Los Angeles Latino Chamber Of Commerce nombra directora ejecutiva a Lilly Rocha

SE ESPERA QUE LA EXPERTA EN VENTAS Y MARKETING LIDERE LA NUEVA ERA DE CRECIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE LA CÁMARA LATINA

LOS ÁNGELES, 8 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Angeles Latino Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles; LALCC, por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento de Lilly Rocha para dirigir la principal Cámara de Comercio Latina de la región. El anuncio estuvo a cargo de Gilbert Vasquez, presidente del consejo de la Cámara.

"Es un honor para nosotros que Lilly Rocha haya aceptado nuestra oferta de dirigir la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles mientras lanzamos una nueva era de crecimiento y expansión de nuestra membresía, nuestros programas y servicios", dice Gilbert Vasquez, presidente del consejo de la Cámara. "Sus años de experiencia en liderazgo institucional y sus conocimientos de marketing y redes sociales fueron fuertes factores determinantes para seleccionar a Lilly para que lidere nuestra organización".

En 2013 Rocha fundó Sabor Latino, una exitosa feria comercial de la industria. Con su experiencia en ventas, marketing y gestión de proyectos, Sabor Latino se ha convertido en una marca reconocida de la industria de la alimentación latina y es la principal plataforma comercial para los profesionales latinos de la alimentación.

"Es un honor para mí que el consejo de la Cámara Latina me haya pedido asumir la dirección de esta organización dinámica e influyente", comenta Rocha. "La dedicación de la Cámara al estímulo del crecimiento y la influencia de los negocios exitosos pertenecientes a latinos en uno de los mercados más dinámicos y lucrativos de la nación es un objetivo admirable, y estoy orgullosa de aportar mi experiencia y conocimiento a ese esfuerzo".

Rocha es graduada de la Universidad de California en Berkeley y asistió a la Universidad de St. Mary en Londres (Inglaterra). Se graduó en UC Berkeley en el apogeo de la burbuja dot.com en Silicon Valley.

Participa activamente en la comunidad como voluntaria en las siguientes organizaciones: American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón), Long Beach Memorial Women's Heart Institute (Instituto Cardiaco de la Mujer del Long Beach Memorial), HONOR PAC, The Heart & Vascular Institute at LBMMC (Instituto Cardiovascular del LBMMC), NLBWA-National, LGELP-USC y el programa culinario de la escuela ATC en Montebello, California. Cuando no está trabajando o colaborando como voluntaria, es también una apasionada escaladora en roca.

Desde 2009, Los Angeles Latino Chamber of Commerce (LALCC) defiende y promueve el desarrollo económico de los negocios pertenecientes a latinos en el Gran Los Ángeles, que son más de 300,000 en la actualidad. Los servicios de desarrollo económico de la cámara incluyen procuración, acceso a capital, certificación, asistencia técnica y comercial. Entre otros asuntos, su política y sus esfuerzos de defensa se centran en procuración de minorías pública y privada, reinversión y desarrollo comunitario, política pública latina, comercio internacional y financiamiento de pequeñas empresas. LALCC es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y 501(c)(6). Para más información sobre la Cámara, visite lalcc.org.

