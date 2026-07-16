Los Angeles Auto Show将书写Chevron with Techron®新篇章；品牌以首席赞助商身份加盟2026年车展

此次赞助巩固了Los Angeles Auto Show作为全美汽车产品与创新领域领先消费者展示平台的地位

洛杉矶2026年7月16日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®今日宣布，Chevron with Techron®将以首席赞助商身份加盟2026年车展。 搭载新一代Techron配方的Chevron，是其专有汽油添加剂的改良版本，旨在为发动机提供更强保护，抵御低质燃料造成的有害沉积物，从而保障发动机的长期性能。

此次赞助进一步巩固了该车展作为全美汽车行业创新成果最重要展示舞台之一的地位。 每年11月，汽车制造商、设计师以及支持驾驶体验的品牌齐聚Los Angeles Auto Show，在此面向规模庞大且富有影响力的购车客群发布众多最新产品。 新车首发、技术首秀和沉浸式消费体验，共同让洛杉矶的每个秋天成为行业的关键时刻之一。

Los Angeles Auto Show总裁兼首席运营官Terri Toennies表示：“洛杉矶是美国规模最大、最重要的汽车市场，而Los Angeles Auto Show正是消费者与塑造出行未来的企业汇聚一堂、展望未来的平台。 当Chevron with Techron这样具有影响力和声誉的品牌，选择我们的车展来展示其标志性燃料技术的新篇章时，恰恰体现了本车展所扮演的角色。”

Chevron下游、中游及化工业务总裁Andy Walz表示：“燃料技术从未停止进步。 全新Techron配方在驾驶者对我们品牌燃料已有期待的基础上——清洁发动机、可靠性能和加油时的信心，进一步强化了我们对科学创新的持续关注。 我们很高兴能携它亮相Los Angeles Auto Show。”

新篇章在此揭幕

此次赞助的核心是在2026年Los Angeles Auto Show打造一个专属现场体验区，以展示搭载新一代Techron配方的Chevron。 这标志着这一备受信赖的燃料品牌开启了新篇章，与行业最新车型、前沿技术和年度最受期待的重磅首发同台亮相。 更多日程安排、创意内容和活动细节将在开展前数月陆续公布。

为车迷和家庭提供更丰富的体验

2026年Los Angeles Auto Show还将拓展消费者体验，在整个展期为南加州家庭和车迷带来全新的现场互动活动、扩展的活动内容和特别门票优惠。 Chevron with Techron将贯穿车展的消费者宣传、现场体验和数字叙事。 日程安排和优惠详情将在开展前公布。

融入洛杉矶驾驶文化的肌理

两个品牌都深刻理解洛杉矶的独特之处：这里拥有世界上最多元化的驾车群体之一，而连接这一切的纽带正是道路。 Chevron在该地区拥有最大的品牌零售加油站网络之一，其所有标号汽油均含有知名的Techron配方。 对数百万洛杉矶人而言，该品牌是城市日常节奏的一部分，出现在他们每天行驶的路线上。

Los Angeles Auto Show通过其原创视频系列《All Roads Stories》来颂扬这一视角，该系列聚焦于塑造南加州多元社区汽车文化的人物、地点和车辆。

AutoMobility LA

Chevron with Techron还将在AutoMobility LA上亮相。这一行业及媒体活动将拉开2026年Los Angeles Auto Show的序幕，汇集汽车制造商、供应商、设计师、技术专家和全球媒体，带来新车发布、高管演讲，以及塑造行业下一年度走向的前瞻性对话。 Chevron with Techron在AutoMobility LA的具体活动安排将在车展前确认。

2026年Los Angeles Auto Show将于2026年11月20日至29日在洛杉矶会展中心（Los Angeles Convention Center）举行。 如需获取有关新车首发、特殊活动、门票优惠和每日日程安排的最新信息，请访问laautoshow.com。 AutoMobility LA将于2026年11月19日举行；请访问automobilityla.com了解更多信息。

关于Los Angeles Auto Show

Los Angeles Auto Show®创立于1907年，是全球历史最悠久、最具影响力的汽车盛会之一，也是购车者、汽车爱好者、家庭、媒体及全球汽车行业的顶级消费目的地。 车展每年在洛杉矶会展中心举办，汇集全球汽车制造商、新车首发、试驾体验、技术、生活方式展演，以及扎根于美国最重要汽车市场的南加州汽车文化。 2026年Los Angeles Auto Show将于2026年11月20日至29日举行。 如需了解更多信息，请访问laautoshow.com。

关于Chevron

Chevron是全球领先的综合能源公司之一。 我们坚信，经济实惠、可靠且日益清洁的能源是推动人类进步的关键。 Chevron生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发能够提升业务和行业水平的技术。 我们的目标是发展油气业务、降低运营碳强度，并拓展新能源业务。 有关Chevron的更多信息，请访问www.chevron.com。

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