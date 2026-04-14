Los robots cortacésped Segway Navimow reciben la certificación TÜV Rheinland, pionera en el mercado

-Los robots cortacésped Segway Navimow establecen un nuevo estándar en la protección del césped con la certificación TÜV Rheinland, pionera en el mercado

Los modelos Segway Navimow X420 e i206 AWD logran el equilibrio perfecto entre capacidad para adaptarse a cualquier terreno y protección del césped: rendimiento con mínimo impacto en el césped, certificado por TÜV Rheinland.

BERLIN, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, pionera en tecnología para el cuidado del césped, ha sometido con éxito sus modelos de cortacésped robótico X420 e i206 AWD a rigurosas pruebas realizadas por TÜV Rheinland. Ambos dispositivos son los primeros y únicos en recibir la prestigiosa certificación Lawn Care. Esta certificación confirma oficialmente que los cortacéspedes robóticos Navimow ofrecen un rendimiento de 'mínimo impacto en el césped', estableciendo un nuevo referente en la industria para la máxima protección del mismo.

Navimow: Market-first TÜV Rheinland Lawn Care Certification

La base tecnológica de este logro es el avanzado sistema Xero-turn™ AWD. Esta innovadora tecnología permite al cortacésped navegar sin problemas por entornos de jardín complejos, superando sin esfuerzo pendientes pronunciadas, caminos de piedra, raíces de árboles expuestas y terrenos irregulares, minimizando al mismo tiempo los daños al césped. Al garantizar una tracción estable y antideslizante, la tecnología Xero-turn™ permite que el dispositivo se deslice sobre el césped con una fricción mínima, protegiéndolo eficazmente de cualquier daño.

La certificación se basa en un catálogo de pruebas exhaustivo que incorpora estándares internacionales, así como los propios parámetros de referencia de TÜV Rheinland, y certifica las características de rendimiento para el mantenimiento de un césped sano y bien cuidado. Como parte del modelo intensivo de envejecimiento acelerado, se simuló un año completo de siega frecuente en condiciones europeas. Los resultados demuestran:

Mínimo impacto en el césped: Ambos modelos alcanzaron el Nivel 2 del estándar de daños de 5 niveles de TÜV Rheinland, lo que significa que, tras un uso prolongado, solo quedan rastros mínimos y localizados que no afectan la estética ni la salud del césped y solo son visibles tras una inspección minuciosa.

Ambos modelos alcanzaron el Nivel 2 del estándar de daños de 5 niveles de TÜV Rheinland, lo que significa que, tras un uso prolongado, solo quedan rastros mínimos y localizados que no afectan la estética ni la salud del césped y solo son visibles tras una inspección minuciosa. Máxima capacidad todoterreno: Tanto el X420 como el i206 AWD superaron con éxito las pruebas de pendientes pronunciadas, reconociendo y evitando simultáneamente obstáculos complejos como mesas, sillas y cables.

Tanto el X420 como el i206 AWD superaron con éxito las pruebas de pendientes pronunciadas, reconociendo y evitando simultáneamente obstáculos complejos como mesas, sillas y cables. Liderazgo en el sector

El X420 es el primer robot cortacésped de tracción a las cuatro ruedas del mundo en recibir la certificación "Cuidado del césped" de TÜV Rheinland.

es el primer robot cortacésped de tracción a las cuatro ruedas del mundo en recibir la certificación "Cuidado del césped" de TÜV Rheinland.

El i206 AWD es el único robot cortacésped de 3 ruedas AWD del mercado con esta certificación oficial.

Respaldada por las rigurosas pruebas de TÜV Rheinland, esta certificación subraya la capacidad de Navimow para lograr el equilibrio perfecto entre una excelente capacidad todoterreno y un cuidado meticuloso del césped, incluso en los entornos más exigentes. Para el usuario, esto se traduce en una experiencia realmente sin complicaciones. Un cortacésped certificado para el cuidado del césped garantiza un rendimiento fiable en terrenos difíciles, eliminando la frustración de que el dispositivo se atasque y requiera rescate manual. Además, asegura que el césped nunca se vea afectado por una fricción excesiva de las ruedas, lo que permite a los propietarios disfrutar de un jardín impecable y perfectamente cuidado sin necesidad de intervención manual.

Responsabilidad

Los datos provienen de los informes de certificación de TÜV Rheinland (X420: Certificado Q 50714188 0001 / Informe CN26DPDC 001; i2 AWD: Certificado Q 50714192 0001 / Informe CN263HAU 001). Las pruebas utilizaron un modelo de envejecimiento acelerado para simular escenarios de uso residencial de alta frecuencia para usuarios europeos durante un año calendario (calculado en base a cortar el césped dos veces por semana durante 10 meses), con un entorno que incluía obstáculos comunes como mesas, sillas, tuberías de agua, cables eléctricos y juguetes. El X420 funcionó normalmente con una pendiente del 57,7 % (30°) y el i206 AWD con una pendiente del 47,6 % (25°), alcanzando el "Nivel mínimo de impacto en el césped". Este nivel se refiere al estándar de Nivel 2 de TÜV Rheinland, lo que significa que solo hay rastros muy leves y localizados (daños visibles ≤1), que no afectan a la estética ni a la salud general del césped, y que solo son visibles tras una inspección minuciosa. Los resultados reales pueden variar según el estado del césped y el entorno.

Acerca de Segway Navimow

Segway Navimow es una filial de Ninebot Limited (Código bursátil: 689009). Como empresa de alta tecnología dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de robots de servicio inteligentes, la compañía se compromete a integrar las innovaciones de última generación en la vida cotidiana. El catálogo de productos de la marca incluye una completa gama de modelos, entre los que destacan las series i, H, X y la serie Terranox de uso comercial. Esta amplia gama está diseñada para satisfacer las necesidades de clientes con diferentes tamaños de césped y escenarios de uso.

Segway Navimow es una marca líder en el mercado mundial de robots cortacésped. Actualmente, nuestros productos están disponibles en más de 40 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Europa, Norteamérica y Australia, y prestan servicio a más de 400.000 familias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955733/Navimow_Market_first_T_V_Rheinland_Lawn_Care_Certification.jpg