Los voluntarios de LyondellBasell centran las actividades del Global Care Day en la sostenibilidad

Algunos de los proyectos de servicio comunitario para el Global Care Day de LyondellBasell incluyeron:

Cincinnati, Ohio

Apoyo para mejorar el manejo de la llanura de inundación y la calidad del agua dentro de los canales primario y tributarios del Mill Creek en el área metropolitana de Cincinnati , como parte del evento Mill Creek Cleanup.



Trabajo conjunto con la ciudad de Lake Charles a lo largo de un sendero para replantar árboles que resultaron dañados o caídos durante los huracanes Laura y Delta en 2020.



Limpieza de desechos plásticos acumulados alrededor del río Mula-Mutha tras el monzón de julio, en compañía del grupo Swachh Pune - Swachh Bharat.



Participación en una limpieza comunitaria del Parque del Lago Yangcheng y capacitación acerca de la clasificación de la basura para los niños que colaboraron.

Desde 2018, los empleados de LyondellBasell han invertido más de 43.000 horas enriqueciendo a sus comunidades durante el Global Care Day. Denise de Hek, empleada de LyondellBasell que trabaja en la planta de la compañía en Moerdijk, Países Bajos, ha participado en proyectos de servicio comunitario para el Global Care Day durante más de cinco años y dijo que se siente empoderada para hacer el bien en su comunidad porque la empresa hace de la retribución su prioridad.

"He invertido muchas horas de voluntariado para marcar una diferencia en mi comunidad y eso me enorgullece", expresó de Hek. "El hecho de que pueda hacer memoria del tiempo que he dedicado al voluntariado y ver que la mayoría de este ha sido junto a compañeros de trabajo, habla del compromiso de nuestra empresa de crear comunidades sólidas donde los empleados viven y trabajan".

Para obtener más información sobre las inversiones comunitarias de LyondellBasell, visite la página web Advancing Good de la compañía.

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las compañías de plásticos, químicos y refinación más grandes del mundo. Impulsada por sus empleados de todo el mundo, LyondellBasell fabrica materiales y productos que son clave para el avance de soluciones a desafíos modernos como mejorar la seguridad alimentaria a través de empaques livianos y flexibles, proteger la pureza de los suministros de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia energética de muchos de los automóviles y camiones en las carreteras, y garantizar la funcionalidad segura y efectiva en dispositivos electrónicos y electrodomésticos. LyondellBasell vende productos en más de 100 países y es el mayor productor mundial de compuestos de polipropileno y el mayor licenciador de tecnologías de poliolefinas. En 2021, LyondellBasell fue nombrado por la revista FORTUNE en la lista de las "Empresas más admiradas del mundo" por cuarto año consecutivo. Puede encontrar más información acerca de LyondellBasell en www.lyondellbasell.com.

