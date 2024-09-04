Los Angeles Auto Show 與 Plug In America 宣佈 2024 Drive Electric Award 得獎名單

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Sep 04, 2024, 12:30 ET

全球大型車展與電動車倡議組織將於 AutoMobility LA 2024 表揚 11 位人士/個組織對電動車發展的貢獻與領導。得獎者包括美國能源部長 Jennifer M. Granholm、Elected Officials Protecting America、美國中西部公用事業公司 ComEd，以及紐約州斯克內克塔迪和德薩斯州聖安東尼奧等城市。

洛杉磯 2024年9月4日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show™ (LA Auto Show) 與全美電動車 (EV) 倡議非營利組織 Plug In America，今天很高興地宣佈 2024 Drive Electric Awards 得獎名名單。該等得選人士和組織為電動車變革，展現領導能力、堅持與承諾。在 2024 年 11 月 21 日（星期四）LA Auto Show 全球記者招待會及業界參觀日 AutoMobility LA™，該獎項 11 位得獎者將出席頒獎典禮。

Plug In America 執行董事 Joel Levin 表示：「今年的提名名單非常強大和多元。我們很高興得悉全國各地正在執行有效採用電動車工作，以及我們的頒獎典禮將成為 LA Auto Show 的一部分。」

Los Angeles Auto Show 很高興與 Plug In America 合作，因為這表示該車展對電動車作長期始終如一、已證創新和正面影響支持與推廣的延續。

Los Angeles Auto Show 和 AutoMobility LA 主席兼運營總監 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 是汽車、科技、設計和政策高層人士的薈萃，推動我們行業發展。Plug In America 的使命和工作體現我們業界的最佳元素。因此，我們非常自豪地支持 Plug In America 和 Drive Electric Awards。」

該獎項得獎者包括現任美國能源部長，以及多位在幕後孜孜不倦工作的人士。由 Plug In America 的員工和董事局成員組成的委員會，聯同往屆得獎者。從今年初公眾提交提名名單中選出得獎者。

2024 Drive Electric Award 得獎者包括：

  • Linda Nicholes 終身成就獎 (Lifetime Achievement Award) — 美國能源部長 Jennifer M. Granholm
  • 倡導者獎 (Advocate Award) — 明尼蘇達州紅湖 Native Sun Community Power Development 執行董事 Robert Blake
  • 電動車城市獎 (EV City Award) — 紐約州斯克內克塔迪
  • 組織獎 (Organization Award) — 總部位於新澤西州的非營利組織 Isles，以及總部位於內華達州的營利組織 Redwood Materials
  • 電動車意識獎 (EV Awareness Award) — 總部位於緬因州的 Elected Officials Protecting America (EOPA) ，以及總部位於聖安東尼奧市的 EVSA Ambassador Program
  • 公用事業獎 (Utility Award) — Exelon Corporation 旗下的北伊利諾州供電公司 ComEd
  • 個人獎 (Individual Award) — 加州列治文的 Vivian Rahwanji
  • 城市隊長獎 (City Captain Award) — 印第安納州埃文斯維爾的 Caroline Nellis
  • 學生獎 (Student Award) — 在加州大學柏克萊分校主修環境經濟與政策的 Diya Kandhra

如欲出席頒獎典禮，觀眾須於 Plug In America 購買門票。持票人可參觀 AutoMobility LA 一天、出席頒獎典禮，以及參加提供飲品、美點和娛樂的交流招待會。如公眾人士欲進入會場或業內人士欲保留座位，僅可透過 Plug In America 購買 Drive Electric Awards 門票。

早鳥票價 99 美元，現已開始發售。數量有限，售完即止。如欲更多購買門票和獎項資料，請瀏覽 Plug In America 網站

關於 Plug In America
Plug In America 是全美領先非營利組織，透過教育、倡議和研究，致力加速美國的電動車使用。Plug In America 於 2008 年成立，透過各種計劃，包括美國電動車週、電動車地球月、PlugStar.com 和其他公眾外展活動，為消費者和經銷商提供電動車相關實用兼客觀的資訊。如欲了解更多，請瀏覽 PlugInAmerica.org

關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show® 自 1907 年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。該車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業提供首個全球科技兼創新平台。

該活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是個萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是該活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA 將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle 
[email protected]

Lindsey Perkins
Plug In America 傳訊及市場總監
[email protected]

Dan Sampson 
Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA 市場及傳訊總監
[email protected]

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