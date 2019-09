Los miembros de Blue Shield of California Promise Health Plan Medicare tendrán acceso a la red de PIH Health a partir del 1 de octubre de 2019

El acuerdo expande la relación de red entre PIH Health y Blue Shield of California, la compañía matriz de Blue Shield Promise. Los miembros inscriptos en los planes comerciales y Medicare Advantage de Blue Shield of California ya han estado disfrutando del acceso a la red de PIH Health, que en 2019 fue reconocido como uno de los 250 "Mejores hospitales" del país por Healthgrades.

"Estamos muy orgullosos de ofrecer a nuestros miembros de Blue Shield Promise Medicare Advantage acceso a la red de uno de los principales proveedores de atención médica del sur de California, PIH Health, conforme nos esforzamos continuamente por mejorar la salud y el bienestar de nuestros miembros", dijo Krista Bower, gerente general y vicepresidente de Medicare para Blue Shield of California. "En Blue Shield estamos comprometidos a ofrecer atención médica de calidad no sólo digna de nuestra familia y amigos sino además económica".

"Blue Shield Promise es un plan de salud no lucrativo pionero fundada con la misión, al igual que PIH Health, de ofrecer mayor acceso a atención médica de calidad para todos los habitantes de California", dijo James R. West, presidente y director ejecutivo de PIH Health. "Gracias a esta colaboración, estamos en condiciones de continuar con nuestro compromiso de brindar una atención excepcional a las personas elegibles para Medicare en nuestras comunidades".

Con sede en Whittier, la red integrada de PIH Health consta de PIH Health Hospital - Whittier, PIH Health Hospital - Downey, 27 instalaciones médicas del tipo ambulatorio, un grupo de multiespecialistas médicos, servicios de atención a domicilio y cuidados paliativos. PIH Health anunció recientemente planes para agregar un tercer hospital a su sistema en el centro de Los Ángeles, el cual está en espera de la aprobación reglamentaria.

El período de elección anual de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2019. Para obtener más información sobre los programas Medicare de Blue Shield, visite https://blueshieldca.com/promise/medicare.

Acerca de PIH Health

PIH Health es una red de atención médica regional sin fines de lucro que brinda servicios a unos 2.5 millones de personas en el condado de Los Ángeles, el condado de Orange y la región de San Gabriel Valley. La red totalmente integrada está compuesta por PIH Health Hospital - Whittier y PIH Health Hospital - Downey y cuenta con 27 instalaciones médicas del tipo ambulatorio, un grupo de multiespecialistas médicos, servicios de atención médica a domicilio y cuidados paliativos, así como servicios en las áreas de enfermedades cardíacas, cáncer, salud de la mujer, atención urgente y emergencias. La organización es reconocida por Watson Health como uno de los mejores hospitales del país, mientras que College of Healthcare Information Management Executives (CHIME) reconoció tanto a PIH Health Hospital - Whittier y a PIH Health Hospital - Downey entre los mejores sistemas de hospitales del país en materia de mejores prácticas, avances de vanguardia, calidad de la atención y tecnología médica. Healthgrades®, el principal recurso en línea para obtener información sobre médicos y hospitales, recientemente reconoció a PIH Health Hospital - Whittier con el premio 2019 a los 250 Mejores Hospitales de Estados Unidos y, por quinto año consecutivo, con el Premio a la Experiencia Excepcional para el Paciente (2015-2019). Todos los años, PIH Health invierte millones en educación comunitaria y servicios gratuitos y de bajo costo para ayudar a las personas que más lo necesitan. Para obtener más información, visite PIHHealth.org o síganos en Facebook, Twitter o Instagram.

Acerca de Blue Shield of California y Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 6,800 empleados, más de $20 mil millones en ingresos anuales y 4.3 millones de clientes. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud en California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Blue Shield of California Promise Health Plan, un plan de salud 100% propiedad de Blue Shield of California, ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual-Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus casi 500,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite blueshieldca.com/promise.

CONTACTOS: Rosie Marquez Mashi Nyssen

PIH Health Blue Shield of California

562-698-0811, Ext. 81128 415-229-5359

Rosie.Marquez@pihhealth.org media@blueshieldca.com

