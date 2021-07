Los eventos favoritos del otoño, Halloween Time, Plaza de la Familia y Oogie Boogie Bash (este un evento que requiere de un boleto por separado) regresan a Disneyland Resort del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2021

Para más diversión familiar, fuera del horario del parque, Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party * será otra opción en el parque Disney California Adventure, durante 25 noches selectas y a partir del 9 de septiembre, aunque en este caso requerirá de la compra de un boleto por separado. En Oogie Boogie Bash, los pequeños y adultos de todas las edades pueden jugar al truco o trato por todo el parque vestidos con sus disfraces de Halloween preferidos, encontrándose con personajes tan espeluznantes como fantásticos. Los visitantes podrán descubrir Disney California Adventure con ojos nuevos gracias a opciones exclusivas que incluyen pasajes de truco o trato temáticos, el desfile "Frightfully Fun Parade", Villains Grove en el Redwood Creek Challenge Trail, el espectáculo "Mickey's Trick & Treat" y mucho más.

Las tiendas en los dos parques ofrecerán mercancía a la venta típica de la temporada. Los visitantes pueden adornar aún más sus disfraces más endiablados gracias a ropa y accesorios a la venta, así como pines, muñecos y artículos decorativos novedosos para así poder llevar a cabo su propio hechizo de Halloween en casa. Para aquellos que deseen sumar un toque dulce a su día de trucos y tratos, los establecimientos de comida y bebidas ofrecerán asimismo opciones especiales con temática de Halloween.

En Disneyland Park

Los visitantes podrán descubrir a sus personajes favoritos de Disney a lo largo de Disneyland. En Main Street, U.S.A., Mickey y sus amigos se mostrarán vestidos con sus mejores disfraces para Halloween, con Minnie disfrazada de bruja y Donald de calabaza. El resto de sus amigos no se quedarán atrás sumándose a la diversión. Otros personajes que también podrán ser vistos por el parque son los villanos malvados de Disney que estarán listos para causar aún más caos.

Los visitantes se darán cuenta de cómo la decoración y las numerosas calabazas añaden más magia de Halloween. El Main Street Pumpkin Festival transforma Main Street, U.S.A., gracias a las calabazas fantásticas exhibidas en sus ventanales. Los visitantes de todas las edades disfrutarán al tomar fotografías del gigante Mickey Mouse jack-o'-lantern . Mientras los visitantes recorren el parque, descubrirán estatuas de calabaza que representan Fantasyland, Tomorrowland, Adventureland, Critter Country y Frontierland alrededor de la estatua Partners Statue frente al Castillo de la Bella Durmiente.

Con el fin de encajar en esta época sobrenatural, Haunted Mansion Holiday muestra una redecoración festiva de esta entrañable mansión encantada. Jack Skellington es el responsable de este caos al decorar el edificio con toques terroríficamente divertidos inspirados en "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas". Los fanáticos de esta mansión encantada durante Halloween no tardarán en percatarse de la casa de jengibre personalizada que se eleva de forma precaria en la mesa del salón de baile. Este año, la casa de jengibre celebra su 20 aniversario provocando la colisión de Halloween y Navidad. Otras apariciones celebradas son las de Sally, Zero y más personajes de la película.

Y cada noche del 3 de septiembre al 31 de octubre, en el parque original de Walt Disney, los visitantes podrán disfrutar de un trato terroríficamente encantador, "Halloween Screams", un espectáculo con proyecciones y efectos especiales sobrenaturales. "Halloween Screams", que tiene lugar durante las noches de los fines de semana, también se lanzará hacia el cielo, adornándolo de fuegos artificiales* diabólicos. Los visitantes podrán observar este espectáculo desde distintas localizaciones alrededor del parque, incluyendo Main Street, U.S.A., el Castillo de la Bella Durmiente y cerca de "it's a small world".

En Frontierland, los visitantes podrán conmemorar la celebración del Día de los Muertos con un homenaje a todo color protagonizado por el trío de figuras esqueléticas musicales, flores de colores alegres y otros elementos decorativos.

En Disney California Adventure Park

Oogie Boogie, de "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas", cierne amenazador por encima de los visitantes en la entrada a Disney California Adventure, usando su magia para crear un Halloween memorable para todos. Bajo su hechizo, algunas de las atracciones más populares serán transformadas para la temporada de Halloween. Los visitantes podrán dar una vuelta por Cars Land donde Radiator Springs se convierte en Radiator Screams. Allí sus residentes decoran sus hogares con sustos y hechizos típicos de Haul-O-Ween, su versión motora de Halloween. Lightning McQueen, Mater, Cruz y Red darán la bienvenida a los visitantes en sus "disfra-carro-ces" antes de arrancar su propio "tractor o trato". Los visitantes podrán continuar con la diversión para toda la familia subiéndose a algunas de las atracciones más populares de Cars Land que aceleran más que nunca gracias a su espíritu de Halloween: Mater's Junkyard Jamboree se transforma en Mater's Graveyard JamBOOree gracias a sus canciones inquietantes, y Luigi's Rolickin' Roadsters hará que sus pasajeros sufran giros malvados en Luigi's Honkin' Haul-O-Ween .

La fachada de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! alarmará a todos los visitantes cuando la atracción se transforme por la noche en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark , que ofrece una emocionante aventura de Halloween repleta de criaturas terroríficas y caídas espeluznantes. Los Guardianes de la Galaxia han logrado escapar de la Fortaleza del Coleccionista… menos Groot, que se quedó atrás accidentalmente. Los visitantes podrán llevar a cabo su misión de rescate para salvar a Groot ayudando a Rocket, quien distraerá a las criaturas de toda la galaxia que siembran el caos. Este Halloween, los visitantes podrán encontrar al héroe que todos llevamos dentro uniéndose a los Guardianes en esta aventura.

En Buena Vista Street, Mickey Mouse y sus amigos celebrarán la festividad con disfraces tradicionales de Halloween. Los visitantes de todas las edades disfrutarán al ver a Minnie Mouse disfrazada de vidente o al tomar una foto de una Daisy muy bruja para un recuerdo imborrable. Donald también lucirá diabólicamente atractivo y Goofy mostrará una sonrisa fantasmagórica siempre lista para ser fotografiada.

El ambiente de Halloween será reforzado gracias a la decoración típica de la temporada que adornará Buena Vista Street. Por la noche, la fachada de Carthay Circle Restaurant brilla con magia de Halloween, con murciélagos volteando a su alrededor, pulsos de energía emanando de su interior y proyecciones hechizantes que iluminan la estructura de la torre icónica. Los visitantes también pueden celebrar la magia de Halloween con una fotografía frente a la estatua del Jinete Sin Cabeza, de tres metros de altura (10 pies), sosteniendo a Jack el de la linterna hacia el cielo.

Plaza de la Familia

Los visitantes podrán regresar a la Plaza de la Familia en Paradise Gardens del 3 de septiembre al 2 de noviembre de 2021. Esta celebración por tiempo limitado los sumerge en la tradición del Día de los Muertos a través de entretenimiento, comida festiva, manualidades y experiencias interactivas. Entre las actividades que podrán disfrutar destacan "A Musical Celebration of Coco", un espectáculo al aire libre que rinde tributo a "Coco", de Disney y Pixar, y a los lazos inmortales de la familia. Los visitantes también podrán disfrutar de música mariachi en el Paradise Gardens Bandstand; The World of Coco, una entrañable exhibición de arte; y la posibilidad de tomarse una fotografía con una figura animada de Miguel, la estrella de "Coco", así como frente al icónico Árbol de la Vida y el muro de los recuerdos.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party

En noches selectas desde el 9 de septiembre hasta el 31 de octubre, Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party, un evento que requiere de un boleto por separado y tiene lugar tras el cierre del parque, añadirá aún más diversión fantasmagórica durante Halloween Time en Disneyland Resort. Este evento, con capacidad limitada, ofrece entretenimiento especial, personajes, comida y bebida y mucho más. Los niños, niñas e invitados de todas las edades podrán lucir sus disfraces de Halloween favoritos mientras disfrutan del ambiente fantasmal y el truco o trato.

Los visitantes que asistan a Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party también podrán explorar Disney California Adventure, incluyendo Avengers Campus, la nueva tierra temática donde podrán encontrarse con Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia y los Héroes Más Poderosos de la Tierra. De hecho, la mayoría de las áreas temáticas dentro del parque permanecerán abiertas durante Oogie Boogie Bash, ofreciendo a los amigos y familias la oportunidad de disfrutar durante la celebración de las atracciones de temporada del parque, entre otras experiencias.

Entre lo más destacado de Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party destaca:

Acceso a Disney California Adventure Park antes de la fiesta . El evento empieza a las 6 p.m. PT y los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer Disney California Adventure tres horas antes de que empiece la fiesta.

Los pequeños visitantes de todas las edades podrán disfrazarse y celebrar el truco o trato, recorriendo pasajes maravillosamente diabólicos a lo largo de Disney California Adventure. Se repartirán dulces de Mars Wrigley bajo la atenta mirada de personajes favoritos, algunos familiares y otros novedosos.

"Frightfully Fun Parade". El Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow lidera este desfile fantasmal, haciendo acto de presencia a lomos de su corcel negro y sosteniendo a un parpadeante Jack el de la linterna . Una cabalgata de personajes de Disney y villanos pícaros lo acompañarán, listos para provocar el caos.

Redwood Creek Challenge Trail se transforma en Villains Grove, un mundo maravilloso y etéreo de imágenes de villanos de Disney . Redwood Creek se transforma completamente a través de efectos de iluminación, de proyecciones, de sonido y especiales, creando un ambiente onírico. Esta experiencia cuenta con una serie de escenas, cada una creando un lugar inquietantemente hermoso de color, sonido, luz y sombras, a medida que las historias emergen de la noche más oscura para crear un mundo de lo más encantador.

Disney Redwood Creek Personajes entrañables de Disney, incluyendo Mickey Mouse y Minnie Mouse , Goofy, Pluto y el Pato Donald , además de numerosos villanos, serán vistos en la fiesta. Los visitantes se sorprenderán al descubrir quién formará parte de este evento de Halloween, tomando un sinfín de fotografías.

La magia de Halloween también se reflejará en la fachada del Carthay Circle Restaurant en Buena Vista Street . Carthay Circle quedará hechizado durante la noche con murciélagos sobrevolándolo , pulsos de energía emergiendo de su interior y momentos fascinantes que transformarán la estructura de esta torre icónica .

Street Carthay Circle sobrevolándolo icónica La admisión a Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party incluye descargas ilimitadas de fotografías digitales de Disney PhotoPass durante toda la noche. Gracias a los fotógrafos de Disney PhotoPass repartidos por toda la fiesta, es más fácil que nunca capturar esos recuerdos fantas-espectaculares con toda la familia.

Los boletos para Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party se pondrán a la venta a partir del martes 13 de julio (no antes de las 9 a.m. PT) en DisneylandEspanol.com/OogieBoogieBash. Los boletos son limitados. Los visitantes pueden dirigirse a la página web para conocer detalles importantes sobre la fiesta, así como disponibilidad de boletos para las 25 noches: en septiembre, jueves 9, sábado 11, domingo 12, martes 14, jueves 16, domingo 19, martes 21, jueves 23, domingo 26, martes 28 y jueves 30; y en octubre, domingo 3, martes 5, jueves 7, domingo 10, martes 12, jueves 14, domingo 17, martes 19, jueves 21, domingo 24, martes 26, jueves 28, sábado 30 y domingo 31, la noche de Halloween. Las compras online y móviles no están disponibles para el mismo día del evento. El estacionamiento no está incluido en el precio del boleto; sin embargo, para su conveniencia, los visitantes tienen la opción de adquirir un bono de estacionamiento por adelantado al comprar los boletos para el evento. Visite DisneylandEspanol.com/Updates y elija el idioma Estados Unidos (español) en el menú para conocer todo tipo de información importante antes de visitar Disneyland Resort**.

Los visitantes que tengan previsto asistir a Oogie Boogie Bash y Halloween Time pueden ampliar su estancia mágica al hospedarse en uno de los tres hoteles de Disneyland Resort, a solo unos pasos de los parques Disneyland y Disney California Adventure y el Downtown Disney District. Los visitantes encontrarán las ofertas y paquetes vacacionales más recientes en Disneyland.com/offers (elija el idioma Estados Unidos, español, en el menú).

Por tiempo limitado, los residentes en California pueden visitar los parques temáticos de Disneyland Resort por un precio inicial de $83 por persona y por día con la oferta especial de un boleto para 3 días. Estos boletos para 3 días, 1 parque por día, tienen un precio mínimo de $249. Los visitantes elegibles pueden adquirir un park hopper por $55 más. Estos boletos están disponibles por tiempo limitado y pueden adquirirse desde el 6 de julio de 2021. Los residentes en California pueden canjear sus boletos durante tres días distintos hasta el 30 de septiembre de 2021, sujeto a disponibilidad de reservaciones*. Estos boletos especiales pueden ser adquiridos en DisneylandEspanol.com , a través de un agente de viajes o llamando al (866) 572-7321. Una admisión y una reservación al parque válidas para el mismo parque y en el mismo días son necesarias para acceder al parque***.

*Los espectáculos están sujetos a cambios o cancelaciones, incluyendo eventos climatológicos.

**El número de boletos disponibles es limitado y válidos solo para la fecha y horas específicas del evento. Limitado a ocho (8) boletos por persona y por fecha del evento. Los Visitantes menores de 2 años no requieren de boletos. Los boletos no son reembolsables y no pueden ser revendidos o transferidos con fines comerciales. Los disfraces están sujetos a las pautas de Disney y no deben ser obstructivos u ofensivos; por favor, consulte las pautas de disfraces de eventos especiales en https://disneyland.disney.go.com/faq/parks/dress para comprobar si existen restricciones. Disney PhotoPass está sujeto a los términos y la política de vencimiento de Disney PhotoPass que se encuentran en Disneyland.com/photopass-terms-conditions/. Los elementos de la oferta y el evento están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso.

*** Oferta válida solo para residentes de California dentro de los códigos postales 90000-96199 y residentes del norte de Baja California que residen dentro de los códigos postales 21000-22999; para la compra y la admisión se requiere de una prueba de residencia elegible, incluida una identificación válida con foto emitida por el gobierno. Las entradas caducan el 30/09/2021 y su disponibilidad es limitada. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Puede comprar hasta cinco boletos por persona elegible por día con identificación válida. Los boletos no son reembolsables, no pueden ser vendidos o transferidos para uso comercial y excluyen actividades/eventos que cuentan con precio por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones de entradas. El boleto no puede ser actualizado. Oferta sujeta a restricciones, cambios y cancelaciones sin previo aviso.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560381/Mickey_and_Minnie_Halloween.jpg

FUENTE Disneyland Resort

SOURCE Disneyland Resort