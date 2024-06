Los propietarios y arrendatarios actuales y anteriores de Vehículos Toyota RAV4 2013-2018 son elegibles para un Programa de atención al cliente y otros beneficios

SHERMAN, Texas, 25 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Un tribunal federal autorizó este Aviso

Toyota ha aceptado una conciliación de demanda colectiva para resolver reclamaciones de que los vehículos Toyota RAV4 2013-2018 ("Vehículos en cuestión") contienen un terminal de batería defectuoso. La Conciliación proporciona un programa de inspección y reembolso para ciertos gastos.

¿De qué trata esta demanda?

Los demandantes alegan que los Vehículos en cuestión contienen un terminal de batería defectuoso que puede hacer que el automóvil pierda energía eléctrica, que el vehículo se detenga y potencialmente cause un incendio. Toyota niega todas las reclamaciones y acusaciones presentadas contra ella en la demanda, pero ha aceptado la Conciliación para resolver el caso. El Tribunal no ha decidido quién tiene la razón.



¿Quiénes están incluidos en la Conciliación?

Usted puede ser incluido en la Conciliación si actualmente es propietario o arrendatario o ha sido propietario o arrendatario anteriormente de un vehículo RAV4 2013-2018. Los Vehículos en cuestión están sujetos al Retiro n.° 23V-734 de la NHTSA, el "Retiro". Nota: Los vehículos híbridos no están incluidos en el Retiro ni en esta Conciliación.

¿Cuáles son los beneficios de la Conciliación?

La Conciliación propuesta proporciona un Programa de atención al cliente que incluye: (1) un Programa de inspección; (2) un Programa de reembolso de reemplazo de la batería; (3) un Programa de reembolso de gastos por desembolsos de reposición/reparación no reembolsados; y (4) un Programa de reembolso único de gastos por desembolsos por eventos térmicos no reembolsados. Puede encontrar más información sobre la Conciliación accediendo al sitio web donde usted puede (i) ver documentos de la conciliación, (ii) determinar si está incluido en la Conciliación y (iii) presentar una reclamación. Esta Conciliación no resuelve ninguna reclamación por lesiones personales o muerte por negligencia.

¿Cuáles son mis opciones?

PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN. Podrá presentar una reclamación de reembolso en www.RAV4BatteryAssemblySettlement.com para los siguientes programas:

Programa de reembolso por sustitución de baterías que proporciona un reembolso parcial para sustituir una batería del Grupo 26R por una batería del Grupo 35 en los Vehículos en cuestión. La fecha límite para presentar reclamaciones es el 25 de junio de 2025 .

Un Programa de reembolso de gastos por desembolsos de reposición/reparación no reembolsados que proporciona el reembolso de costos incurridos antes del 25 de junio de 2024 , en relación con reparaciones o sustituciones de piezas del conjunto de sujeción de la batería y (ii) gastos razonables relacionados de alquiler o remolque. La fecha límite para presentar dichas reclamaciones es el 1 de diciembre de 2024 .

Programa de reembolso único de gastos por desembolsos por eventos térmicos no reembolsados que proporciona el reembolso de los costos incurridos antes del 25 de junio de 2025 , o 30 días después de la fecha en que esté disponible el Recurso de retiro, lo que ocurra primero, por daños por gastos de desembolsos no reembolsados al Vehículo en cuestión o daños a la propiedad causados por un Evento térmico único ocasionado por el supuesto defecto en el ensamble por sujeción de la batería y gastos razonables relacionados de alquiler o remolque. La fecha límite para presentar dichas reclamaciones es el 1 de julio de 2025.

OBJETAR. Usted puede escribirle al Tribunal para explicar por qué no está de acuerdo con la Conciliación. Si objeta la Conciliación, seguirá siendo miembro del Grupo (si es elegible de otro modo) y seguirá liberando las reclamaciones cubiertas por esta Conciliación. Debe objetar antes del 30 de septiembre de 2024.

EXCLUIRSE. Si desea excluirse de la Conciliación y no recibir beneficios de la conciliación, debe presentar una solicitud para excluirse u "optar por excluirse" de la Conciliación con un matasellos, a más tardar, del 21 de octubre de 2024. Si lo hace, preservará sus derechos de demandar a Toyota.

ASISTIR A LA AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD. El Tribunal celebrará una audiencia el 19 de noviembre de 2024, a las 9:00 a.m. CST, para considerar si concede la aprobación final de la Conciliación, incluidos los honorarios de los abogados, costos y gastos de hasta $13.6 millones y los Pagos por servicios de los representantes del Grupo de demandantes de hasta $5,000 cada uno. La fecha de la audiencia puede cambiar, así que consulte regularmente el sitio web de la Conciliación para ver las actualizaciones. No es obligatorio asistir, pero usted puede asistir por su cuenta, si lo desea.

NO HACER NADA. Si es miembro del Grupo de demandantes y no hace nada, usted no recibirá los beneficios proporcionados en virtud de la Conciliación, y renunciará al derecho de demandar a Toyota por los problemas de la demanda.

Para obtener más información, llame al 1-877-522-3626 o visite www.RAV4BatteryAssemblySettlement.com.

