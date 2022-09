Lors du salon Bakery China 2022, Angel Yeast lance une levure sèche haut de gamme afin de répondre à l'évolution des besoins mondiaux en boulangerie

SHANGHAI, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), premier fabricant de levures au monde, a annoncé avoir développé le dernier produit de levure sèche Premium Dry Yeast afin de relever nombre des défis actuels auxquels les professionnels du secteur de la boulangerie sont confrontés. Cette annonce a été faite lors du salon Bakery China 2022, un événement mondial majeur au service de toute la chaîne de valeur pour le marché de la boulangerie et de la confiserie.

Ces levures innovantes répondent aux dernières exigences de l'industrie de la boulangerie en matière de stabilité, de commodité et d'adaptabilité globale, et Angel Yeast reste déterminé à introduire continuellement des produits de qualité supérieure pour aider l'industrie à croître et à prospérer.

Avec l'utilisation répandue de la levure dans une variété d'applications dédiées à la pâtisserie, les producteurs de levure sont confrontés au défi objectif de créer des formulations qui répondent aux exigences d'environnements changeants, aux coutumes culinaires de chaque région, ainsi qu'aux attentes des différents consommateurs. La levure sèche haut de gamme, la dernière levure sèche développée par Angel Yeast, répond aux dernières exigences de l'industrie pour les produits de boulangerie.

Les avantages innovants de la levure sèche haut de gamme comprennent les qualités suivantes :

Levure à haute teneur en sucre résistant à une pression osmotique élevée et à de faibles acides organiques



Certains croissants et brioches traditionnels français, ainsi que le panettone italien, ont une teneur élevée en sucre et en huile, et l'excès d'huile ou de sucre peut affecter la fermentation de la levure. Les producteurs d'aliments à grande échelle doivent prolonger la durée de conservation de leur pain et de leurs produits de boulangerie ; ils ont donc besoin d'une levure résistante aux acides organiques faibles pour répondre à cette exigence. Le nouveau produit de levure sèche à haute teneur en sucre de Angel Yeast résiste à une teneur élevée en sucre, en sel et en acides organiques faibles, surmontant ainsi ce défi et assurant une fermentation rapide et de haute qualité.





Les boulangers dans les climats tropicaux doivent faire face à des températures élevées et des environnements de production difficiles. Ils doivent ajouter de la glace pour contrôler la température de la pâte et éviter la fermentation de la levure qui est trop rapide. Les nouvelles levures à haute et à basse teneur en sucre de Angel Yeast résistent aux chocs froids, ce qui signifie qu'elles permettent toujours une fermentation standard, qui est essentielle dans les recettes nécessitant l'ajout de glace et d'eau froide malgré les températures nettement plus basses.





Les conditions de production difficiles constituent un autre défi pour les boulangers du monde entier. En conséquence, les boulangeries produisant à grande échelle et les boulangers à domicile recherchent des ingrédients de haute qualité et faciles à utiliser pour maximiser l'attrait global de leurs produits finis. L'introduction de cette levure nouvelle et innovante témoigne du dévouement d'Angel Yeast à améliorer la qualité et l'adaptabilité de la levure sèche en l'absence d'équipements spécialisés, tels que les fermenteurs et les mélangeurs, même lorsque la farine est de mauvaise qualité.

Le processus de recherche et développement (R&D) des variétés de levure sèche haut de gamme d'Angel Yeast a été complet et réactif. Des phases expérimentales ont été conçues pour chaque scénario d'application, notamment avec des environnements à haute et basse température et différentes formulations. Les formulations sont ensuite ajustées pour améliorer la performance de la levure en fonction des résultats des tests.

La levure à haute teneur en sucre est conçue pour les produits de boulangerie nécessitant des recettes contenant de 5 à 30 % de sucre, tandis que la levure à faible teneur en sucre convient aux produits de boulangerie fabriqués avec des recettes contenant de 0 à 12 % de sucre. La nouvelle variété à faible teneur en sucre de Angel Yeast est plus tolérante au sucre, non seulement pour les recettes de pain à faible teneur en sucre, mais également pour la fermentation de formulations à haute teneur en sucre.

Les producteurs de levure sélectionnent des souches de levure de haute qualité du monde entier et les cultivent dans une variété d'environnements extrêmes grâce à des techniques telles que l'ajustement des paramètres physiologiques pour produire des levures qui peuvent tolérer différents environnements. Une souche vient de la région de l'Himalaya et est résistante à l'eau froide, la deuxième souche est résistante à la chaleur et aux températures élevées, tandis qu'une troisième souche, provenant d'une haute altitude, avec une faible teneur en oxygène, est dotée de fortes capacités de croissance naturelle et d'adaptation.

En outre, les deux variétés de levure ont une teneur en eau ne dépassant pas 5 %, ce qui se traduit par une durée de conservation plus longue, de 24 mois, dans un endroit frais et sec dans des conditions de conservation normales. La qualité, la sécurité et la valeur pour le client sont au cœur de la culture et de l'approche d'Angel Yeast en matière de fermentation et de développement de levures. La nouvelle levure sèche d'Angel Yeast offre une solution indispensable aux défis actuels du secteur de la boulangerie et aux attentes des consommateurs, et ce, dans le monde entier.

