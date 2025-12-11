Loyalty Juggernaut läutet eine neue Ära der modernen Loyalitäts-Technologie ein: Ausgezeichnet als Strong Performer in The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025

Steigerung der Loyalität, um messbares Wachstum durch KI-gestützte Entscheidungsfindung, intelligenteres Engagement und Monetarisierung des Ökosystems zu erreichen.

PALO ALTO, Kalifornien, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut (LJI), das Unternehmen hinter GRAVTY®, der weltweit ersten cloudnativen, patentierten Loyalitätsplattform für Unternehmen, gab bekannt, dass es in The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025 als Strong Performer ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für LJI in seiner ersten Wave-Bewertung und unterstreicht den rasanten Aufstieg des Unternehmens zum Technologieführer im globalen Loyalitätsmarkt.

Laut dem Bericht „loben Kunden die Zuverlässigkeit und die starke partnerschaftliche Einstellung von Loyalty Juggernaut". Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für den Kundenerfolg wider. Forrester erkennt an, dass „LJI eine gute Wahl für multinationale Marken ist, die Unterstützung für Koalitions- oder Multipartnerprogramme mit fortschrittlichen internationalen Datenschutzkontrollen und Compliance benötigen." Dies stimmt in hohem Maße mit dem Engagement von LJI überein, Loyalitätsökosysteme der nächsten Generation für große Unternehmen zu fördern, die in verschiedenen Märkten, Branchen und regulatorischen Umfeldern tätig sind.

„Wir sind unglaublich stolz auf unser Team und zutiefst dankbar für unsere Kunden, deren Visionen und Vertrauen uns jeden Tag dazu inspirieren, die Grenzen dessen, was mit Technologie möglich ist, zu erweitern. Es gab noch nie eine spannendere Zeit für Innovation, Transformation und Wachstum durch moderne Kundenbindung", sagt Shyam Shah, Geschäftsführer von Loyalty Juggernaut.

Über Jahre hinweg waren Marken mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert: langsame, kostspielige Legacy-Plattformen, die Innovationen einschränkten, oder einfache Einzelhandelslösungen, die keine globalen Prozesse verwalten konnten. GRAVTY® beseitigt diesen Zielkonflikt durch KI-gestützte Entscheidungsfindung, agentenbasierte und autonome Orchestrierung, Echtzeit-Engagement und Monetarisierung des Ökosystems.

„WestJet hat sich auf eine mehrjährige Reise begeben, um WestJet Rewards komplett neu zu gestalten, von einem flugzentrierten Programm zu einem vollständigen Punkte- und Status-Ökosystem mit Meilensteinprämien, einem modernen eStore und einem viel breiteren Partnernetzwerk", sagte Steve McClelland, Vizepräsident, Loyalität und strategische Partnerschaften, WestJet. „GRAVTY® ist die Plattform, die diesen enormen Wandel vorantreibt und unseren Fahrgästen ein nahtloses Erlebnis ermöglicht. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Loyalty Juggernaut und gratulieren dem Team zu seiner guten Platzierung in der Wave."

Marken entscheiden sich für GRAVTY® wegen seines unübertroffenen Wertes: Echtzeit-Personalisierung im großen Maßstab, fortschrittliche Datenintelligenz, globale Compliance, erstklassigen Support und eine schnelle, preisgekrönte Innovationskadenz, die es Unternehmen ermöglicht, wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen.

„Unsere Kunden wollen keinen Anbieter, sie wollen einen Multiplikator", sagt David Andreadakis, Vertriebsleiter von Loyalty Juggernaut. „Ganz gleich, ob Sie ein multinationales Programm, ein Lifestyle-Ökosystem mit vielen Partnern oder ein strategisches Kundenbindungsprogramm betreiben – GRAVTY® bietet eine unternehmensweite Orchestrierung, die reine Einzelhandelsplattformen nicht leisten können, und die Flexibilität, die ältere Plattformen nicht bieten. Wir sind nicht nur eine Plattform, wir sind das Betriebssystem für die moderne Loyalitätswirtschaft."

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut, Inc. mit Sitz im Silicon Valley, entwickelt die nächste Generation der Kundenbindung für Unternehmen. LJI betreibt weltweit bekannte Kundenbindungssysteme in den Bereichen Fluggesellschaften, Gastgewerbe, Einzelhandel, CPG, Telekommunikation und Banken. Zu den Kunden gehören WestJet, Emirates, Viva Aerobus, Global Hotel Alliance, Liverpool und die Deutsche Telekom.

