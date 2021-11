Los nombramientos de directores ejecutivos alcanzan niveles récord y superan los altos niveles previos a la pandemia, según el informe Route to the Top 2021 de Heidrick & Struggles

- Cada vez más directores ejecutivos nuevos tienen experiencia en dirección de alto nivel más allá de las funciones tradicionales de director financiero y director de operaciones, y los directores de riesgo, directores de estrategia y directores de tecnología se están abriendo camino hacia la cima

- La proporción de directoras ejecutivas nombradas a nivel mundial se duplicó al 13 % en el primer semestre de 2021

- La diversidad étnica y racial entre los directores ejecutivos de las empresas de la lista Fortune 100 sigue siendo baja

CHICAGO, 19 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- En el primer semestre de 2021, las empresas nombraron a un número récord de directores ejecutivos, superando la significativa desaceleración experimentada en el segundo semestre de 2020, según el informe Route to the Top 2021 de Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), un importante proveedor de búsqueda de ejecutivos, evaluación y desarrollo del equipo de liderazgo, organización y eficacia de equipos, además de servicios de creación de cultura corporativa a nivel mundial. En el informe global también se indica que en comparación con sus predecesores, hay una mayor probabilidad de que los nuevos directores ejecutivos sean mujeres (11 %), de que provengan de países distintos de donde la empresa tiene su sede (30 %) y de que tengan experiencia transfronteriza (46 %).

"Los nombramientos a principios de 2021 proporcionan una mirada preliminar a los directores ejecutivos que dirigirán los negocios en una era pospandemia", sostuvo Jeff Sanders, vicepresidente y socio cogerente de la Práctica global de Dirección Ejecutiva y Junta Directiva de Heidrick & Struggles. "El cargo más alto, como muchos otros, se ha visto alterado por los rápidos cambios que han tenido lugar durante los últimos 18 meses. Vemos que las empresas están comenzando a ir más allá de las jerarquías tradicionales de director financiero y director de operaciones cuando buscan a su próximo director ejecutivo. De hecho, observamos que en el primer semestre de este año la proporción de nuevos directores ejecutivos que anteriormente desempeñaban otros cargos directivos aumentó más del doble en comparación con el mismo período del año pasado, lo que revela que las juntas directivas y las organizaciones están adoptando una perspectiva más amplia en su planificación de sucesión de directores ejecutivos".

El estudio anual de nombramiento de directores ejecutivos proporciona un análisis de los perfiles de los 1.095 directores ejecutivos de las mayores empresas cotizadas en bolsa en 24 mercados al 5 de julio de 2021. En los datos del informe se incluyen empresas de Australia y Nueva Zelanda, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Por primera vez, el informe también analizó la raza y la etnia de los directores ejecutivos de las empresas Fortune 100 en los Estados Unidos y descubrió lo siguiente: el 4 % son asiáticos, el 4 % son hispanos/latinos, el 3 % son afrodescendientes y el 1 % son de Oriente Medio o del Norte de África.

Entre otros hallazgos del informe global Route to the Top 2021 se incluyen los siguientes:

Casi un tercio de los directores ejecutivos con experiencia previa en roles directivos nombrados en todo el mundo en el primer semestre de 2021 (32 %) provenía de un cargo distinto de director ejecutivo, director financiero o director de operaciones .

. El 12 % de los directores ejecutivos designados se desempeñaban anteriormente como directores de riesgo, estrategia o tecnología, en comparación con el 3 % del primer semestre de 2020.



Solo el 18 % tenía experiencia previa como director financiero en comparación con el 24 % del mismo período en 2020.

Los avances hacia la equidad de género se incrementaron después de la pausa del año pasado .

. La proporción de mujeres nombradas para el cargo de directora ejecutiva se redujo al 6 % en el segundo semestre de 2020 y aumentó al 13 %, más del doble, en el primer semestre de 2021.



A pesar del incremento en la cantidad de mujeres nombradas para el rol directivo, hoy en día las mujeres representan solo el 6 % de los directores ejecutivos a nivel mundial.

Durante el primer semestre de 2021, el 62 % de los nombramientos fueron internos, lo que constituye un aumento con respecto al 53 % del mismo período en 2020 .

. Al observar las designaciones desde principios de 2020 hasta mediados de 2021, las mujeres representaron el 11 % del total de nuevos directores ejecutivos contratados internamente, pero representaron apenas el 7 % de las contrataciones externas.

A nivel mundial, el perfil de los directores ejecutivos en 2021 muestra que:

Tenían 49 años de edad en el momento del nombramiento, y el 25 % fueron nombrados antes de los 45 años.



Tiempo medio de desempeño en el cargo de 6,6 años.



Irlanda tiene la mayor proporción de directoras ejecutivas (14 %), seguida por los Estados Unidos (12 %) y Singapur (11 %); Canadá, Italia y México empataron en la proporción más baja (0 %).



Las empresas de Hong Kong tienen la mayor preferencia por los directores ejecutivos no nacionales (76 %), mientras que China tiene la menor (2 %).

Los directores ejecutivos de Suiza tienen la mayor proporción de experiencia transfronteriza (74 %), mientras que China tiene la menor (10 %).

Suecia tiene el mayor porcentaje de directores ejecutivos con experiencia intersectorial (45 %), mientras que los directores ejecutivos de los Emiratos Árabes Unidos tienen el menor (12 %).

"A medida que el entorno corporativo global sigue evolucionando hacia una visión más amplia de las partes interesadas, también se está produciendo un cambio en el cargo de director ejecutivo", señaló Bonnie Gwin, vicepresidenta y socia cogerente de la Práctica global de Dirección Ejecutiva y Junta Directiva de Heidrick & Struggles. "Los directores ejecutivos se están convirtiendo rápidamente en los abanderados de una amplia gama de asuntos, desde ciberseguridad, sostenibilidad, justicia social y diversidad, equidad e inclusión hasta la labor de inspirar a los empleados y enfrentar la rápida transformación digital y social. Estos cambios requieren un nuevo perfil de director ejecutivo que aporte al cargo una amplia y variada gama de experiencias en la vida y los negocios".

Acerca del informe Route to the Top 2021

El informe anual Route to the Top 2021 proporciona un análisis de los perfiles de los 1.095 directores ejecutivos de las mayores empresas cotizadas en bolsa en los siguientes 24 mercados: Australia y Nueva Zelanda, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. El análisis se llevó a cabo hasta el 5 de julio de 2021.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) es un importante proveedor de asesoría en liderazgo global y soluciones de talento bajo demanda que atiende el talento de alto nivel y las necesidades de consultoría de las principales organizaciones del mundo. En nuestra función como asesores de liderazgo confiables, nos asociamos con nuestros clientes para desarrollar líderes y organizaciones listos para el futuro, reuniendo nuestros servicios y ofertas en búsqueda de ejecutivos, diversidad e inclusión, evaluación y desarrollo de liderazgo, aceleración de la organización y el equipo, configuración de la cultura y soluciones de talento independientes y bajo demanda. Heidrick & Struggles comenzó a dedicarse a la búsqueda de ejecutivos hace más de 65 años, siendo pionera en dicha actividad. En la actualidad, la empresa ofrece soluciones integrales de liderazgo orientadas a ayudar a sus clientes a cambiar el mundo, un equipo de liderazgo a la vez.® www.heidrick.com

