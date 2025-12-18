Los equipos de pirólisis inteligente de Niutech impulsan proyecto de reciclaje químico de residuos plásticos

- Un nuevo referente industrial: Los equipos de pirólisis inteligente de Niutech impulsan el proyecto de reciclaje químico de residuos plásticos de un grupo de renombre mundial

JINAN, China, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un conocido grupo internacional llevó a cabo rigurosas evaluaciones a nivel mundial de proveedores nacionales e internacionales del mismo sector. Tras realizar evaluaciones exhaustivas del avance, la madurez y la estabilidad de los equipos tecnológicos, el grupo seleccionó finalmente la «Tecnología inteligente de pirólisis continua de residuos plásticos a gran escala de última generación y el conjunto completo de equipos» de Niutech. Esta decisión dio lugar a la inversión y construcción de una planta de reciclaje químico de residuos plásticos de alta gama en Vietnam.

Niutech’s Large-Sale of Industrial Continuous Intelligent Waste Plastic Pyrolysis Production Line

En la actualidad, la planta ha entrado en funcionamiento con éxito y lleva varios meses funcionando de forma continua y eficiente, con todos los indicadores de los productos de pirólisis cumpliendo las expectativas. El avanzado equipo técnico de Niutech ha demostrado un rendimiento excepcional en materia de seguridad, fiabilidad y protección del medio ambiente durante su funcionamiento real, lo que le ha valido los elogios del cliente. También ha verificado la potencia de los equipos de protección medioambiental de alta gama de China y supone otro logro importante de la profunda cooperación entre Niutech y el grupo internacional en el campo del reciclaje químico de residuos plásticos. En la actualidad, los preparativos para la ampliación del proyecto están prácticamente terminados, y también se están llevando a cabo planes de replicación y ampliación para otras regiones.

Este proyecto utiliza residuos plásticos procedentes de la producción industrial como materia prima y aprovecha la tecnología y los equipos patentados exclusivos de Niutech para convertir los residuos plásticos en aceite de pirólisis de alta calidad. Posteriormente, este aceite de pirólisis se procesa en las propias plantas químicas del cliente, lo que permite completar un ciclo químico que va «de los residuos plásticos al plástico nuevo». Este enfoque reduce significativamente las emisiones de carbono y disminuye la dependencia de los combustibles fósiles. El innovador modelo de integración de la tecnología y los equipos de Niutech con el desarrollo coordinado de la industria ha creado múltiples primicias mundiales, proporcionando un caso de demostración verificable, replicable y escalable para promover el desarrollo del reciclaje químico de los residuos plásticos.

Los profesionales crean referentes. La puesta en marcha con éxito de este proyecto es otro logro significativo de Niutech en su continua exploración del mercado internacional de alta gama, tras su colaboración con el proyecto de reciclaje químico de plásticos de BASF en Dinamarca. Actualmente, se está llevando a cabo sin problemas un proyecto a gran escala de pirólisis de residuos plásticos en el Reino Unido, que adopta la misma tecnología avanzada de Niutech. Basándose en más de 30 años de acumulación tecnológica y experiencia en ingeniería en el campo de la pirólisis, Niutech ha proporcionado al socio un servicio integral que abarca el diseño de soluciones técnicas, la fabricación de equipos básicos y la orientación para la puesta en marcha in situ.

Página web: www.niutechpyrolysis.com

E-mail: [email protected]

Youtube: @niutechpyrolysis

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847537/Niutech_s_Large_Sale_Industrial_Continuous_Intelligent_Waste_Plastic_Pyrolysis_Production_Line.jpg