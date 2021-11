Nomeações de CEO atingem níveis recordes, superando os patamares pré-pandemia de acordo com a rota de 2021 da Heidrick & Struggles para o relatório principal

- Mais CEOs novos têm experiência de C-suite além das funções tradicionais de CFO e COO, com diretores de risco, chefes de estratégia e agentes de tecnologia chegando aos cargos de alto nível

- Participação de mulheres CEOs nomeadas globalmente dobrou para 13% no primeiro semestre de 2021

- Diversidade étnica e racial ainda baixa entre CEOs em empresas da Fortune 100

CHICAGO, 19 de Novembro, 2021 /PRNewswire/ -- As empresas no primeiro semestre de 2021 nomearam um número recorde de CEOs, compensando uma desaceleração significativa no segundo semestre de 2020, de acordo com o relatório 2021 Route to the Top da Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), a principal fornecedora de pesquisa executiva, avaliação e desenvolvimento de liderança, efetividade da organização e da equipe, e serviços de formação de cultura em todo o mundo. O relatório global também mostra que, em comparação com seus antecessores, os novos CEOs apresentam maior probabilidade de serem mulheres (11%), de serem de países diferentes do local em que a empresa está sediada (30%) e contarem com experiência internacional (46%).

"As nomeações no início de 2021 oferecem um primeiro olhar aos CEOs que irão liderar em uma era pós-pandemia", disse Jeff Sanders, vice-presidente e sócio-gerente do global CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. "O cargo máximo, como tantos outros, foi alterado pelas rápidas mudanças ocorridas nos últimos 18 meses. Estamos vendo as empresas começarem a olhar além das classificações tradicionais de CFO e COO ao procurar seu próximo CEO. Na verdade, a proporção de novos CEOs que ocuparam outros cargos de C-suite mais do que dobrou no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, revelando que conselhos e organizações estão tendo uma visão mais ampla no planejamento da sucessão do CEO."

O estudo anual de posicionamento de CEO oferece uma análise dos perfis dos 1.095 CEOs nas maiores empresas de capital aberto em 24 mercados em 5 de julho de 2021. Incluídos nos dados do relatório estão empresas da Austrália e da Nova Zelândia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, México, Holanda, Portugal, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. Pela primeira vez, o relatório também analisou a raça e etnia de CEOs da Fortune 100 nos Estados Unidos e descobriu: 4% são asiáticos, 4% são hispânicos/Latinx, 3% são negros e 1% são do Oriente Médio ou do Norte da África.

Os resultados adicionais do relatório Route to the Top 2021 incluem:

Quase um terço dos CEOs com experiência de C-suite anterior indicados globalmente no primeiro semestre de 2021 (32%) veio de uma função diferente de CEO, CFO, COO

12% dos CEOs designados anteriormente foram chefes de risco, estratégia ou tecnologia, um aumento de 3% durante o primeiro semestre de 2020



Apenas 18% tiveram experiência de CFO anterior, com redução de 24% durante o mesmo período em 2020

O progresso em direção à igualdade de gênero aumentou após a pausa do ano passado

A participação de mulheres nomeadas para cargos de CEO havia diminuído para 6% no segundo semestre de 2020, e aumentou para 13%, mais do que o dobro, no primeiro semestre de 2021



Apesar do aumento das mulheres nomeadas para a alta gerência, as mulheres compõem apenas 6% dos CEOs em todo o mundo atualmente

62% das nomeações foram internas durante o primeiro semestre de 2021, um aumento de 53% das nomeações durante o mesmo período de 2020

Ao analisar as nomeações desde o início de 2020 até meados de 2021, as mulheres correspondiam a 11% dos novos CEOs contratados internamente, mas compõem apenas 7% das contratações externas

Globalmente, o perfil dos CEOs em 2021 mostra

Eles tinham 49 anos no momento da nomeação, e 25% foram indicados antes dos 45 anos



Estabilidade média de 6,6 anos



A Irlanda tem a maior participação de mulheres CEOs (14%), seguida pelos EUA (12%) e Singapura (11%); Canadá, Itália e México empatam na participação (0%) mais baixa



As empresas em Hong Kong têm a maior preferência por CEOs de outras nacionalidades (76%), enquanto na China a preferência é a mais baixa (2%) para outras nacionalidades

têm a maior preferência por CEOs de outras nacionalidades (76%), enquanto na a preferência é a mais baixa (2%) para outras nacionalidades

Os CEOs da Suíça têm a maior participação de experiência internacional (74%), enquanto na China a participação de CEOs com experiência internacional é a mais baixa (10%)

a participação de CEOs com experiência internacional é a mais baixa (10%)

A Suécia tem a maior porcentagem de CEOs com experiência intersetorial (45%), enquanto os CEOs nos Emirados Árabes Unidos têm a porcentagem mais baixa (12%)

"À medida que o ambiente corporativo global continua a evoluir para uma visão mais ampla das partes interessadas, uma mudança também está acontecendo para CEOs", disse Bonnie Gwin, vice-presidente e sócio-gerente do global CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. "Os CEOs estão se tornando rapidamente o titular padrão de uma ampla gama de questões de segurança cibernética, sustentabilidade, justiça social e diversidade, equidade e inclusão, para inspirar os funcionários e navegar pela rápida transformação digital e social. Essas mudanças estão exigindo um novo perfil de CEO que traga uma ampla e divergente gama de experiências na vida e nos negócios para o cargo."

The annual Route to the Top 2021 fornece uma análise dos perfis dos 1.095 CEOs nas maiores empresas de capital aberto nos 24 mercados a seguir: Austrália e Nova Zelândia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, México, Holanda, Portugal, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. A análise foi conduzida em 5 de julho de 2021.

