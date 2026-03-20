Los residentes del sur de Los Ángeles obtienen 37 nuevas viviendas asequibles con el inicio de las obras de Eleos y Health Net en 5637 S. Broadway

El nuevo desarrollo aporta estabilidad habitacional a largo plazo para hogares de bajos ingresos al sur de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más residentes del sur de Los Ángeles pronto tendrán un lugar estable al cual llamar hogar. El día de hoy, Eleos y Health Net marcaron el inicio de la construcción de una nueva comunidad de viviendas asequibles de 37 unidades en el 5637 S. Broadway, al sur de Los Ángeles.

El proyecto fue posible en parte gracias a una inversión de $550,000 de Health Net, que ayudó a cerrar la brecha de financiamiento restante y avanzar en la construcción del desarrollo 100% asequible. Este es un desarrollo 100% asequible: las 37 viviendas tienen restricciones de ingresos y están destinadas a familias con bajos recursos, en lugar de ser una combinación de unidades asequibles y a precio de mercado. Los líderes y socios de la comunidad se reunieron en el lugar para reconocer lo que este proyecto aportará al vecindario: mayor estabilidad en viviendas, menos familias que no puedan acceder a la comunidad por sus precios y un camino más claro hacia el bienestar a largo plazo.

"Este proyecto refleja lo que estamos logrando en Eleos: ofrecer viviendas asequibles de alta calidad de manera más rápida, más eficaz y mediante alianzas importantes", declaró David Aghaei, cofundador y director de Eleos. "Al combinar financiamiento privado, políticas racionalizadas y apoyo filantrópico, estamos demostrando que es posible avanzar con los proyectos sin demora y sin comprometer la calidad".

"Felicitaciones a Eleos Ventures por el inicio de la construcción de 37 nuevas viviendas en nuestra comunidad del sur de Los Ángeles", comentó Holly J. Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles. "Eleos y Health Net están demostrando lo que es posible con alianzas públicas y privadas, que priorizan de manera conjunta a los residentes. Estas 37 nuevas viviendas fortalecerán este espacio, mejorarán los resultados de salud y ayudarán a las familias a construir un futuro más seguro, aquí, en el sur de Los Ángeles".

Aprobaciones más rápidas, sin esperar años para comenzar a construir

El desarrollo de South Broadway recibió los derechos y permisos en nueve meses en virtud de la Directiva Ejecutiva 1 de la alcaldesa Karen Bass; la vía de aprobación simplificada de la ciudad diseñada para acelerar la construcción de viviendas. A diferencia de muchos desarrollos de viviendas asequibles, el proyecto se financia de manera privada y se entrega sin subsidio público, lo que permite aplicar disciplina, velocidad y eficacia de costos para recibir a los residentes con mayores necesidades.

"Son demasiadas las familias que no pueden acceder a una vivienda segura y estable por culpa de los altos precios, incluso cuando trabajan a tiempo completo y hacen todo lo correcto", afirmó Daniel Dayan, cofundador y director de Eleos. "Este desarrollo refleja nuestro compromiso de cerrar esa brecha y construir viviendas que fortalezcan los vecindarios y respalden la estabilidad a largo plazo".

La alianza con Health Net ayuda a cerrar esa brecha

Health Net respaldó parte del proyecto, con una subvención que ayudó a cerrar la brecha de financiamiento restante y ampliar el acceso para los residentes con mayores necesidades. Desde 2020, Health Net ha destinado $93 millones a iniciativas de vivienda y de ayuda a personas sin hogar en toda California, promovió la estabilidad a largo plazo y mejoró los resultados de salud para las comunidades más necesitadas.

"Una vivienda segura y estable lo cambia todo: mejora la salud, fortalece la estabilidad laboral y protege a las infancias", indicó Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net. "Nos enorgullece aliarnos con Eleos para ofrecer viviendas asequibles en el sur de Los Ángeles, porque cuando las familias tienen un lugar seguro donde vivir, pueden concentrarse en estar más saludables, trabajar para mantener a sus familias y permanecer arraigadas en su vecindario. Nuestra subvención ayudó a cerrar la brecha de financiamiento final para que esta comunidad pueda pasar de la incertidumbre a la estabilidad, y continuaremos invirtiendo en soluciones prácticas que brinden a los residentes una oportunidad real de bienestar a largo plazo".

Eleos actuará como desarrollador y operador de la comunidad de South Broadway. En todo Los Ángeles, Eleos tiene más de 1,300 unidades de vivienda terminadas, en construcción o en proceso de desarrollo activo. Además, Eleos trabaja con proveedores de servicios sin fines de lucro y agencias públicas para respaldar el arrendamiento exitoso y la estabilidad a largo plazo. Muchas propiedades de Eleos son para residentes que han experimentado la falta de vivienda, dependen de vales de vivienda o se encuentran dentro del rango de ingresos "medios faltantes" que a menudo carece de acceso a los subsidios tradicionales.

¿Qué sigue?

La construcción ya está en marcha y se prevé que finalice en el verano u otoño de 2027.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen atención médica de calidad, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. En la actualidad, brindamos planes de salud para individuos, familias, empresas de todos los tamaños y personas que califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. También ofrecemos acceso a programas contra el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos sanitarios gestionados relacionados con los medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para más información, visite www.HealthNet.com.

Acerca de Eleos

Eleos se fundó con un objetivo en mente: cambiar para mejor el espacio en el que las personas viven, trabajan y se divierten. Y todo esto se vio agravado por la crisis de la vivienda en Los Ángeles, que puso de manifiesto la gran necesidad de soluciones asequibles para nuestros vecinos, que parecen haber sido olvidados por la actual oferta de viviendas a precios de mercado. Eleos trabaja de forma habitual con instituciones para aplicar su experiencia y recursos a un nuevo modelo de soluciones de vivienda asequible financiadas con fondos privados que impulsan un cambio duradero y permanente. Para más información sobre Eleos, visite https://www.eleos.la/.

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FUENTE Health Net