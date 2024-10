Los propietarios de ciertas camionetas Chevrolet y GMC pueden reclamar efectivo de un acuerdo de $ 35 millones. Los pagos estimados oscilan entre $ 400 y $ 12,700

SEATTLE, 1 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Notificación legal de JND

Se ha llegado a un Acuerdo propuesto en una demanda colectiva llamada Chapman, et al. v. General Motors LLC, No. 2:19-cv-12333-TGB-DRG. Este Aviso resume sus derechos y opciones. Más detalles están disponibles en www.GMFuelPumpLitigation.com.

¿De qué se trata?

Los Demandantes afirman que los camiones Chevrolet Silverado y GMC Sierra de General Motors LLC ("GM") del año modelo 2011-2016 con un motor Duramax diesel 6.6L V8 LML estaban equipados con una bomba de inyección de combustible de alta presión defectuosa conocida como CP4 que es irrazonablemente frágil y susceptible a fallas catastróficas. Los Demandantes afirman que los propietarios de Class Trucks han sufrido daños económicos como resultado del supuesto defecto. Esta demanda no implica ningún reclamo por lesiones personales. GM niega cualquier irregularidad y ha afirmado una serie de defensas. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón o no. En cambio, las Partes han acordado el Acuerdo para evitar los costos, riesgos y retrasos asociados con nuevos litigios.

¿Quién está incluido?

Usted es un Miembro del Colectivo si compró un Camión del Colectivo a un distribuidor autorizado de GM en California, Florida, Illinois, Iowa, Nueva York, Pensilvania o Texas desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 13 de septiembre de 2024. Las camionetas de clase incluyen camionetas diésel Chevrolet Silverado o GMC Sierra del año modelo 2011-2016 equipadas con motores Duramax de 6.6 L y bombas de combustible diésel de alta presión Bosch "CP4". Para comprobar si tiene un camión de clase, introduzca su VIN utilizando la herramienta de búsqueda de VIN en www.GMFuelPumpLitigation.com.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Si se aprueba, el Acuerdo proporcionará pagos en efectivo y otros beneficios valiosos a los Miembros de la Clase, que incluyen:

$ 30 millones para pagar a los Miembros de la Clase que pagaron de su bolsillo una reparación CP4 que no estaba cubierta por la garantía (el "Fondo de Reparación"). El efectivo que puede obtener depende de cuántas reclamaciones válidas se reciban, y los pagos podrían oscilar entre $ 6,356 y $ 12,712 .

para pagar a los Miembros de la Clase que pagaron de su bolsillo una reparación CP4 que no estaba cubierta por la garantía (el "Fondo de Reparación"). El efectivo que puede obtener depende de cuántas reclamaciones válidas se reciban, y . $ 5 millones para pagar a los Miembros de la Clase que ya no son propietarios de sus camiones y no pagaron de su bolsillo por una reparación CP4 (el "Fondo del Ex Propietario"). El pago que puede recibir depende de cuántas reclamaciones válidas se reciban, y los pagos podrían oscilar entre $ 400 y $ 800 .

para pagar a los Miembros de la Clase que ya no son propietarios de sus camiones y no pagaron de su bolsillo por una reparación CP4 (el "Fondo del Ex Propietario"). El pago que puede recibir depende de cuántas reclamaciones válidas se reciban, y . Reembolso en efectivo por reparaciones futuras de un Programa de Reembolso de Reparaciones Parciales. El "Programa de Reembolso" proporciona cobertura de garantía futura al reembolsar el 50 % de los costos pagados por una reparación CP4 realizada en un concesionario autorizado por GM en o después de la fecha de Aprobación Final de este acuerdo. El Programa de Reembolso finaliza 12 meses después de la Aprobación Final o cuando el camión alcanza las 200.000 millas (lo que ocurra primero). Todavía no sabemos cuándo comenzará el período de garantía futuro de 12 meses porque el Tribunal aún no ha emitido la Aprobación Final. Lo antes que el Tribunal podría emitir la Aprobación Final es en la Audiencia de Aprobación Final el 21 de enero de 2025.

¿Cómo recibo un pago?

Para obtener un pago en efectivo, presente una reclamación en línea en www.GMFuelPumpLitigation.com. También puede descargar un Formulario de reclamación o solicitarlo llamando al 1-866-848-0815 o enviando un correo electrónico a [email protected]. La fecha límite para presentar los Formularios de Reclamación es seis meses después de la Aprobación Final, que podría ser tan pronto como el 21 de julio de 2025. Visite www.GMFuelPumpLitigation.com regularmente para obtener actualizaciones.

¿Cómo puedo obtener un reembolso en efectivo en el marco del Programa de reembolso?

Debe obtener y pagar una reparación o reemplazo de CP4 en un concesionario autorizado por GM en o después de la fecha de Aprobación Final, luego puede completar el Formulario de Solicitud de Reembolso, disponible en www.GMFuelPumpLitigation.com, llamando al 1-866-848-0815, o enviando un correo electrónico a [email protected]. La fecha límite para presentar un Formulario de Solicitud de Reembolso es 60 días después de la fecha en que se realizó la reparación.

Tus otras opciones.

Salir del Acuerdo / Excluirse . Si no desea ser parte de este acuerdo, solicite la exclusión y salga de él. No recibirá efectivo ni cobertura de garantía futura. Esta es la única opción que le permite ser parte de cualquier otra demanda contra GM sobre las reclamaciones legales en este caso. La fecha límite para excluirte es el 12 de diciembre de 2024 .

. Si no desea ser parte de este acuerdo, solicite la exclusión y salga de él. No recibirá efectivo ni cobertura de garantía futura. Esta es la única opción que le permite ser parte de cualquier otra demanda contra GM sobre las reclamaciones legales en este caso. La fecha límite para excluirte es el 12 . Objeto . Escriba al Tribunal sobre por qué no le gusta el Acuerdo. La fecha límite para objetar es el 12 de diciembre de 2024.

Para obtener más detalles sobre sus derechos y opciones y cómo excluirse u objetar, visite www.GMFuelPumpLitigation.com.

¿Qué sucede después?

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final el 21 de enero de 2025 para considerar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, y cuánto pagar y reembolsar a los Abogados de la Clase y a los Demandantes de la Clase. El Tribunal ha designado a los bufetes de abogados de Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Hilliard Martinez Gonzalez LLP (n/k/a Hilliard Law) y The Miller Law Firm P.C. como Abogados de la Clase. Los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que otorgue honorarios y gastos razonables de abogados de hasta $ 15 millones (incluidos los costos) por litigar este caso y asegurar este acuerdo. Estos honorarios y gastos de abogados están completamente separados de los $ 35 millones disponibles para los Miembros de la Clase. Los Abogados de la Clase también solicitarán al Tribunal premios de servicio de $ 5,000 para cada uno de los 11 Demandantes de la Clase. Los premios por servicio no afectarán el fondo de $ 35 millones para los pagos de los Miembros de la Clase. Usted o su abogado pueden pedir hablar en la audiencia a su propio costo, pero no es su obligación.

¿Tienes alguna pregunta?

Para obtener más información, incluido el Acuerdo de conciliación y un Aviso detallado que resume los términos del Acuerdo, visite www.GMFuelPumpLitigation.com. Si tiene preguntas, puede enviar un correo electrónico a [email protected], llamar al número gratuito 1-866-848-0815 o escribir a GM Fuel Pump Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91445, Seattle, WA 98111. También puede acceder a los archivos legales disponibles públicamente del Tribunal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan en Detroit, Michigan.

