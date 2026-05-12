Los Centros Regionales de California anuncian "Cyber Safety", una nueva serie animada de Lanterman and Friends que se lanzará el 12 de mayo

La nueva versión animada de Lanterman and Friends ofrecerá orientación práctica a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, familias y personal de apoyo para reconocer estafas en línea, identificar señales de alerta y tomar precauciones simples para mantenerse seguros en línea.

SACRAMENTO, California, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, los 21 Centros Regionales de California anunciaron el lanzamiento de "Cyber Safety" (Ciberseguridad), una nueva serie animada de Lanterman and Friends que debutará el 12 de mayo de 2026 en LantermanandFriends.org y el canal de YouTube LANTERMANANDFRIENDS. El lanzamiento viene acompañado del exitoso lanzamiento en marzo de la serie de videos de preparación para emergencias con Mark Hamill y que ya se han visto cientos de miles de veces.

Con el apoyo de los Centros Regionales de California, la nueva serie está diseñada para ayudar a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD), familias, profesionales de apoyo directo y proveedores de servicios a comprender mejor los crecientes riesgos de estafas en línea y manipulación digital. Las investigaciones sugieren que las personas con discapacidades cognitivas enfrentan aproximadamente un 48 % más de probabilidades de sufrir robo de identidad que las personas sin discapacidades . La serie presenta a Carolina Ravassa como la detective cibernética Eva Eldorado. Ravassa es conocida por numerosos papeles de pantalla y voz, incluidos Sombra en Overwatch, Raze en VALORANT y Taliana Martinez en Grand Theft Auto V, junto con trabajos de voz en animación y entretenimiento interactivo.

Al igual que otros lanzamientos de Lanterman and Friends, Cyber Safety se desarrolló para hacer que el contenido importante de información pública sea más claro, fácil de identificar y memorable para las audiencias que pueden estar desatendidas por los materiales de divulgación tradicionales. En lugar de centrarse en el miedo, la serie enfatiza el reconocimiento, la prevención y la acción práctica, que ayuda a los espectadores a comprender no solo que existe el fraude en línea, sino también cómo notar las señales de advertencia, hacer una pausa antes de responder y buscar apoyo cuando algo se siente mal".



Las amenazas cibernéticas a menudo funcionan al generar confusión, urgencia o falsa confianza", declaró Mark Wolfe, padre de una persona atendida por los Centros Regionales y productor ejecutivo de la serie. "Esta serie está diseñada para ayudar a nuestros espectadores con I/DD, su apoyo y, francamente, a cualquiera que los vea, a reconocer esos patrones, reducir la velocidad y protegerse mejor antes de que una estafa se convierta en un daño".

La serie se desarrolló con el apoyo de asesoramiento técnico de GET SAFE, cuyo trabajo incluye capacitación en seguridad para personas con discapacidades, profesionales y organizaciones que las apoyan. Cyber Safety fue producida por Public Pixels Media, la empresa de animación y producción detrás de Lanterman and Friends. El asesor técnico del proyecto fue Matt Wilkins, gerente de Gestión de Emergencias y EHS, Centro Regional Tri-Counties.

"Las estafas cibernéticas tienen éxito cuando se presiona a las personas para que actúen antes de que tengan tiempo para pensar", afirmó Wilkins. "Lo que hace que esta serie sea valiosa es que ayuda a dividir esos momentos en señales de advertencia reconocibles y respuestas prácticas. Ese tipo de preparación puede marcar una diferencia real para las personas con I/DD, los profesionales que los apoyan y las familias por igual".

"Me encanta interpretar la voz de la detective cibernética Eva Eldorado en la nueva serie animada de Lanterman and Friends. Tengo una conexión de larga data con la comunidad de I/DD, desde un grupo de teatro con el que trabajé, cuyo actor principal tiene síndrome de Down, hasta los Comic Cons de hoy, en los que conozco a muchos jugadores y amantes de la animación en el espectro que me dicen cómo los personajes a los que les hago la voz los han ayudado con sus propias experiencias de vida. Los jugadores pasan naturalmente mucho tiempo en línea y las habilidades y resguardos que esta serie enseña a todos sobre las estafas cibernéticas creo que ayudarán a evitar que se conviertan en víctimas", señaló Carolina Ravassa, voz de la detective cibernética Eva Eldorado.

Con su lanzamiento el 12 de mayo, Cyber Safety se une a la creciente biblioteca de Lanterman and Friends de contenido animado de información pública creado para ayudar a comprender mejor el sistema del Centro Regional de California y los temas de vida relacionados para las personas con I/DD, las familias y los proveedores de servicios. La nueva serie está disponible de forma gratuita en LantermanandFriends.org y en el canal de YouTube LANTERMANANDFRIENDS. El lanzamiento de hoy incluye los idiomas inglés y español y lenguaje de señas (ASL). Con el tiempo, se implementarán 17 idiomas adicionales.

Acerca de Lanterman and Friends

Con más de medio millón de visitas, Lanterman and Friends es la iniciativa de información pública ganadora de 5 premios Webby Anthem, creada para ayudar a que los servicios del Centro Regional de California y los temas de vida relacionados sean más comprensibles para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, las familias y los proveedores de servicios.

Acerca de los Centros Regionales de California

Los 21 Centros Regionales sin fines de lucro de California coordinan y brindan acceso a servicios y apoyos para californianos con discapacidades intelectuales y de desarrollo y sus familias. Trabajando en colaboración con el Departamento de Servicios de Desarrollo de California, los Centros Regionales ayudan a las personas a buscar una mayor independencia, oportunidad e inclusión en la vida comunitaria.

Acerca de Public Pixels Media

Public Pixels Media es una empresa de animación y producción con sede en California que crea contenido basado en historias para agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones centradas en la misión. Gracias a los talentos de entretenimiento experimentado y los métodos de producción eficientes, Public Pixels Media desarrolla medios claros y atractivos que ayudan a que la información importante se conecte con audiencias diversas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929968/Public_Pixels_Media_Lanterman_and_Friends_Logo.jpg

FUENTE Public Pixels Media; California Regional Centers