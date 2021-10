Los CDC, la AMA y el Ad Council alientan a vacunarse contra la influenza para reducir las hospitalizaciones por influenza en medio de las preocupaciones por el COVID-19

Leandris Liburd, PhD, MPH, MA, directora de la Oficina de Salud de las Minorías y de Equidad en Salud de los CDC, dijo:

"Hay muchas incógnitas en este otoño e invierno con la posibilidad de que la influenza y el COVID-19 se propaguen al mismo tiempo. Lo que sí sabemos es que las vacunas contra la influenza y el COVID-19 pueden prevenir muchas enfermedades, hospitalizaciones y muertes. Los CDC están enfocando esfuerzos adicionales para fomentar la vacunación entre las personas de grupos minoritarios raciales y étnicos, que históricamente han tenido tasas de vacunación contra la influenza más bajas. Las comunidades de color se ven afectadas de manera desigual por las enfermedades graves por la influenza y también han sido las más afectadas por la pandemia de COVID-19".

La campaña Nadie Tiene Tiempo para la Influenza se llevará a cabo a nivel nacional durante la temporada de influenza 2021-2022, con un énfasis particular en llegar a las comunidades afroamericanas e hispanas. La campaña se combinará con #OtroCasoDeLaInfluenza para alentar a las personas en los EE. UU. a vacunarse contra la influenza y así evitar perderse momentos divertidos como pasar tiempo con familiares y amigos. Una encuesta realizada en agosto del 2021 por el Ad Council reveló que el 30 % de los encuestados afroamericanos y el 33 % de los encuestados hispanos estaban indecisos sobre vacunarse contra la influenza esta temporada. Las personas afroamericanas e hispanas siguen siendo un enfoque clave de la campaña debido a las inequidades en la atención médica que han creado cargas innecesarias y barreras en sus comunidades. Estos grupos siguen teniendo un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la influenza y tienen menos probabilidad de vacunarse contra esta enfermedad.

La presidenta y directora ejecutiva del Ad Council, Lisa Sherman, dijo:

"Nos sentimos honrados de continuar nuestra asociación con la AMA y los CDC para aprovechar el impacto de la campaña de vacunación contra la influenza del año pasado. Continuamos con el trabajo difícil, pero necesario, de colaborar con las personas afroamericanas e hispanas en los EE. UU. en actividades contra la influenza y cambiar la perspectiva de las personas que están indecisas sobre vacunarse. Nuestra campaña crea conciencia de que la vacuna contra la influenza es la forma más eficaz de protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias y de que puede reducir significativamente la carga para nuestros hospitales y los trabajadores de la salud".

Los anuncios de Nadie Tiene Tiempo para la Influenza y #OtroCasoDeLaInfluenza fueron creados gratuitamente por la agencia de publicidad fluent360 y aparecerán en formatos impresos, en televisión, radio, redes sociales, panorámicos y formatos digitales en todo el país en tiempo y espacio donados por los medios de comunicación. Inspirada por la idea de que las personas están motivadas por el cuidado de sus seres queridos, y que muchas tienen más responsabilidades que nunca este año, la campaña ilustra cómo enfermarse de influenza no solo significa sentirse enfermo, sino que podría alterar significativamente la vida de las personas y sus familias.

La directora creativa de fluent360, Tracey Coleman dijo:

"Estoy orgullosa de que nuestra agencia pueda continuar apoyando a las comunidades multiculturales a través de esta campaña impactante y este trabajo importante. Nuestra esperanza es que esto nos inspire a todos a aprovechar al máximo la oportunidad única que ahora tenemos de estar presentes el uno para el otro en esta temporada de influenza".

Los CDC recomiendan que todas las personas de seis meses o más (con raras excepciones) se vacunen contra la influenza cada año, idealmente para fines de octubre. Las vacunas contra la influenza y contra el COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo. Cada año, los CDC y la AMA realizan una serie de esfuerzos para aumentar el número de personas que reciben la vacuna contra la influenza. Esta temporada, esos esfuerzos incluyen trabajar con consultorios médicos y farmacias para proporcionarles orientación sobre la administración de vacunas contra la influenza y el COVID-19 al mismo tiempo, y apoyar los esfuerzos comunitarios para aumentar la vacunación entre los grupos minoritarios raciales y étnicos en los Estados Unidos.

Los anuncios de la campaña dirigen a las audiencias a VacunateContraLaInfluenza.org para obtener más información, incluso dónde vacunarse contra la influenza en su área.

Acerca de la AMA

La Asociación Médica Estadounidense es el poderoso aliado de los médicos en la atención al paciente. Como la única asociación médica que convoca a más de 190 sociedades médicas estatales y especializadas, así como a otras partes interesadas cruciales, la AMA representa a los médicos con una voz unificada ante todos los que cumplan una función clave en el campo de la atención médica. La AMA aprovecha sus fortalezas para eliminar los obstáculos que interfieren con la atención al paciente, liderando los esfuerzos para prevenir enfermedades crónicas y enfrentar crisis de salud pública, e impulsando el futuro de la medicina para abordar los mayores desafíos en la atención médica.

Acerca de los CDC

Los CDC trabajan a toda hora para proteger la salud y seguridad de las personas en los Estados Unidos. Ya sean enfermedades que comienzan en el país o en el extranjero, curables o prevenibles, crónicas o agudas, causadas por actividad humana o por un ataque deliberado, los CDC responden a las amenazas de salud más apremiantes en los Estados Unidos. Los CDC tienen su sede principal en Atlanta y cuentan con expertos en todos los Estados Unidos y el mundo.

Acerca del Ad Council

El Ad Council tiene un largo historial de creación de comunicaciones de servicio público que salvan vidas en tiempos de crisis nacional, comenzando en los primeros días de la organización durante la Segunda Guerra Mundial hasta los ataques del 11 de septiembre, así como en desastres naturales como el huracán Katrina y el huracán Sandy. Sus profundas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, los expertos en el tema y los líderes gubernamentales hacen que la organización esté en una posición única para distribuir rápidamente información que salva vidas a millones de personas en los Estados Unidos.

El Ad Council es el lugar en el que la creatividad y las causas convergen. La organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios de comunicación, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas sociales más importantes del país. El Ad Council ha creado muchas de las campañas más representativas en la historia de la publicidad como "Los Amigos no Dejan que sus Amigos Conduzcan Borrachos" (Friends Don't Let Friends Drive Drunk), el "Oso Smokey" (Smokey Bear) y "El Amor no Tiene Etiquetas" (Love Has No Labels).

Las innovadoras campañas de bien social del Ad Council crean conciencia, inspiran a la acción y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter y vea sus anuncios en YouTube.

Acerca de fluent360

fluent360 despliega el poder de la influencia cultural para las marcas líderes. Ofrecemos soluciones creativas excepcionales con un equipo de especialistas verdaderamente diverso, una amplia competencia cultural y una cartera de trabajo que representa los segmentos principales en el mercado multicultural. Por partes iguales, el marketing integrado y el centro cultural, somos principalmente los expertos en cultura y conectamos las marcas con ella. Siendo una agencia multicultural de múltiples talentos, ofrecemos un espectro completo de servicios de comunicación desde nuestras oficinas de Chicago, Nashville y Nueva York. Obtenga más información en fluent360.com.

