Lotus Clinical Research étend son partenariat avec Veeva pour accélérer les essais cliniques

NEW PROVIDENCE, New Jersey et BARCELONE, Espagne, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Lotus Clinical Research a élargi son partenariat avec Veeva et élargi son adoption de Veeva Vault Clinical Suite , une décision stratégique visant à renforcer sa prestation de services et son efficacité. Cela s'appuie sur l'utilisation existante de Vault Clinical Suite par Lotus pour mettre en œuvre des études plus rapides et plus connectées. L'intégration réussie de Veeva Vault CDMS , Veeva Vault eTMF , et Veeva Vault CTMS a efficacement fait évoluer les opérations d'essai de Lotus tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées. Avec un écosystème clinique unifié, Lotus a considérablement réduit le temps de démarrage des études.

Le président de Lotus, Bill Martin, a expliqué les avantages du partenariat avec Veeva, « Cette collaboration permet à Lotus de mener un plus grand volume d'essais cliniques tout en améliorant la coordination avec les sponsors et les sites d'essais cliniques. Des applications cliniques intégrées et faciles à utiliser sont essentielles pour Lotus alors que nous continuons à diversifier notre expertise dans le domaine des maladies et à augmenter nos interactions sur le site et le recrutement de patients. »

En tant que CRO en pleine expansion, Lotus a cherché à développer une infrastructure adaptable, connectée et évolutive pour suivre le rythme de sa croissance. L'équipe interne de programmeurs qualifiés s'appuie désormais sur Vault CDMS, son principal système de gestion des données cliniques, pour concevoir des études entièrement en interne. Cela a entraîné une livraison plus rapide des versions d'étude de capture électronique de données (EDC), réduisant considérablement le temps de démarrage de l'étude.

L'utilisation d'applications intégrées sur une plateforme unique a permis à Lotus de partager sans effort des questionnaires et des métriques entre Vault CDMS et Vault CTMS, simplifiant ainsi les rapports de surveillance. Avec une source unique de documentation et un flux transparent de données et de documents entre les applications cliniques, Lotus peut accroître la conformité, garantir un lancement rapide des études et offrir une meilleure expérience sur le site. Ces progrès ont propulsé la transition de Lotus d'une entreprise axée initialement sur la douleur aiguë et le SNC à une entreprise qui prend en charge toutes les facettes de la recherche clinique.

« Nous sommes fiers de développer notre partenariat de plus de cinq ans avec Lotus, en associant leur expérience et leurs connaissances en matière d'exécution d'essais cliniques complexes à notre expertise technologique », a déclaré Jon Young, directeur de la stratégie clinique de Veeva Vault. « Avec Veeva Vault Clinical Suite, Lotus peut fournir des services à valeur ajoutée aux clients et rationaliser la façon dont ils travaillent avec les sites pour plus de rapidité et d'agilité. »

À propos de Lotus Clinical Research

Lotus est une CRO consultative à service complet, à vocation scientifique, qui intervient dans toutes les phases du développement clinique avec un héritage et une concentration sur la recherche sur le SNC. Depuis sa création en 2001, Lotus a stratégiquement concentré la croissance de ses services, de son expertise et de ses connaissances réglementaires pour s'associer avec succès à des sociétés biopharmaceutiques afin d'exécuter des essais cliniques dans toutes les indications de la phase 1 à 4.

Lotus est unique par rapport aux autres CRO en ce sens qu'elles appartiennent à Emerge Holdco, LLC, qui possède également Evolution Research Group, LLC (ERG), une organisation de sites cliniques de premier plan avec plus de 20 sites de recherche clinique en propriété exclusive aux États-Unis, avec plus de 450 lits , menant des essais complexes de phase précoce et tardive à la fois sur des volontaires sains et sur des populations hautement spécialisées et diverses. La conduite réussie des essais cliniques chez Lotus est le résultat de l'expertise thérapeutique et du niveau supérieur de talent dans les fonctions médicales, opérationnelles et de support. Pour plus d'informations, visitez lotuscr.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux biotechnologies émergentes. En tant que Société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre dossier sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques qui peuvent avoir un impact notre entreprise peut être trouvée aux pages 9 et 10), et dans nos dépôts auprès de la SEC ultérieurs, auxquels vous pouvez accéder à sec.gov .

