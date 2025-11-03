Los adultos mayores de Nueva York pierden terreno en la batalla por la seguridad económica, según el Índice de Seguridad Económica para Ancianos del Estado de Nueva York de 2024

ALBANY, Nueva York, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se estima que 860 000 residentes de Nueva York enfrentan un riesgo sustancial de inseguridad financiera, según un informe preparado por el Centro de Investigación Social y Demográfica sobre el Envejecimiento, parte del Instituto de Gerontología de la Universidad de Massachusetts en Boston. El informe fue suscrito por el Consejo de Acción de Personas Mayores del Estado de Nueva York (NYSSAC) y financiado por el New York Community Trust.

El informe, titulado Late-life Financial Security in New York: Evidence from the 2024 Elder Index, revela marcadas disparidades en la seguridad económica en relación con el género, el origen étnico, el estado civil y la geografía, lo que subraya las difíciles realidades a las que se enfrentan muchas personas mayores.

"A medida que aumenta la longevidad y la población de más de 65 años continúa creciendo, debemos asegurarnos de que los programas y beneficios no solo estén disponibles, sino que también sean accesibles y apropiados para nuestra población que envejece", comentó María Álvarez, directora ejecutiva de NYSSAC. Y agregó: "Desde 2009, StateWide ha defendido el Índice de Seguridad Económica para Ancianos del Estado de Nueva York como una herramienta vital para resaltar las realidades financieras que enfrentan los neoyorquinos mayores".

The Elder Index https://elderindex.org/definition es producido y difundido anualmente por el Instituto de Gerontología de la Universidad de Massachusetts Boston. Desde 2015, se han producido valores de Elder Index para cada condado y estado de la nación.

El Índice de Ancianos está diseñado como un umbral de adecuación específicamente para los adultos mayores que viven de forma independiente. Por el contrario, el nivel federal de pobreza (FPL, por sus siglas en inglés), definido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., se utiliza para evaluar la pobreza y determinar la elegibilidad para muchos programas de beneficios evaluados por recursos. Aunque el FPL se ajusta en función del número de personas que viven en un hogar, no tiene en cuenta las diferencias en el costo de vida entre comunidades y estados.

Sumando todas las categorías de costos, se obtiene un valor del Índice de Ancianos que oscila entre $ 30,936 anuales para una persona mayor con buena salud, que vive sola en una casa que posee sin hipoteca, y $ 62,688 anuales para una pareja mayor con buena salud, que vive en una casa que posee una hipoteca. El Índice de Ancianos no incluye los costos estimados de los servicios y apoyos a largo plazo (LTSS). Aunque muchos adultos mayores requieren asistencia debido a afecciones médicas o discapacidad, la gran mayoría de las personas que necesitan LTSS dependen del cuidado no remunerado de familiares y amigos

Los hallazgos clave de Nueva York incluyen

Nueva York se ubica como el cuarto estado más caro para los adultos mayores. Los costos son especialmente altos en la ciudad de Nueva York, Long Island y la región de Hudson central

El 59 % de las mujeres que viven solas tienen ingresos por debajo del Índice de Ancianos, el 49 % de los hombres y el 26 % de las parejas mayores tienen ingresos por debajo del Índice

Los grupos que enfrentan un riesgo elevado de caer por debajo del Índice incluyen parejas del mismo sexo, personas de color, personas con discapacidades y las mayores de las mujeres mayores

Los beneficios promedio del Seguro Social solo cubren el 61 % del Índice de Ancianos en Nueva York, lo que deja aproximadamente $ 14,804 para ser cubiertos por otras fuentes anualmente.

A 573,000 neoyorquinos de 65 años o más les resulta muy o algo difícil pagar los gastos domésticos ordinarios

229,000 neoyorquinos de edad avanzada se están quedando atrás en los gastos de alquiler o hipoteca

Más de 800,000 ancianos de Nueva York reportan inseguridad alimentaria

Aproximadamente 652,000 mayores de 65 años reportan alta ansiedad debido a los aumentos de precios

Las luchas financieras como estas tienen numerosas consecuencias negativas, incluida la nutrición comprometida, la reducción de la adherencia a la medicación, el empeoramiento de las condiciones de salud crónicas y un mayor riesgo de mortalidad temprana.

Vivir en la "BRECHA"

Los solteros y las parejas que tienen ingresos por encima del Índice de Ancianos se clasifican como financieramente seguros. El segmento medio incluye a las personas con ingresos entre el FPL y el Elder Index, identificadas como "en la brecha".

Los ingresos entre las personas en la brecha no alcanzan lo que se requiere para vivir de forma independiente. Sin embargo, estas personas y familias a menudo no son elegibles para muchos programas y beneficios que podrían ser útiles para satisfacer sus necesidades básicas. Este grupo de personas tiene dificultades pero no aparecen en muchas evaluaciones de la seguridad financiera en la jubilación.

Rellenar los espacios en blanco

Para aquellos con ingresos por debajo del Índice de Ancianos, los programas públicos son fundamentales para apoyar un estilo de vida adecuado. La Seguridad de Ingreso Suplementario, la Asistencia en Efectivo, la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP), Medicaid y el Programa de Ahorros de Medicare (MSP) se encuentran entre los componentes esenciales de la red de seguridad pública para adultos mayores.

"Con la población de edad avanzada proyectada para aumentar sustancialmente en las próximas décadas, Nueva York debe prepararse para hacer frente a la creciente demanda de apoyos y desarrollar estrategias para promover la seguridad financiera más adelante en la vida", comentó Álvarez.

Llamada a la acción

"Con los recortes federales y estatales inminentes o reales a estos programas vitales, tememos que aún más personas mayores de Nueva York se queden atrás en el mantenimiento de un nivel de vida adecuado", afirmó Álvarez.

"Hacemos un llamado a los gobiernos estatal y federal para que aumenten los fondos para nuestras personas mayores para que puedan vivir sus vidas con una comodidad y seguridad bien merecidas", concluyó.

El texto completo del Late-lifeFinancial Security in New York: Evidence from the 2024 Elder Index junto con datos específicos de cada una de las regiones de Nueva York se puede encontrar en Elder Economic Security Index | StateWide.

