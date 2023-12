Loyalty Juggernaut (LJI) reconhecida no Guia de Mercado Gartner® 2023 para Fornecedores de Programas de Fidelidade

PALO ALTO, Califórnia, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), provedora da GRAVTY®, a primeira plataforma autônoma do setorde fidelidade e marketing digital, patenteada, impulsionada por IA e nativa de nuvem para programas de fidelidade e ecossistemas em companhias aéreas, hospitalidade, varejo, serviços financeiros, telecomunicações e grupos empresariais diversificados e multimarcas, anunciou sua inclusão no Guia de Mercado Gartner 2023 para Fornecedores de Programas de Fidelidade.

"Estamos felizes por sermos indicados neste relatório da Gartner", disse Shyam Shah, Diretor Executivo da Loyalty Juggernaut. "Em uma era de consumidores sem cookies, os programas de fidelidade são apostas em todos os setores, à medida que cresce a dependência de dados próprios e primários de alta qualidade para impulsionar experiências individualizadas do cliente e maximizar a eficácia do marketing digital e das iniciativas de dados."

O Guia de Mercado mostra que "setores que dependem de iniciativas de fidelidade, como varejo, viagens e hospitalidade, vêm se adaptando a novos participantes de tecnologia disruptiva, capazes de atrair clientes B2C e B2B de novas formas." A GRAVITY oferece uma proposta de valor exclusiva para marcas que buscam transformar seus programas de fidelidade, a fim de inovar de modo maior, mais rápida e mais inteligente para atender às expectativas dos clientes digitais.

A LJI GRAVTY® ganhou três vezes (2021, 2022 e 2023) o Golden Loyalty Award de Melhor Inovação Tecnológica.

Gartner, Guia de Mercado para Fornecedores de Programas de Fidelidade, por Brad Jashinsky, Halle Stern, 22 de setembro de 2023

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade: A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões de sua organização de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Loyalty Juggernaut

Com sede no Vale do Silício, a Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI) é a empresa de soluções de fidelidade e compromisso do cliente da próxima geração, que ajuda marcas a transformar seus programas de fidelidade em negócios com base em dados para maximizar o valor do cliente e competir em escala.

A plataforma GRAVTY® da LJI impulsiona mais de 40 ecossistemas de fidelidade a nível mundial, envolvendo mais de 4.000 marcas participantes em 12 setores. Os clientes incluem Viva Aerobus, Global Hotel Alliance e Deutsche Telekom.

