Los hematólogos europeos se reúnen en Estocolmo del 14 al 17 de junio

Más de 11.000 participantes de todo el mundo se esperan en el próximo 23 Congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA, por sus siglas en inglés) que se celebrará en Stockholmsmässan (Estocolmo, Suecia) del 14 al 17 de junio de 2018, donde se presentarán los últimos datos sobre investigación y desarrollo en hematología así como dos nuevos programas que la EHA lanzará sobre Inmunoterapia y Hemoglobinopatías.

En dos resúmenes de prensa, se presentará una selección a los medios.

Viernes, 15 de junio de 2018 de 08:30 a 10:00 horas CEST en la Sala K11

Moderadora: Elizabeth Macintyre

Abstract Presentador Título S138 Jesus G. Berdeja Update on bb2121, a promising therapy for patients with heavily pre-treated relapsed/refractory multiple mieloma (Una terapia prometedora para pacientes con mieloma múltiple recurrente/refractorio pretratado) S110 Olivier Casasnovas AHL2011: Outstanding disease control with a minimized BEACOPP exposure and toxicity in patients with advanced Hodgkin lymphoma (Control de enfermedad con exposición a BEACOPP y toxicidad en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado) S149 Fang Liu First-in-Human CLL1-CD33 Compound CAR T Cells as a Two-pronged Approach for the treatment of refractory acute myeloid leukemia (Células CAR T como enfoque doble para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda refractoria S151 Valentin Goede Overall survival benefit of obinutuzumab over rituximab when combined with chlorambucil in patients with chronic lymphocytic leukemia and comorbidities (Beneficio de supervivencia general de obinutuzumab sobre rituximab al combinarse con chlorambucil en pacientes con leucemia linfocítica crónica y comorbilidades) S154 Frank Morschhauser Is RELEVANCE Relevant? Results of the phase III study of R2 vs R-chemo in first-line follicular lymphoma ¿ Es la RELEVANCIA relevante? Resultados del estudio de fase III de R2 vs R-chemo en linfoma folicular de primera línea) S152 Francesca Vinchi Iron: a double-edged sword in inflammation (Hierro: un arma de doble filo en la inflamación) Sábado, 16 de junio de 2018 de 08:30 a 09:30 horas CEST en la sala K11 Moderador: Ton Hagenbeek Abstract Presentador Título S832 Jing Pan New anti-CD22 CAR-T immunotherapy saved life of children with leukemia (La nueva inmunoterapia anti-CD22 CAR-T salvó la vida de niños con leucemia) S852 Meletios iNNOVATE Study: Ibrutinib plus Rituximab for Dimopoulos Patients with Waldenström's Macroglobulinemia (Ibrutinib más Rituximab para pacientes con macroglobulinemia de Waldenström) S802 Laurie H. Sehn Answering the unmet need in one of the most common types of lymphoma: It's as simple as A-D-C (Cómo responder a la necesidad de uno de los tipos de linfoma más comunes: tan sencillo como A-D-C)

Además de estos abstracts, un nuevo programa de la EHA llamado Topics-in-Focus se presentará el sábado 16 de junio:

09:05 - 09:10: Inmunoterapia -> Making CAR-T cells happen in Europe by John Gribben , Barts Cancer Institute, Lond res , Reino Unido .

by , 09:15-09:20: Hemoglobinopatías -> From the basics of sickle cell disease to where we are now by Maria Cappellini , University of Milan-Foundation IRCCS Policlinico Hospital, Italia.

Embargo

Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstracts seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí. ¿ Está interesado en el programa para el 23 Congreso? Puede consultarlo aquí.

