LOS ANGELES AUTO SHOW 將揭開 Chevron with Techron® 的新篇章；該品牌成為 2026 年車展冠名贊助商

贊助合作鞏固 Los Angeles Auto Show 作為全美領先汽車產品及創新消費者展示平台的地位

洛杉磯2026年7月16日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® 今日宣佈，Chevron with Techron® 將成為 2026 年車展的冠名贊助商。Chevron with next-generation Techron（雪佛龍新一代特勁）是其專有汽油添加劑的全新配方版本，旨在為引擎提供更強保護，使其免受較低質素燃油所造成的有害沉積物影響，從而維持引擎的長期效能。

這項贊助合作鞏固該車展作為全美汽車業創新成果一大重要展示平台的地位。每年 11 月，汽車製造商、設計師及支援駕駛體驗的品牌，均會選擇在 Los Angeles Auto Show 向這個規模龐大且具影響力的汽車消費市場展示多款最新產品。新車首發、科技首展及沉浸式消費者體驗，令每年秋季的 Los Angeles Auto Show 成為業界其中一個重要時刻。

Los Angeles Auto Show 總裁兼營運總監 Terri Toennies 表示：「洛杉磯是美國最大且最重要的汽車市場，而 Los Angeles Auto Show 正匯聚消費者與塑造未來出行方式的企業，讓人率先了解未來發展。Chevron with Techron 這樣兼具廣泛影響力及良好聲譽的品牌，選擇在我們的車展開啟這項標誌性燃油技術的全新篇章，正好反映本屆車展所扮演的核心角色。」

Chevron 下游、中游及化學業務總裁 Andy Walz 表示：「燃油技術從不停步。 我們全新的 Techron 配方，建基於駕駛者對旗下品牌燃油一貫的期望——引擎潔淨、效能可靠，以及在油站倍感安心——同時進一步彰顯我們持續專注於以科學為本的創新。我們非常期待在 Los Angeles Auto Show 上展示這項技術。」

新篇章的揭幕之地

這項贊助合作的核心，是在 2026 年 Los Angeles Auto Show 現場設立專屬體驗區，重點展示 Chevron with next-generation Techron。這標誌着此備受信賴的燃油品牌正式邁向全新篇章，並與業界最新車款、嶄新技術及年度最受期待的首發項目一同亮相展場。更多活動安排、創意內容及推廣活動詳情，將於開幕前數月陸續公佈。

為車迷與家庭帶來更豐富體驗

2026 年 Los Angeles Auto Show 亦將擴展消費者體驗，在整個展期內為南加州家庭及車迷推出全新現場活動、更豐富的節目內容及特別門票優惠。Chevron with Techron 將貫穿車展的消費者宣傳活動、現場體驗及數碼故事內容。隨着開幕日臨近，活動內容及優惠詳情將陸續公佈。

融入洛杉磯的駕駛文化

兩個品牌都深明洛杉磯的獨特之處：這裏擁有全球最多元化的駕駛社群之一，而道路正正連繫這個社群。Chevron 在區內擁有其中一個規模最大的品牌油站網絡，其各種標號的汽油均加入享負盛名的 Techron 配方。對數以百萬計的洛杉磯居民而言，這個品牌已融入城市的日常節奏，伴隨他們每天行駛的每段路程。

Los Angeles Auto Show 透過原創影片系列《All Roads Stories》，彰顯這種理念，聚焦不同社群中共同塑造南加州汽車文化的人物、地方及車輛。

AutoMobility LA

Chevron with Techron 亦將亮相 AutoMobility LA。這項業界及媒體活動為 2026 年 Los Angeles Auto Show 揭開序幕，匯聚汽車製造商、供應商、設計師、科技專家及全球媒體，參與新車發佈、高層簡報，以及將塑造業界未來一年發展的前瞻對話。 Chevron with Techron 在 AutoMobility LA 的具體活動安排將於車展舉行前確認。

2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日在洛杉磯會議中心舉行。如欲了解新車首發、特別活動、門票優惠及每日時間表的最新資訊，請瀏覽 laautoshow.com。AutoMobility LA 將於 2026 年 11 月 19 日舉行；詳情請瀏覽 automobilityla.com。

關於 Los Angeles Auto Show

Los Angeles Auto Show® 創辦於 1907 年，是全球歷史最悠久且最具影響力的汽車盛會之一，亦是面向購車人士、汽車愛好者、家庭、媒體及全球汽車業界的領先消費者活動平台。 車展每年在洛杉磯會展中心舉行，內容包括全球汽車製造商、新車首發、試駕、科技、生活時尚節目，以及南加州汽車文化，這正是美國最重要的汽車市場所在地。2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日舉行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 laautoshow.com。

關於 Chevron

Chevron 是全球領先的綜合能源企業之一。我們相信，價格合理、供應可靠且日益潔淨的能源，對推動人類進步非常重要。Chevron 生產原油及天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品及添加劑；並研發有助提升公司業務及推動業界發展的技術。我們致力拓展石油及天然氣業務、降低營運的碳強度，並發展新能源業務。有關 Chevron 的更多資訊，請瀏覽 www.chevron.com。

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