L'organisation Education Cannot Wait annonce une subvention de 2,1 millions de dollars pour une première réponse d'urgence dans l'est de la République démocratique du Congo ; le financement total d'ECW dépasse désormais les 35 millions de dollars

L'activité des groupes rebelles ayant entraîné une augmentation de la violence et des déplacements internes, l'aide rapide de 12 mois accordée par l'UNICEF permettra d'offrir aux enfants touchés par la crise la sécurité et l'opportunité d'une éducation de qualité.

NEW YORK, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Avec l'augmentation des conflits causés par les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, des millions de personnes ont été déplacées depuis le début de l'année, et les enfants sont confrontés à des risques dangereux d'attaques, de mariages d'enfants, de recrutement dans des groupes armés et d'autres violations graves de leurs droits.

En réponse à ces défis, l'Education Cannot Wait (ECW) et ses partenaires donateurs stratégiques ont annoncé aujourd'hui une subvention de 2,1 millions de dollars pour une première réponse d'urgence qui permettra d'atteindre environ 19 000 élèves dans l'est de la République démocratique du Congo. La subvention d'ECW à action rapide sera distribuée par l'UNICEF avec des partenaires locaux et s'appuie sur le financement de 33 millions de dollars d'ECW en République démocratique du Congo, qui a déjà bénéficié à près de 120 000 enfants et adolescents.

La vague de violence actuelle a atteint son paroxysme, augmentant les besoins humanitaires dans une région confrontée à des conflits chroniques et à l'insécurité depuis plus de vingt ans. Une analyse récente du groupe Éducation indique qu'environ 680 000 enfants ont besoin d'un soutien urgent, avec un appel de fonds total pour l'éducation de 39 millions de dollars.

"À l'approche du Sommet de l'avenir et de l'Assemblée générale des Nations unies, nous devons mettre en lumière les crises oubliées dans des pays comme la République démocratique du Congo. Les dirigeants du monde entier doivent de toute urgence augmenter le financement afin d'offrir à ces enfants la possibilité de sauver leur vie, que seule une éducation de qualité peut leur apporter. Des filles sont violées et mariées de force, des garçons sont enrôlés dans des groupes armés, des écoles sont attaquées. Ces graves violations, ces injustices et ces souffrances humaines insupportables sont absolument inacceptables. Il s'agit d'enfants innocents qui ont tout perdu et qui continuent d'être privés de leur droit à une éducation de qualité. Ensemble, nous devons mobiliser d'urgence des ressources supplémentaires pour faire face à cette crise oubliée et tenir les engagements énoncés dans l'Agenda 2030 pour le développement durable", a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive de l'Education Cannot Wait, le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies.

Dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, plus de 413 000 enfants en âge scolaire et environ 60 000 enfants handicapés sont touchés par les effets conjugués du conflit armé, des déplacements forcés et des chocs climatiques. Nombreux sont ceux qui se déplacent et vivent dans des sites de déplacement interne où les installations d'hygiène sont limitées.

Le conflit a de graves répercussions sur le système éducatif. Il y a des incidents d'attaques armées contre des écoles et plus de 800 écoles sont fermées ou endommagées par les conflits et les chocs climatiques. Dans tout le pays, près de 7 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et la moitié des filles âgées de 5 à 17 ans ne vont pas du tout à l'école, selon l'UNICEF.

"Cette subvention d'ECW permettra à des enfants, filles et garçons, de retourner à l'école, de rattraper les pertes d'apprentissage et de bénéficier d'une éducation de qualité dans un environnement sûr, protecteur et inclusif, au milieu de la crise humanitaire actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a été dévastatrice pour l'éducation", a déclaré Grant Leaity, représentant de l'UNICEF dans la République démocratique du Congo.

Cet investissement de 12 mois vise à favoriser un accès équitable à l'éducation pour les enfants et les adolescents, à renforcer la sauvegarde, la protection et le bien-être des enfants, à améliorer la formation professionnelle des adolescents, à améliorer la qualité des résultats d'apprentissage et à renforcer la coordination entre les partenaires.

Depuis sa création en 2016, Education Cannot Wait a déjà mobilisé plus de 1,6 milliard de dollars US pour le fonds fiduciaire d'ECW. Pour atteindre les objectifs définis dans le plan stratégique triennal du Fonds, l'ECW et les partenaires stratégiques mondiaux appellent à une aide supplémentaire d'urgence de 600 millions de dollars. Grâce à ces nouvelles ressources, l'ECW peut étendre ses investissements en République démocratique du Congo et dans des pays en crise dans le monde entier afin d'offrir à 20 millions de filles et garçons la sécurité, l'autonomie et les opportunités que seule une éducation de qualité peut offrir.

