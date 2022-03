LOS NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS DEBUTARÁN EN NUEVA YORK EN JUNIO DE 2022

NUEVA YORK, 1 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- 50 Best llegará a Norteamérica con una lista por primera vez en su historia, con el lanzamiento de los North America's 50 Best Bars (Los 50 Mejores Bares de Norteamérica), patrocinados por Perrier. Los premios se llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York el martes 7 de junio de 2022, y el lanzamiento de los North America's 50 Best Bars marcará la primera vez desde 2016 en que 50 Best revela una nueva lista de bares y un programa de premios para los mismos.

Mark Sansom, Editor de Contenido de 50 Best, comentó: "No podríamos estar más emocionados de lanzar una nueva lista de 50 Best en Norteamérica. La escena de bares y el amplio talento de esta región marcan la pauta para el resto del mundo, y estamos seguros de que esta nueva lista será una adición vital al entorno bohemio a nivel local e internacional mientras los usuarios planifican sus próximas salidas por unos tragos".

Este lanzamiento marca un paso fundamental en el impulso de 50 Best por situar el excelente talento de los bares existentes y emergentes de regiones específicas en el centro de atención, dando a conocer la sutileza y la complejidad del sector de los bares en todo el mundo. La ceremonia inaugural de los premios a los North America's 50 Best Bars y la revelación de la lista ofrecen una oportunidad única para unir a los bares, propietarios de bares, aficionados de los cócteles y medios de comunicación del sector de las bebidas de toda la región, a la vez que promueven la fortaleza y la diversidad de la escena de bares de la región para una audiencia global.

La ceremonia de premiación reunirá a los mejores talentos de la coctelería de la región, con un recuento en vivo de la lista que culminará en el primer anuncio de la historia del North America's Best Bar, patrocinado por Perrier. La ceremonia de premiación en vivo del 7 de junio de 2022 estará precedida por el anuncio de una serie de premios especiales, y esa misma noche también se anunciarán varios premios exclusivos.

La clasificación inaugural de los North America's 50 Best Bars reflejará las mejores experiencias en bares según los votos de más de 250 personas en igual proporción de género, entre los que se incluyen expertos anónimos de los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe de la industria norteamericana de los bares. Los bares no pueden solicitar ser incluidos en la lista y ningún patrocinador tiene influencia en ella. Puede obtener más información sobre cómo se lleva a cabo la votación aquí .

