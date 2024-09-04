Los Angeles Auto Show和Plug In America公布2024年Drive Electric大奖得主

在 AutoMobility LA 2024 上，全球首屈一指的车展和电动汽车倡导组织联合表彰 11 位个人和组织，认可其在电动汽车运动中所展现出的奉献精神和领导力。 获奖者包括美国能源部长Jennifer M. Granholm、Elected Officials Protecting America、中西部公用事业公司 ComEd 以及纽约州斯克内克塔迪和德克萨斯州圣安东尼奥等城市。

洛杉矶2024年9月4日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show™（洛杉矶国际车展）及推动美国向电动汽车（EV）过渡的全国性非营利组织 Plug In America ，欣然公布 2024 年 Drive Electric 大奖得主。 在向电动汽车过渡方面，入选的个人和组织展现了非凡的领导力、毅力和决心。 11 位获奖者将于 2024 年 11 月 21 日星期四在 AutoMobility LA™ 举行的颁奖典礼上获得表彰，当天是洛杉矶国际车展的全球媒体和行业日。

“今年的入选者阵容强大且非常多元化，” Plug In America 执行董事 Joel Levin 表示。 “我们很高兴了解到全国各地正在开展极具影响力的电气化工作，我们也很开心能在洛杉矶国际车展上举办本次庆祝活动。”

洛杉矶国际车展很高兴能与 Plug In America 合作颁发奖项，因为这不仅延续了车展长期以来对电动汽车行业的支持和推广，也肯定了该行业在创新和积极影响方面的持续、显著贡献。

“AutoMobility LA 将汇聚汽车、技术、设计和政策领域的顶尖人才，这些人才将推动我们的行业向前发展。 Plug In America 的使命和工作体现了我们行业的最佳要素，”洛杉矶国际车展及 AutoMobility LA 总裁兼首席运营官 Terri Toennies 表示。 “我们非常荣幸能为 Plug In America 和 Drive Electric 大奖提供支持。”

获奖者既有现任美国能源部长，也有在幕后不懈努力的个人。 由 Plug In America 的工作人员和董事会成员组成的委员会与往届获奖者一起，从今年早些时候公众提交的入选者名单中选出了获奖者。

2024 年 Drive Electric 大奖得主包括：

Linda Nicholes 终身成就奖 – 美国能源部长 Jennifer M. Granholm

终身成就奖 – 美国能源部长 倡导奖 – 明尼苏达州红湖 Native Sun Community Power Development 执行董事 Robert Blake

电动汽车城市奖 – 纽约州斯克内克塔迪

组织奖 – 总部位于新泽西州的非营利组织 Isles 和总部位于内华达州的营利组织 Redwood Materials

和总部位于内华达州的营利组织 电动汽车意识奖 – Elected Officials Protecting America（EOPA） ，总部设在缅因州，以及圣安东尼奥市的 EVSA 大使计划

，总部设在缅因州，以及圣安东尼奥市的 公用事业奖 – ComEd ，Exelon 旗下的一家公司，位于伊利诺伊州北部

，Exelon 旗下的一家公司，位于伊利诺伊州北部 个人奖 – 加利福尼亚州里士满的 Vivian Rahwanji

城市队长奖 – 印第安纳州埃文斯维尔的 Caroline Nellis

学生奖 – 加州大学伯克利分校环境经济学与政策专业的 Diya Kandhra

游客必须通过 Plug In America 购买门票才能出席颁奖典礼。 购买门票后，游客可全天进出 AutoMobility LA、出席颁奖典礼并参加联谊酒会，酒会提供各类饮料、开胃菜和娱乐节目。 通过 Plug In America 购买 Drive Electric 大奖颁奖典礼的门票是普通公众参加这一汽车媒体和业内人士专享盛会的唯一途径。

目前在售的早鸟票数量有限，票价为 99 美元。 如需购买门票并了解更多有关各奖项的信息，请访问 Plug In America 的网站 。

关于 Plug In America

Plug In America 是美国领先的非营利组织，致力于通过教育、宣传和研究等方式，推动插电式电动汽车在美国的使用。 Plug In America 成立于 2008 年，旨在通过各类计划向消费者和经销商提供有关电动汽车的实用、客观信息，这类计划包括全国电动汽车周（National Drive Electric Week）、电动汽车地球月（Drive Electric Earth Month）、 PlugStar.com 以及其他公众宣传活动。 如需了解更多信息，请访问 PlugInAmerica.org 。

关于洛杉矶国际车展和 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 创办于 1907 年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于 11 月 22 日至 12 月 1 日对公众开放，持续 10 天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11 月 21 日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA 将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于 AutoMobility LA 的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

Kat Kirsch

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Tania Weinkle

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Lindsey Perkins

Plug In America 传播和营销总监

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Dan Sampson

洛杉矶国际车展及 AutoMobility LA 首席营销和传播官

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA