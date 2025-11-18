"Marketing engañoso durante la inscripción anual de Medicare del 15 de octubre al 7 de diciembre: el fraude de Medicare del mes de noviembre"

ALBANY, Nueva York, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New York StateWide Senior Action Council (StateWide), una organización sin fines de lucro de 53 años dedicada a atender las necesidades y el bienestar de más de 3,6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy su Fraude de Medicare del mes para noviembre: marketing engañoso durante el período de inscripción abierta de Medicare, del 15 de octubre al 7 de diciembre.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el cesionario y administrador de este programa federal en Nueva York.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, insta a las personas mayores a mantenerse informadas y protegidas de prácticas de marketing engañosas y posibles estafas. Ella advierte: "Las compañías de seguros de salud utilizan diversos métodos de marketing como televisión, radio, eventos, correos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero hay reglas establecidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para protegerlo".

El SMP insta a las personas mayores a tener cuidado con los estafadores que:

Solicitar información personal Tenga cuidado con cualquier persona que solicite Medicare, números de Seguro Social o información bancaria antes de decidir inscribirse.

Dicen que representan a los planes de Medicare No pueden pretender representar o estar respaldados por Medicare o cualquier agencia gubernamental.

Usar tácticas de alta presión ¡Tómese su tiempo! Todo el período de inscripción anual es para que usted considere las opciones.

Deje volantes, colgadores de puertas o volantes en los automóviles o en casa Hay límites sobre cómo los planes pueden contactar a las personas mayores.



Recordatorios importantes para los beneficiarios de Medicare:

Los planes deben proporcionar la opción de optar por no recibir comunicaciones, incluyendo correo, llamadas y mensajes de texto sobre los productos de Medicare. Debe hacerse anualmente y por escrito.

Revise cuidadosamente el Aviso anual de cambio para comprender cualquier cambio que el proveedor haya realizado en la cobertura.

Antes de inscribirse, los representantes del plan deben explicar el efecto del plan en la cobertura actual.

Pida todo por escrito.

Llame a los médicos actuales para asegurarse de que estén en la red para el plan seleccionado.

Los consejeros certificados de todo el estado están listos para ayudar. "Si sospecha que su número de Medicare se ha visto comprometido o se ha inscrito en un plan sin su permiso, comuníquese con la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP) del Estado de Nueva York al 800-333-4374, o visite www.nysenior.org . "Hemos capacitado a consejeros para ayudar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude", concluyó Álvarez.

StateWide además ofrece información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.