CEO afspraken bereiken recordniveaus, overtreffen niveaus van voor de pandemie volgens het Route to the Top-rapport van Heidrick & Struggles voor 2021

- Meer nieuwe CEO's beschikken over een C-suite-ervaring die verder gaat dan de traditionele CFO- en COO-functies, waarbij de functies Chief Risk Officers, Chief Strategy Officers en Chief Technology Officers steeds vaker worden genoemd

- In de eerste helft van 2021 verdubbelde het wereldwijde aandeel van vrouwelijke CEO's naar 13%

- Etnische en raciale diversiteit onder CEO's in Fortune 100-bedrijven nog steeds laag

CHICAGO, 19 november, 2021 /PRNewswire/ -- Bedrijven hebben in de eerste helft van 2021 een recordaantal CEO's benoemd, waarmee ze de vertraging van de tweede helft van 2020 aanzienlijk wisten goed te maken, aldus het Route to the Top 2021-rapport van Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII), een toonaangevend internationaal bureau voor executive search, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teameffectiviteit en diensten op het gebied van cultuurvorming. Het mondiale rapport laat ook zien dat, in vergelijking met hun voorgangers, meer nieuwe CEO's vrouwen zijn (11%), afkomstig zijn uit andere landen dan waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft (30%) en grensoverschrijdende ervaring hebben (46%).

"De benoemingen begin 2021 bieden een eerste blik op de CEO's die bedrijven zullen leiden in een periode na de pandemie", aldus Jeff Sanders, vice-voorzitter en co-managing partner van de mondiale CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. "De topbaan is, zoals zoveel andere, beïnvloed door de snelle veranderingen die in de afgelopen 18 maanden plaatsvonden. We zien dat bedrijven verder kijken dan de traditionele rangen van CFO en COO bij het zoeken naar hun volgende CEO. In de eerste helft van dit jaar zagen we dat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar twee keer zoveel nieuwe CEO's andere C-suite-functies hadden bekleed. Dit betekent dat besturen en organisaties een bredere kijk ontwikkelen op de opvolgingsplanning van hun CEO."

Het jaarlijkse onderzoek naar CEO-invulling analyseert de profielen van de 1095 CEO's bij de grootste beursgenoteerde bedrijven in 24 markten op 5 juli 2021. In het rapport zijn bedrijven uit Australië en Nieuw-Zeeland, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Portugal, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten opgenomen. Voor het eerst analyseerde het rapport ook ras en etniciteit van Fortune 100 CEO's in de Verenigde Staten en dit waren de uitkomsten: 4% is Aziatisch, 4% is Spaans/Latijns-Amerikaans, 3% is zwart en 1% komt uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika.

Extra resultaten van het wereldwijde Route naar het Top 2021-rapport zijn:

Bijna een derde (32%) van de CEO's met eerdere C-suite-ervaring die in de eerste helft van 2021 werden benoemd, kwam uit een andere functie dan CEO, CFO, COO

12% van de CEO's die in de eerste helft van 2020 zijn aangesteld, waren eerder verantwoordelijk voor ricisobeheersing, strategie of technologie, een stijging van 3%



Slechts 18% had eerder ervaring als CFO, een daling van 24% ten opzichte van dezelfde periode in 2020

Na de pauze van vorig jaar was er een sterke ontwikkeling in de richting van gendergelijkheid

Het aandeel vrouwen dat als CEO werd benoemd, daalde in de tweede helft van 2020 tot 6% en steeg in de eerste helft van 2021 tot 13%, meer dan het dubbele



Ondanks de toename van het aantal benoemde vrouwen in deze topfuncties, maken vrouwen vandaag de dag wereldwijd slechts 6% uit van het totale aantal CEO's

In de eerste helft van 2021 was 62% van de benoemingen intern, vergeleken met 53% van de benoemingen in dezelfde periode in 2020

Als we kijken naar benoemingen van begin 2020 tot midden 2021 maken vrouwen 11% uit van de nieuwe CEO's die intern zijn aangesteld, maar slechts 7% van de externe aanstellingen

Wereldwijd laat het profiel van CEO's in 2021 het volgende zien

Zij waren op het moment van de benoeming 49 jaar oud en 25% was jonger dan 45 jaar



De gemiddelde contractduur is 6,6 jaar



Ierland heeft het grootste aandeel vrouwelijke CEO's (14%), gevolgd door de VS (12%) en Singapore (11%), met Canada , Italië en Mexico onderaan de lijst (0%)

(11%), met , Italië en onderaan de lijst (0%)

Bedrijven in Hongkong hebben de grootste voorkeur voor buitenlandse CEO's (76%), terwijl China op dat gebied het laagste scoort (2%)

op dat gebied het laagste scoort (2%)

Zwitserse CEO's hebben de meeste internationale ervaring (74%), terwijl die uit China op dat punt het laagst scoren (10%)

op dat punt het laagst scoren (10%)

Zweden heeft het hoogste percentage CEO's met sectoroverschrijdende ervaring (45%), terwijl CEO's uit de Verenigde Arabische Emiraten daar het minst goed scoren (12%)

"Terwijl de wereldwijde zakelijke omgeving zich verder ontwikkelt en meer stakeholders vertegenwoordigt, vindt er voor de CEO ook een verandering plaats", aldus Bonnie Gwin, vice-voorzitter en co-managing partner van de mondiale CEO & Board of Directors Practice, Heidrick & Struggles. "CEO's worden in rap tempo verantwoordelijk voor een breed scala aan problemen, van cyberbeveiliging, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, tot het motiveren van medewerkers en het omgaan met een snelle digitale en maatschappelijke transformatie. Deze veranderingen vereisen een nieuw CEO-profiel dat een breed en gevarieerd aanbod aan ervaringen in het leven en het bedrijf in de rol brengt."

Over het Route to the Top 2021-rapport

Het jaarlijkse Route to the Top 2021-rapport analyseert de profielen van de 1095 CEO's bij de grootste beursgenoteerde bedrijven in de volgende 24 markten: Australië en Nieuw-Zeeland, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Portugal, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De analyse is uitgevoerd op 5 juli 2021.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaand bureau voor wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, en speelt in op de behoeften naar talent en advies op seniorniveau van 's werelds grootste bedrijven. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendige leiders en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en aanbiedingen samenbrengen op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en indien gewenst, onafhankelijke talentoplossingen. Heidrick & Struggles is al meer dan 65 jaar pionier op het terrein van de werving van leidinggevenden. Vandaag de dag biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om klanten te helpen de wereld te veranderen, één leiderschapsteam tegelijk.® www.heidrick.com

