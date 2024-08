Education Cannot Wait kündigt einen ersten Nothilfezuschuss in Höhe von 2,1 Mio. USD für den Osten der Demokratischen Republik Kongo an; die gesamte ECW-Finanzierung übersteigt nun 35 Mio. USD

Vor dem Hintergrund der Aktivitäten der Rebellengruppen, die zu einem Anstieg der Gewalt und der Binnenvertreibung geführt haben, wird der von UNICEF bereitgestellte, schnell wirkende 12-monatige Finanzzuschuss den von der Krise betroffenen Kindern die Sicherheit und die Möglichkeit einer hochwertigen Schulbildung bieten

NEW YORK, 2. August 2024 /PRNewswire/ – Durch die Zunahme von Konflikten, die von Rebellengruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo verursacht wurden, sind seit Anfang des Jahres Millionen von Menschen vertrieben worden, und Kinder sind der Gefahr von Angriffen, Kinderheirat, Rekrutierung in bewaffnete Gruppen und anderen schweren Verletzungen ihrer Rechte ausgesetzt.

“As we head into the Summit of the Future and the UN General Assembly, we must highlight forgotten crises in places like the Democratic Republic of the Congo. World leaders must urgently step-up funding to provide these children with the life-saving opportunity that only a quality education can provide." ~ECW Executive Director Yasmine Sherif

Als Reaktion auf diese Herausforderungen kündigten Education Cannot Wait (ECW) und seine strategischen Geberpartner heute einen ersten Nothilfezuschuss in Höhe von 2,1 Mio. USD an, mit dem rund 19.000 Schüler im Osten der Demokratischen Republik Kongo erreicht werden sollen. Der schnell wirkende ECW-Zuschuss wird von UNICEF zusammen mit lokalen Partnern bereitgestellt und baut auf den ECW-Mitteln in Höhe von 33 Mio. USD für die Demokratische Republik Kongo auf, mit denen bereits fast 120.000 Kinder und Jugendliche erreicht wurden.

Die derzeitige Welle der Gewalt hat einen fieberhaften Anstieg des Bedarfs an humanitärer Hilfe in einer Region zur Folge, die seit über zwei Jahrzehnten mit chronischen Konflikten und Unsicherheit zu kämpfen hat. Jüngste Analysen des Bildungsclusters zeigen, dass ca. 680.000 Kinder dringend Unterstützung benötigen, wobei ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 39 Mio. USD besteht.

„Im Vorfeld des Zukunftsgipfels und der UN-Generalversammlung müssen wir auf vergessene Krisen in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo hinweisen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen dringend die Mittel aufstocken, um diesen Kindern die lebensrettende Chance zu geben, die nur eine hochwertige Bildung bieten kann. Mädchen werden vergewaltigt und zwangsverheiratet, Jungen werden für bewaffnete Gruppen rekrutiert, Schulen werden angegriffen. Diese schwerwiegenden Verstöße, die unerträgliche Ungerechtigkeit und das menschliche Leid sind absolut inakzeptabel. Es handelt sich um unschuldige Kinder, die alles verloren haben und denen ihr Recht auf eine hochwertige Bildung weiterhin verwehrt wird. Gemeinsam müssen wir dringend zusätzliche Ressourcen mobilisieren, um diese vergessene Krise zu bewältigen und die Verpflichtungen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einzuhalten", sagte Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait, dem globalen Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen.

In den Provinzen Nord- und Süd-Kivu sind über 413.000 Kinder im schulpflichtigen Alter und schätzungsweise 60.000 Kinder mit Behinderungen von den sich gegenseitig verstärkenden Auswirkungen des bewaffneten Konflikts, der Zwangsvertreibung und der Klimaschocks betroffen. Viele sind auf der Flucht und leben in Notunterkünften mit begrenzten Hygieneeinrichtungen.

Der Konflikt hat schwerwiegende Auswirkungen auf das Bildungssystem. Es kommt zu bewaffneten Angriffen auf Schulen, und über 800 Schulen sind geschlossen oder durch Konflikte und Klimaschocks beschädigt. Im ganzen Land gehen fast 7 Mio. Kinder nicht zur Schule, und die Hälfte der Mädchen im Alter von 5 bis 17 Jahren geht überhaupt nicht zur Schule, so UNICEF.

„Dieser ECW-Zuschuss wird es Kindern, sowohl Mädchen als auch Jungen, ermöglichen, inmitten der anhaltenden humanitären Krise im Osten der Demokratischen Republik Kongo, die sich verheerend auf die Bildung auswirkt, in die Schule zurückzukehren, den Lernrückstand aufzuholen und von einer qualitativ hochwertigen Bildung in einem sicheren, schützenden und integrativen Umfeld zu profitieren", sagte Grant Leaity, UNICEF-Vertreter in der Demokratischen Republik Kongo.

Die 12-monatige Investition zielt darauf ab, den gleichberechtigten Zugang zu Bildung für Kinder und Jugendliche zu verbessern, die Sicherheit, den Schutz und das Wohlergehen von Kindern zu stärken, die Berufsausbildung für Jugendliche zu verbessern, die Qualität der Lernergebnisse zu erhöhen und die Koordination zwischen den Partnern zu verbessern.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Education Cannot Wait bereits mehr als 1,6 Mrd. USD für den ECW-Treuhandfonds mobilisiert. Um die im Dreijahres-Strategieplan des Fonds genannten Ziele zu erreichen, fordern ECW und ihre globalen strategischen Partner zusätzliche 600 Mio. USD an dringender Unterstützung. Mit diesen neuen Mitteln kann ECW ihre Investitionen in der Demokratischen Republik Kongo und in anderen krisengeschüttelten Ländern weltweit ausweiten, um 20 Mio. Mädchen und Jungen die Sicherheit, die Möglichkeiten und die Chancen zu geben, die nur eine hochwertige Bildung bieten kann.

