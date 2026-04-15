Les robots tondeuses Segway Navimow établissent une nouvelle référence en matière de protection des pelouses en obtenant la première certification « Lawn Care » du TÜV Rheinland sur le marché

Les modèles Segway Navimow X420 et i206 AWD atteignent l'équilibre parfait entre capacité tout-terrain et protection de la pelouse : la performance avec impact minimal sur la pelouse est certifiée par le TÜV Rheinland.

BERLIN, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, le pionnier de la technologie d'entretien des pelouses, a soumis avec succès ses modèles de robots tondeuses X420 et i206 AWD aux tests rigoureux du TÜV Rheinland. Ces deux appareils sont les premiers et les seuls à recevoir la très convoitée certification « Lawn Care ». Cette certification confirme officiellement que les robots tondeuses Navimow offrent une « performance avec impact minimal sur la pelouse », établissant ainsi une nouvelle référence dans l'industrie pour une protection ultime de la pelouse.

Navimow: Market-first TÜV Rheinland Lawn Care Certification

L'épine dorsale technologique de cette prouesse est le système avancé Xero-turn™ AWD. Cette innovation technique permet à la tondeuse de naviguer en douceur dans des environnements de jardin complexes, de vaincre sans effort les pentes abruptes, les chemins de pierre, les racines d'arbres exposées et de conquérir les terrains irréguliers tout en réduisant au minimum les dommages causés à l'herbe ou au gazon. En assurant une traction stable et sans patinage, la technologie Xero-turn™ permet à l'appareil de glisser sur l'herbe avec un minimum de friction, préservant efficacement le gazon des dommages.

La certification est basée sur un catalogue de tests complet qui incorpore les normes internationales ainsi que les propres critères de référence de TÜV Rheinland et elle certifie les caractéristiques de performance pour le maintien d'une pelouse saine et bien entretenue. Dans le cadre du modèle intensif de vieillissement accéléré, une année civile complète de tonte à haute fréquence a été simulée dans les conditions européennes. Les résultats démontrent :

un impact minimal sur la pelouse : les deux modèles ont atteint le niveau 2 de la norme de dommages du TÜV Rheinland, qui en compte 5, ce qui signifie qu'après un fonctionnement de longue durée, il ne reste que des traces minimes et localisées qui n'affectent pas l'esthétique générale et la santé de la pelouse et qui ne sont visibles que lors d'une inspection minutieuse,

: les deux modèles ont atteint le niveau 2 de la norme de dommages du TÜV Rheinland, qui en compte 5, ce qui signifie qu'après un fonctionnement de longue durée, il ne reste que des traces minimes et localisées qui n'affectent pas l'esthétique générale et la santé de la pelouse et qui ne sont visibles que lors d'une inspection minutieuse, une capacité tout-terrain maximale : le X420 et le i206 AWD ont tous deux passé avec succès les tests de pente raide tout en reconnaissant et en évitant des obstacles complexes tels que des tables, des chaises et des câbles,

: le X420 et le i206 AWD ont tous deux passé avec succès les tests de pente raide tout en reconnaissant et en évitant des obstacles complexes tels que des tables, des chaises et des câbles, une position de leader du secteur Le X420 est le premier robot tondeuse à quatre roues motrices au monde à recevoir la certification « Lawn Care » du TÜV Rheinland. Le i206 AWD est le seul robot tondeuse à trois roues AWD sur le marché à posséder cette certification officielle.



Appuyée par les tests rigoureux du TÜV Rheinland, cette certification souligne la capacité de Navimow à trouver l'équilibre parfait entre une capacité tout-terrain supérieure et un entretien méticuleux de la pelouse, même dans les environnements les plus exigeants. Pour l'utilisateur, cela se traduit par une expérience véritablement sans tracas. Une tondeuse certifiée « Lawn Care » garantit des performances fiables sur des terrains difficiles, éliminant ainsi la frustration de voir l'appareil s'enliser et nécessiter un sauvetage manuel. En outre, cela garantit que la pelouse n'est jamais compromise par un frottement excessif des roues, ce qui permet aux propriétaires de profiter d'un jardin impeccable et parfaitement entretenu sans aucune intervention manuelle.

Avertissement

Les données proviennent des rapports de certification du TÜV Rheinland (X420 : Certificat Q 50714188 0001 / Rapport CN26DPDC 001 ; i2 AWD : Certificat Q 50714192 0001 / Rapport CN263HAU 001). Les tests ont utilisé un modèle de vieillissement accéléré pour simuler des scénarios d'utilisation résidentielle à haute fréquence pour des utilisateurs européens sur une année civile (calculés sur la base d'une tonte deux fois par semaine pendant 10 mois), l'environnement comprenant des obstacles courants tels que des tables, des chaises, des conduites d'eau, des fils électriques et des jouets. Le X420 a fonctionné normalement sur une pente de 57,7 % (30°) et le i206 AWD sur une pente de 47,6 % (25°), atteignant ainsi le « niveau d'impact minimum sur la pelouse ». Ce niveau se réfère à la norme de niveau 2 du TÜV Rheinland, soit la présence de traces localisées extrêmement mineures uniquement (nombre de dommages visibles ≤1), qui n'affectent pas l'esthétique générale et la santé de la pelouse, et qui ne sont visibles que lors d'une inspection minutieuse. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'état de la pelouse et de l'environnement.

À propos de Segway Navimow

Segway Navimow est une filiale de Ninebot Limited (code boursier : 689009). En tant qu'entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de robots de service intelligents, la société s'engage à intégrer les innovations de la prochaine génération dans la vie quotidienne. Le portefeuille de produits de la marque comprend une gamme complète de modèles, notamment les séries i, H et X, ainsi que la série Terranox destinée aux entreprises. Cette gamme complète est conçue pour répondre aux besoins des clients dont la taille des pelouses et les scénarios d'utilisation sont différents.

Segway Navimow est une marque leader sur le marché mondial des robots tondeuses. Nos produits sont actuellement disponibles dans plus de 40 pays et régions du monde, dont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie, au service de plus de 400 000 familles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955733/Navimow_Market_first_T_V_Rheinland_Lawn_Care_Certification.jpg