez Negrete Communications presentaron una nueva campaña en la que se destaca el poder de las latinas para mantenerse al tanto de sus familias, al mismo tiempo que mostraron su popular SUV, Tucson, y su capacidad para ayudar a las familias jóvenes en transición a lograr todo lo que se proponen.

La campaña "Mamá entrenadora" fue desarrollada para entablar el diálogo con la audiencia latina sobre la Tucson y su capacidad y eficiencia para transportar a las familias hispanas, destacando su espacioso interior, tecnología intuitiva y seguridad. Con un toque de sutileza, esta también fue una oportunidad no solo para hablar de los autos sino para celebrar momentos importantes con los seres queridos.

"Nuestra campaña inaugural con Lopez Negrete abre el diálogo con los segmentos hispanos para unificar los momentos más memorables en la vida" afirmó Angela Zepeda, gerente general de mercadotecnia de Hyundai Motor America. "Los modelos de vehículos a gasolina, híbridos e híbridos enchufables de la Tucson ofrecen a las familias hispanas más jóvenes, un viaje sin comparación, tanto en su vehículo como en la etapa de vida en que se encuentran. El trabajo creativo completamente nuevo permite que la marca Hyundai muestre las características de la Tucson de una manera más auténtica".

La producción, con cuatro días de duración, fue rodada en Los Angeles bajo la dirección de la directora latina Isis Malpica. Su distintiva narración y habilidad para dar vida a las percepciones culturalmente importantes para los latinos en los Estados Unidos se ven y se aprecian en el contenido digital, de televisión y de radio. El rodaje también incluyó una emotiva campaña para la marca, que está programada para salir al mercado próximamente.

"Para Hyundai, un auto es mucho más que un vehículo" afirmó Alex Garcia, director creativo ejecutivo. "Es un medio que nos une, tanto de manera literal como en sentido figurado. Es el lugar donde los recuerdos se crean, los lazos se fortalecen y las experiencias se viven con cada milla. Y porque cada una de esas millas es importante, Hyundai piensa en cada detalle y en cada característica de sus vehículos para hacer que esas millas cuenten, y lo más importante, que tengan un significado".

La campaña "Mamá entrenadora" estará en el mercado hasta finales de diciembre de 2022.

Lopez Negrete Communications

Lopez Negrete Communications se destaca por ser la agencia independiente de servicio completo, de propiedad y gestión hispana, más grande de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de mercadotecnia a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de mercadotecnia, publicidad y comunicaciones, que incluye planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de mercadotecnia digital, móvil y de medios sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 37 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, Walmart, McDonald's, Hyundai Motor America, Sam's Club, Mattress Firm, Phillips 66 Company, Motiva Enterprises LLC y United Airlines. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a más de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Aprovechamiento de la Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Consejo de Marketing Hispano (Hispanic Marketing Council) y de la Alianza por el Marketing Multicultural e Inclusivo, o AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la Asociación de Anunciantes Nacionales, o ANA (Association of National Advertisers).

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America se centra en el "Progreso de la humanidad" y las soluciones de movilidad inteligente. Hyundai ofrece a los consumidores una línea de autos, Vehículos Utilitarios Deportivos (SUV) y vehículos eléctricos de alta tecnología. En 2021, nuestros 820 concesionarios vendieron más de 738,000 vehículos en los EE. UU. y casi la mitad se construyeron en Hyundai Motor Manufacturing Alabama. Si desea obtener más información, visite www.HyundaiNews.com .

FUENTE Lopez Negrete Communications, Inc.

