Loyalty Juggernaut (LJI) reconnu dans le rapport 2023 Gartner® Market Guide for Loyalty Program Vendors

PALO ALTO, Californie, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), fournisseur de GRAVTY®, la première plateforme autonome cloud-native, brevetée et alimentée par l'IA, du secteur de la fidélisation et du marketing numérique, dédiée aux programmes de fidélisation et aux écosystèmes des compagnies aériennes, des hôtels, des magasins de vente au détail, des services financiers, des télécoms et des groupes commerciaux diversifiés multimarques, a annoncé figurer dans le rapport 2023 Gartner Market Guide for Loyalty Program Vendors.

« Nous sommes ravis d'être cités dans ce rapport de Gartner, a déclaré Shyam Shah, PDG de Loyalty Juggernaut. À l'ère de la consommation sans cookies, les programmes de fidélisation sont des enjeux de taille dans tous les secteurs, car la dépendance à l'égard des données zero-party et first-party de haute qualité augmente pour créer des expériences client individualisées et maximiser l'efficacité du marketing numérique et des initiatives en matière de données ».

Le rapport Market Guide indique que les secteurs qui dépendent des initiatives de fidélisation, comme celui de la vente au détail, du voyage et de l'hôtellerie, s'adaptent aux nouveaux entrants technologiques capables de séduire les clients B2C et B2B d'une nouvelle manière. GRAVTY offre une proposition de valeur unique aux marques qui cherchent à transformer leurs programmes de fidélisation pour innover davantage, plus rapidement et plus intelligemment, et répondre aux attentes des consommateurs numériques.

LJI GRAVTY® a remporté 3 fois ( 2021 , 2022 et 2023 ) le Golden Loyalty Award de la meilleure innovation technologique.

Gartner, Market Guide for Loyalty Program Vendors , par Brad Jashinsky, Halle Stern, 22 septembre 2023

À propos de Loyalty Juggernaut

Basée dans la Silicon Valley, Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI) est l'entreprise de solutions d'engagement et de fidélisation de la clientèle NextGen qui aide les marques à transformer leurs programmes de fidélisation en activités basées sur les données afin de maximiser la valeur client et d'être compétitives à grande échelle.

La plateforme GRAVTY® de LJI alimente plus de 40 écosystèmes de fidélisation dans le monde, impliquant plus de 4 000 marques participantes dans 12 secteurs d'activité. Parmi les clients figurent Viva Aerobus, Global Hotel Alliance et Deutsche Telekom.

