El acceso a la capacitación laboral y a los servicios de apoyo comunitario mejoran mediante la inversión de $4.4 millones de Health Net en el condado de Los Ángeles

La inversión en NewGen Administrative Services ampliará la capacidad de los servicios de salud y servicios sociales

LOS ÁNGELES, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los planes de salud gestionados por Medi-Cal con más experiencia en California y empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció una inversión de $4.4 millones para NewGen Administrative Services LLC con el fin de mejorar una instalación que ayudará a que las personas accedan a capacitación laboral, apoyo relacionado con la vivienda y servicios comunitarios en el condado de Los Ángeles.

La inversión se destinará a mejorar las instalaciones de Lancaster que constituyen un centro clave para la capacitación laboral, los servicios residenciales y los programas comunitarios. El sitio, que anteriormente era una universidad, ahora tiene un nuevo propósito: brindar vivienda, gestión de casos, servicios de apoyo y capacitación laboral. La mejora de estas instalaciones ayudará a que los programas operen a su máxima capacidad y atiendan a los clientes de manera segura y eficaz.

"Los programas que brindan apoyo a las personas mientras se preparan para el trabajo, la estabilidad en la vivienda y una reinserción exitosa desempeñan un papel fundamental en la salud de la comunidad", afirmó Dorothy Seleski, presidente de Medi-Cal en Health Net. "Al invertir en proveedores de servicios como NewGen, fortalecemos los espacios y sistemas en los que confían los equipos de atención para brindar un apoyo personalizado y centrado en la cultura. Esta es una de las formas en las que continuamos apoyando las comunidades con una atención que va más allá de las paredes de la clínica".

Esta inversión ampliará la capacidad de servicio, mejorará los entornos de atención y brindará un mejor apoyo a los trabajadores de la salud que cuidan a nuestros pacientes más vulnerables. Entre las mejoras que se van a realizar se incluyen:

mejoras en las aulas vocacionales y en los espacios de instrucción que se utilizan para la capacitación laboral, los programas de certificación y el trabajo individualizado de casos;

modernización de las áreas comunes de los programas que brindan apoyo a los servicios diarios y al asesoramiento;

remodelaciones en edificios existentes para crear instalaciones nuevas o ampliadas, que incluyen aulas reconfiguradas y espacios de apoyo específicos.

"Para las personas a las que servimos, el estado de nuestras instalaciones es importante", señaló Mariela Pizzatti, vicepresidenta de operaciones de NewGen Administrative Services. "Este financiamiento nos ayuda a realizar mejoras reales en los espacios donde la gente vive, aprende y se prepara para trabajar al reintegrarse a la sociedad. Agradecemos a Health Net por invertir en la solidez a largo plazo de nuestra organización y de las comunidades a las que servimos".

Los proveedores de capacitación laboral, programas residenciales y servicios de apoyo a menudo enfrentan desafíos para mantener las instalaciones y planificar el crecimiento a largo plazo. Dada la escasez de recursos, resulta difícil renovar las instalaciones y satisfacer la demanda. La comunidad tiene una fuerte y constante necesidad de servicios coordinados de capacitación laboral, vivienda y apoyo, ya que cada vez más personas dependen de programas integrados que les ayudan a desarrollar habilidades, estabilizar sus vidas y acceder a la atención sanitaria en entornos locales y arraigados en la comunidad.

"Esta inversión en NewGen fortalece la base de la atención comunitaria en el condado de Los Ángeles al mejorar los espacios en los que cada día se llevan a cabo servicios fundamentales y el desarrollo de la fuerza laboral", afirmó la senadora estatal de California, Suzette Valladares (senadora republicana por Santa Clarita). "Al apoyar la mejora de las instalaciones e infraestructura de servicios, contribuimos a garantizar que las personas y las familias puedan acceder a una atención coordinada y de alta calidad cerca de sus hogares y que el personal que presta esta atención cuente con los recursos necesarios para desempeñar su labor con éxito".

"Cuando las personas cuentan con lugares seguros para aprender, capacitarse y reconstruir sus vidas, toda la comunidad se beneficia", señaló Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles. "Esta inversión promueve una reinserción exitosa y la preparación de la fuerza laboral, dos de las formas más efectivas de crear vecindarios más seguros y saludables en todo el condado de Los Ángeles".

Este esfuerzo se alinea con el trabajo más amplio de Health Net para mejorar los resultados de salud, mediante sistemas y organizaciones más sólidos que presten apoyo a los afiliados a Medi-Cal y a otras personas desfavorecidas. Las inversiones en infraestructura comunitaria representan un componente fundamental mientras construimos un ecosistema más resiliente, receptivo y centrado en los servicios sociales y de salud.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen atención médica de calidad, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. En la actualidad, ofrecemos planes de salud para individuos, familias, negocios de todos los tamaños y a quienes califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. También ofrecemos acceso a programas contra el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos sanitarios gestionados relacionados con los medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California, que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para más información, visite www.HealthNet.com.

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FUENTE Health Net