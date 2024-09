El Salón del Automóvil de Los Ángeles y Plug In America anuncian a los galardonados con el premio Drive Electric 2024

La principal feria automotriz mundial y el grupo de defensa de vehículos eléctricos, están uniendo fuerzas para celebrar la dedicación y el liderazgo de 11 personas y organizaciones al movimiento de vehículos eléctricos en AutoMobility LA 2024. Los galardonados incluyen a la secretaria del Departamento de Energía de EE. UU., Jennifer M. Granholm, Elected Officials Protecting America, la empresa de servicios públicos del medio oeste ComEd y las ciudades de Schenectady, Nueva York y San Antonio, Texas, entre otros.

LOS ÁNGELES, 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Salón del Automóvil de Los Ángeles™ (LA Auto Show) y Plug In America , una organización nacional sin fines de lucro que acelera el cambio a vehículos eléctricos (EV), se enorgullecen en anunciar a los ganadores de los Premios Drive Electric 2024. Las personas y organizaciones seleccionadas han demostrado liderazgo, perseverancia y compromiso con la transición al EV. Los 11 galardonados serán honrados en una ceremonia el jueves 21 de noviembre de 2024, en AutoMobility LA™, el día mundial de la prensa y la industria del Salón del Automóvil de Los Ángeles.

"El grupo de nominados fue increíblemente fuerte y diverso este año", afirmó Joel Levin, director ejecutivo de Plug In America. "Nos entusiasmó conocer el impactante trabajo de electrificación que se está realizando en todos los rincones del país, y estamos encantados de que nuestra celebración sea parte del Salón del Automóvil de Los Ángeles".

El Salón del Automóvil de Los Ángeles se complace en asociarse con Plug In America en el programa de premios, ya que representa una continuación del apoyo a largo plazo del Salón y la promoción de la innovación constante y comprobada, además del impacto positivo de la categoría.

"AutoMobility LA es el lugar donde convergen las mentes más brillantes en automoción, tecnología, diseño y políticas para impulsar nuestra industria. La misión y el trabajo de Plug In America encarnan lo mejor de esos elementos de nuestra industria", declaró Terri Toennies, presidenta y directora de operaciones del Salón del Automóvil de Los Ángeles y AutoMobility LA. "Estamos muy orgullosos de apoyar Plug In America y los Premios Drive Electric".

Los galardonados van desde el secretario de energía de EE. UU. en funciones, hasta personas que trabajan incansablemente detrás de escena. Un comité del personal y los miembros de la junta de Plug In America, junto con los ganadores anteriores, seleccionó a los galardonados a partir de un grupo de nominaciones presentadas por el público a principios de este año.

Los galardonados con el Premio Drive Electric 2024 son:

Premio a la Trayectoria Linda Nicholes – Jennifer M. Granholm , secretaria del Departamento de Energía de EE. UU.

, secretaria del Departamento de Energía de EE. UU. Premio al Defensor – Robert Blake , director ejecutivo de Native Sun Community Power Development en Red Lake, Minnesota

, director ejecutivo de Native Sun Community Power Development en Premio EV City – Schenectady , Nueva York

Premio a la organización – Nonprofit Isles , con sede en Nueva Jersey , y con fines de lucro Redwood Materials , con sede en Nevada

, con sede en , y con fines de lucro , con sede en Premio a la sensibilización sobre VE - Elected Officials Protecting America (EOPA) , con sede en Maine , y el Programa de Embajadores (EVSA, por sus siglas en inglés) de la ciudad de San Antonio

, con sede en , y el de la ciudad de Premio a la Utilidad - ComEd , una empresa de Exelon, que presta servicios en el norte de Illinois

, una empresa de Exelon, que presta servicios en el norte de Premio Individual – Vivian Rahwanji de Richmond, California

de Premio City Captain – Caroline Nellis de Evansville, Indiana

de Premio Estudiantil – Diya Kandhra, que se está especializando en economía y política ambiental en la Universidad de California , Berkeley

Para asistir a los premios, los visitantes deben comprar un boleto de Plug In America. Las entradas dan derecho al titular a la entrada de todo el día a AutoMobility LA, la entrega de premios y una recepción de networking con bebidas, aperitivos y entretenimiento. La compra de un boleto a través de Plug In America para los Premios Drive Electric es la única forma en que el público en general puede acceder a este día, reservado para la prensa y los expertos de la industria.

Hay un número limitado de boletos de reserva anticipada disponibles en este momento por $99. Para comprar boletos y más información sobre los premios, visite el sitio web de Plug In America .

Acerca de Plug In America

Plug In America es la principal organización sin fines de lucro del país dedicada a acelerar el uso de vehículos eléctricos enchufables en los Estados Unidos, a través de la educación, la promoción y la investigación. Formada en 2008, Plug In America proporciona información práctica y objetiva a los consumidores y concesionarios sobre los vehículos eléctricos mediante varios programas, incluyendo la Semana Nacional de Drive Electric, el Mes de la Tierra de Drive Electric, PlugStar.com y otros eventos de divulgación pública. Para más información visite PlugInAmerica.org .

Acerca del Salón del Automóvil de Los Ángeles y AutoMobility LA

Fundado en 1907, el Salón del Automóvil de Los Ángeles® está reconocido como uno de los eventos automovilísticos más influyentes del mundo. El salón celebra el amor perdurable que los angelinos sienten por sus automóviles y ofrece una plataforma global para los debuts de la industria, la tecnología y la innovación.

Las puertas se abren al público del 22 de noviembre al 1 de diciembre y el espectáculo dura 10 días completos, incluido el Día de Acción de Gracias. Se trata de una cita ineludible para futuros compradores de automóviles, ejecutivos del sector, influencers, entusiastas de los autos y familias que deseen disfrutar de un día inolvidable durante las vacaciones. Celebrado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el Salón del Automóvil de Los Ángeles aporta varios cientos de millones de dólares a la economía de la ciudad, estimula el mercado laboral local y es el principal generador de ingresos del Centro.

El 21 de noviembre, AutoMobility LA, la jornada del salón dedicada a los medios de comunicación y la industria, incluirá una serie de primicias y anuncios innovadores, así como un programa de conferencias en el que participarán las mentes más brillantes del sector automotriz y tecnológico. Estos expertos analizarán los problemas más acuciantes del sector en una serie de presentaciones y mesas redondas desde el escenario principal de AutoMobility LA.

