Los clientes de cigarros Swisher Sweets que reúnan los requisitos pueden presentar una reclamación para recibir beneficios en un acuerdo de demanda colectiva. Usted tiene también otros derechos y opciones.

SEATTLE, 18 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a un acuerdo de demanda colectiva en un pleito que alega que la campaña de publicidad nacional de cigarillos de Swisher era engañosa. Los compradores de productos de cigarros Swisher Sweets relacionados con promociones de "5 por el precio de 3", "3 por el precio de 2", "Compre 1 y llévese 1 gratis", "Compre 4 y llévese 1 gratis" pueden tener derecho a recibir entre dos y cinco cupones, cada uno por un valor nominal de US$ 1.00 y una fecha de vencimiento de dos años, que pueden canjearse en venta al por menor para la compra de productos de cigarros Swisher. Para presentar su reclamación, diríjase a www.swishersweetssettlement.com.

Los compradores que no estén satisfechos con el Acuerdo alcanzado con los acusados en la demanda Podawiltz v. Swisher International, Inc. tienen también otras opciones. Usted puede elegir objetar el Acuerdo o excluirse de él enviando una solicitud de objeción o exclusión. Objetar consiste en decirle simplemente al Tribunal que a usted no le gusta algo del Acuerdo. Usted solamente puede objetar el Acuerdo si permanece en la Clase, y puede presentar una reclamación aún si objeta el Acuerdo. Excluirse consiste en decirle al Tribunal que usted no quiere ser parte de la Clase. Si usted se excluye, no podrá presentar una reclamación y no tendrá base para objetar el Acuerdo, porque el caso ya no lo afectará. Para más información, visite el sitio web del caso en swishersweetssettlement.com.

La fecha límite para presentar una reclamación o ejercer sus otras opciones, tales como presentar una objeción o una exclusión del Acuerdo, se está acercando. Para más información, visite el sitio web del caso en swishersweetssettlement.com.

Si desea información adicional, visite SwisherSweetsSettlement.com, llame al 1-833-285-1326 o escriba a: Swisher Sweets Settlement, ℅ JND Legal Administration, P.O. Box 91047, Seattle, WA 98111.

FUENTE JND Legal Administration

Related Links

http://www.swishersweetssettlement.com



SOURCE JND Legal Administration